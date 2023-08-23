23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi

Merkür, 23 Ağustos'ta Başak burcunda geriliyor. Astrolog Murat İpek'ten Merkür'ün Başak burcunda gerilemesinin Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkileri...

23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi - 1

Bu yılın ikinci Merkür retrosu

23 Ağustos - 15 Eylül 2023 tarihleri arasında Başak burcunda gerilemeye başlayacak olan Merkür, Başak burcunu anlatan ana başlıklarda hayatımızı yavaşlatıp ufak tefek aksiliklere neden olacakmış gibi görünmekte. Başak burcuna bakacak olursak incelikli, titiz ve öncelikle güvenliğe, tamam olmaya ve mükemmel olmaya çalışmakla ilgili olduğunu görürüz. Bunun yanında sağlık ve beslenme ile de ilgili olan Başak burcu, haritamızda hizmet alıp verdiğimiz alanlarımızı bize anlatır.

Bu anlamda bu Merkür retrosunda özellikle çalışma hayatımız ve iş arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, sağlıkla ilgili konularda bazı tekrarlar ve yavaşlamalar bekleyebiliriz. Ve elbette Merkür retrosunun iletişim kazalarına da neden olacağını söylememize bile gerek yok. Çünkü Merkür aynı zamanda İkizler gibi Başak burcunun da yönetici gezegenidir.

Merkür gerileme hareketinde ilk önce hayaller gezegeni Neptün ile oldukça zorlayıcı bir etkileşimde olacak ve ikinci haftasında ise yarattığı farkındalıklarla bizi şaşırtan Uranüs ve hemen sonrasında şans ve talih gezegeni Jüpiter ile olumlu bir etki içine girecek. Özellikle bu yazın maddi manevi sallantısı içinde retro olsa da Merkür’ün bu olumlu etkisi biraz da olsa kemerlerimizi gevşetmemize neden olacak diyebilirim.

Başak burcunda gerçekleşecek olan bu Merkür retrosu nispeten olumlu bir havada geçse de yeni bir şeylere başlamaya ve iletişim, ulaşım araçlarımıza maksimum dikkat etmeyi elden bırakmamamız gerektiğini hatırlatmak isterim.

İşte Merkür Başak retrosunun burçlara olan etkisi...

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi - 2

KOÇ

Merkür retrosu sevgili Koçlar, sizi iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda yavaşlatabilir veya eskiden yarım kalmış olan meseleleri tamamlamanız için önayak olabilir. Bu anlamda özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa daha dikkatli olmanızda fayda var diyebilirim.

23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi - 3

BOĞA

Merkür retrosu yaklaşık 3 hafta boyunca aşk, kısa süreli ilişkiler, hobiler, çocuklar ve şansınıza dair meseleler konusunda sizi tatlı tatlı sıkıştırabilir. O nedenle özellikle spekülatif yatırımlara veya sonunu tam olarak görmediğiniz şeylere bu süreçte para yatırmamanızda ciddi fayda var.

23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler, Merkür retrosu sizi daha çok gayrimenkul, korunma, kök aile, ebeveynler, örf, adet ve kişisel bağlılıkları anlatan konularda etkileyecek gibi duruyor. O nedenle bu ve bununla bağlantılı konularda ucun ucun eskiye dair mevzular ortaya dökülebilir. O nedenle bu süreçte sinirlerinize sahip çıkın.

23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi - 5

YENGEÇ

Bu Merkür retrosu yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız ve iletişimi anlatan alanda gerçekleşiyor. Bu konulara retro boyunca dikkat etmelisiniz. Özellikle bu ve buna benzer mevzularda önünüze iletişimle ilgili aksaklıklar çıkabilir. Yanlış anlamalara müsait durumlar oluşabilir. O nedenle hassasiyetinizi bu konulara daha çok yoğunlaştırın derim.

23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi - 6

ASLAN

Sevgili Aslanlar, Merkür retrosu para ve parayla ilgili konularda olacak. O nedenle önümüzdeki haftalarda bu konulara dikkat edin. Özellikle yeni bir iş kurmak veya para transferi gibi mevzularda aksaklık ve hatalar oluşabilir. Bu anlamda gözleriniz açık olsun, yok yere para kaybetmek istemezsiniz.

23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi - 7

BAŞAK

Merkür sizin burcunuzda geriliyor ve bu çok da kolay olacak gibi durmuyor. İletişime dikkat edin. Kendiniz için yeni bir şeylere başlamaktan ziyade, önceden başladığınız ama yılan hikayesine dönmüş olan mevzuları toparlamanız bu süreçte sizin için çok daha doğru olacak gibi görünüyor.

23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi - 8

TERAZİ

Merkür retrosu sizin daha çok bilinçaltınızla ilgili konulara değinmenizi söyleyecek sevgili Teraziler. Korkuların üzerine gitme zamanı. O nedenle kendinizi huzursuz hissettiğiniz mevzuların üzerine gidebilirsiniz. Bu süreçte özellikle geçmişten gelen psikolojik problemleri ele alabilirsiniz. Oto analiz için ideal bir dönem.

23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi - 9

AKREP

Sevgili Akrepler, Merkür retrosu daha çok sosyal hayat, organizasyonlar, dernekler, organizasyonlar vb. konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. Bu ve buna benzer konularda daha temkinli olmanızda fayda var. Bu süreçte elbette harcamalara dikkat edin.

23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi - 10

YAY

Merkür retrosu sevgili Yaylar, kariyer, iş, ebeveynler, meslek gibi konuları içeren alanınızda başlıyor. O nedenle özellikle bağlantılı olan çalışma arkadaşları ve para konusunda çok daha temkinli olmanızda fayda var. Günlük koşturmalarınızda ise ufak tefek aksilikler ve yanlış anlaşılmalara açık bir süreçten geçeceğinizi de unutmayın.

23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi - 11

OĞLAK

Merkür retrosu dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konuları içinde barındıran başlıklarda çok daha dikkatli olmanızı söylemekte. Mümkünse bu konularda yeni başlangıçlara girmeyin derim. Eğer bu alanda eskiden başlamış mevzularınız varsa onları dikkate almanızda fayda var.

23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi - 12

KOVA

Merkür retrosu sevgili Kovalar, başkalarının parası, miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler vb. gibi konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. O nedenle bu konularda daha özenli olmanızda fayda var. Mutlaka eyleme geçecekseniz bilen birilerinden destek alın.

23 Ağustos Merkür retrosunun burçlara etkisi - 13

BALIK

Merkür retrosu ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler, mahkemeler, avukatlarla olan işler ve açık düşmanlarınızı anlatan alanda gerçekleşecek. O nedenle bu ve bununla bağlantılı olaylarda daha dikkatli olmanızda fayda var. Geçmişte yaşanan deneyimlerin tekrar önünüze gelmesine neden olabilir.

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