2022 Ekim aylık burç yorumları

Çok sevgili astrolojiseverler, Ekim ayı artık sıcak günlerin bitmesi bir yana, koca bir yılı da geride bıraktığımızı anlatarak başlamakta.

Ayın ilk haftasında her ikisi de şans faktörünü anlatan Venüs ve Jüpiter iki düşman gibi karşı karşıya gelecek. Bu karşı duruş bizi özellikle ilişkilerimizde ve maddi manevi harekete geçmek konusunda biraz zorlayabilir.

İkinci hafta ise yaşanacak olan 16 derece Koç burcundaki dolunay yine bu karşıtlığın altını çizerken, olaylara, durumlara yaklaşımımızda bencil mi, yoksa sencil mi olmamız gerektiğini bir kere daha sorgulatacak. Bu anlamda ilişkide olduğumuz insanlarla kesişen menfaat çizgilerini çok doğru bir biçimde fark edip, tekrar çizmemiz gerekebilecek.

Ayın üçüncü haftasında ise Venüs ve güç delisi Plüton arasında keskinleşmeye başlayacak olan zorlu görünüm bizi tutkulu bir biçimde olayların üzerine gitmeye sevk edebilir. Ve tabii disiplinli öğretmen Satürn’ün ise gerilerken pandeminin başından beri elleştiği Uranüs’e tekrar yaklaşacak olması bir başka sevimsizlik diyebiliriz. Bunun yanında kafası bin dünya dolanan Neptün ile savaş tanrısı Mars’ın kavgası da yine salgın tehdidinin ciddi bir biçimde konuşabileceğini söylemekte. O nedenle Uranüs ile olan bu etkileşimde deprem, ekonomik kriz ve Neptün ile Mars arasındaki sevimsizlikte, dalgınlıktan kaynaklanan kazalar ve hastalıklar karşısında çok daha dikkatli olmamız gerektiğini söylemekte.

Ve bu yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan 25 Ekim'de yaşanacak olan 2 derece Akrep burcundaki Güneş tutulması birebir Venüs’ün de dahil olmasıyla hayatımızda önemli değişikliklere neden olacak diyebiliriz. Bu etkileri 24’ünde yayınlayacağımız haftalık burç yorumunda detaylı bir biçimde ele alacağım. Ve fakat bu değişimin çok kolay olmayacağını ve bizi yer yer zorlayacağını şimdiden söylemem mümkün.

Genel olarak sancılı diyebileceğimiz bu ayda, gökyüzü bizi hemen hemen her alanda ne yazık ki sınayacak diyebilirim.

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir ocak ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

EYLÜLDE AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

02.10.2022 Pazar saat 00:46’dan itibaren 02.10.2022 Pazar saat 10:37’ye kadar

04.10.2022 Salı saat 06:48’den itibaren 04.10.2022 Salı saat 13:20’ye kadar

06.10.2022 Perş. saat 01:45’den itibaren 06.10.2022 Perş. saat 15:46’ya kadar

08.10.2022 Cmt. saat 14:10’dan itibaren 08.10.2022 Cmt. saat 18:56’ya kadar

10.10.2022 Pzt. saat 17:01’den itibaren 11.10.2022 Salı saat 00:03’e kadar

13.10.2022 Perş. saat 00:41’den itibaren 13.10.2022 Perş. saat 08:07’ye kadar

15.10.2022 Cmt. saat 07:10’dan itibaren 15.10.2022 Cmt. saat 19:10’a kadar

17.10.2022 Pzt. saat 23:56’dan itibaren 18.10.2022 Salı saat 07:44’e kadar

20.10.2022 Perş. saat 13:35’den itibaren 20.10.2022 Perş. saat 19:25’e kadar

22.10.2022 Cmt. saat 21:17’den itibaren 23.10.2022 Pazar saat 04:24’e kadar

25.10.2022 Salı saat 03:35’den itibaren 25.10.2022 Salı saat 10:18’e kadar

27.10.2022 Perş. saat 07:27’den itibaren 27.10.2022 Perş. saat 13:54’e kadar

29.10.2022 Cmt. saat 16:09’dan itibaren 29.10.2022 Cmt. saat 16:21’e kadar

31.10.2022 Pzt. saat 18:14’den itibaren 31.10.2022 Pzt. saat 18:42’ye kadar