23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi

Bu yılın ikinci Merkür retrosu

23 Ağustos - 15 Eylül 2023 tarihleri arasında Başak burcunda gerilemeye başlayacak olan Merkür, Başak burcunu anlatan ana başlıklarda hayatımızı yavaşlatıp ufak tefek aksiliklere neden olacakmış gibi görünmekte. Başak burcuna bakacak olursak incelikli, titiz ve öncelikle güvenliğe, tamam olmaya ve mükemmel olmaya çalışmakla ilgili olduğunu görürüz. Bunun yanında sağlık ve beslenme ile de ilgili olan Başak burcu, haritamızda hizmet alıp verdiğimiz alanlarımızı bize anlatır.

Bu anlamda bu Merkür retrosunda özellikle çalışma hayatımız ve iş arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, sağlıkla ilgili konularda bazı tekrarlar ve yavaşlamalar bekleyebiliriz. Ve elbette Merkür retrosunun iletişim kazalarına da neden olacağını söylememize bile gerek yok. Çünkü Merkür aynı zamanda İkizler gibi Başak burcunun da yönetici gezegenidir.

Merkür gerileme hareketinde ilk önce hayaller gezegeni Neptün ile oldukça zorlayıcı bir etkileşimde olacak ve ikinci haftasında ise yarattığı farkındalıklarla bizi şaşırtan Uranüs ve hemen sonrasında şans ve talih gezegeni Jüpiter ile olumlu bir etki içine girecek. Özellikle bu yazın maddi manevi sallantısı içinde retro olsa da Merkür’ün bu olumlu etkisi biraz da olsa kemerlerimizi gevşetmemize neden olacak diyebilirim.

Başak burcunda gerçekleşecek olan bu Merkür retrosu nispeten olumlu bir havada geçse de yeni bir şeylere başlamaya ve iletişim, ulaşım araçlarımıza maksimum dikkat etmeyi elden bırakmamamız gerektiğini hatırlatmak isterim.

İşte Merkür Başak retrosunun burçlara olan etkisi...

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com