YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim için milletvekili kesin aday listesini açıkladı. 2023 seçimlerinde 24 siyasi parti ve 151 bağımsız aday yarışacak. İşte Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlanan YSK kesin milletvekili aday listesi.

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 1

SEÇİME KATILACAK PARTİLER VE MİLLETVEKİLİ ADAY SAYILARI

Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, AK Parti 87, Anavatan Partisi 63, BBP 87, CHP 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Hak ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İYİ Parti 78, Memleket Partisi 87, Millet Partisi 87, MHP 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 54, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, Zafer Partisi 75 seçim çevresinde seçime katılacak.

Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor. 

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2023 SEÇİM HABERLERİ

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 2
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 3
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 4
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 5
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 6
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 7
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 8
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 9
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 10
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 11
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 12
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 13
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 14
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 15
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 16
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 17
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 18
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 19
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 20
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 21
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 22
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 23
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 24
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 25
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 26
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 27
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 28
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 29
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 30
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 31
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 32
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 33
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 34
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 35
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 36
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 37
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 38
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 39
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 40
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 41
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 42
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 43
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 44
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 45
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 46
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 47
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 48
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 49
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 50
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 51
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 52
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 53
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 54
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 55
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 56
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 57
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 58
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 59
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 60
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 61
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 62
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 63
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 64
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 65
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 66
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 67
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 68
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 69
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 70
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 71
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 72
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 73
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 74
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 75
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 76
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 77
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 78
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 79
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 80
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 81
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 82
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 83
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 84
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 85
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 86
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 87
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 88
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 89
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 90
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 91
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 92
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 93
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 94
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 95
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 96
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 97
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 98
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 99
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 100
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 101
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 102
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 103
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 104
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 105
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 106
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 107
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 108
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 109
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 110
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 111
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 112
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 113
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 114
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 115
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 116
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 117
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 118
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 119
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 120
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 121
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 122
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 123
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 124
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 125
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 126
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 127
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 128
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 129
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 130
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 131
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 132
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 133
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 134
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 135
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 136
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 137
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 138
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 139
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 140
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 141
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 142
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 143
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 144
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 145
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 146
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 147
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 148
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 149
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 150
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 151
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 152
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 153
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 154
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 155
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 156
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 157
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 158
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 159
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 160
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 161
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 162
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 163
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 164
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 165
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 166
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 167
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 168
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 169
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 170
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 171
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 172
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 173
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 174
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 175
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 176
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 177
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 178
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 179
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 180
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 181
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 182
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 183
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 184
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 185
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 186
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 187
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 188
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 189
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 190
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 191
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 192
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 193
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 194
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 195
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 196
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 197
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 198
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 199
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 200
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 201
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 202
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 203
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 204
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 205
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 206
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 207
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 208
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 209
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 210
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 211
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 212
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 213
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 214
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 215
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 216
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 217
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 218
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 219
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 220
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 221
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 222
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 223
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 224
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 225
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 226
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 227
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 228
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 229
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 230
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 231
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 232
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 233
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 234
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 235
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 236
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 237
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 238
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 239
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 240
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 241
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 242
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 243
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 244
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 245
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 246
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 247
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 248
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 249
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 250
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 251
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 252
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 253
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 254
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 255
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 256
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 257
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 258
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 259
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 260
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 261
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 262
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 263
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 264
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 265
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 266
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 267
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 268
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 269
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 270
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 271
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 272
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 273
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 274
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 275
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 276
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 277
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 278
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 279
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 280
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 281
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 282
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 283
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 284
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 285
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 286
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 287
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 288
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 289
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 290
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 291
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 292
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 293
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 294
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 295
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 296
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 297
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 298
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 299
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 300
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 301
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 302
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 303
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 304
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 305
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 306
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 307
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 308
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 309
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 310
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 311
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 312
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 313
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 314
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 315
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 316
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 317
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 318
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 319
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 320
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 321
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 322
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 323
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 324
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 325
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 326
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 327
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 328
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 329
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 330
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 331
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 332
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 333
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 334
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 335
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 336
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 337
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 338
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 339
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 340
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 341
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 342
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 343
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 344
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 345
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 346
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 347
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 348
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 349
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 350
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 351
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 352
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 353
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 354
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 355
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 356
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 357
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 358
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 359
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 360
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 361
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 362
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 363
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 364
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 365
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 366
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 367
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 368
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları) - 369