Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 16.01.2022 - 09:13
Ruhunuzu koruyun
Ani sözler karşısında şaşırıp kalmanız pek mümkün. Karamsarlığı fark ettiğiniz anda oradan uzaklaşın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Birilerinin sizi fark etmesini, hele takdir falan etmesini hiç beklemeyin. Bugün özgüveniniz bir sınanmadan geçebilir. Dik durun derim.
Boğa
İlerlemek için hafızanıza ve geçmiş tecrübelerinize güvenin. Birileri size daha fazla gelir getirme potansiyeli olan bir projeye için sizi ikna edebilir.
İkizler
Sahip olduğun ne varsa, yapmaktan zevk aldığın ve yetenekli olduğun şeyin peşinden koşmaya harca. Kendini de küçümsemekten vazgeç.
Yengeç
Romantizm oldukça arzu edilir görünüyor bugün için. Ve fakat olur olmadık birine kapılma riskinizde var tabii. Aman ya, kapılın gidin. Hayat çok kısa.
Aslan
Tam olarak neler olduğunu öğrenmek için birkaç adım ötesine bakın olayların. İlişkiden emin değilseniz ani kararlar vermeyin bugün.
Başak
Sunduğunuz bir hizmete yeni bir boyut eklemek, daha fazla para kazanmanızı sağlayacaktır. Daha çok almak için kendinizi geliştirmeye bakın.
Terazi
Ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, yolunuza çıkan her fırsatı bugün kesinlikle değerlendirmelisiniz.
Akrep
Planlarınız size bile abartılı veya imkânsız geliyorsa, bugün muhalefetle karşılaşmanız olası. Sıkı bir bütçe belirlemeniz gerekebilir.
Yay
İnandığınız, güvendiğiniz birilerine katkıda bulunmak için uygun bir gün. Yaptığınız şey konusunda kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
Oğlak
Küçük şeylere odaklanmak, size olasılıkların sağlıklı bir değerlendirmesini vermeyecektir. Sorumlu olun ve kontrolü ele alın derim.
Kova
İşleri daha iyi hale getirmek için yolunuzu açacak sorular sorun. Şimdi vereceğiniz bir karar, zamanınızı nasıl harcadığınızı etkileyecek.
Balık
Düşüncelerinizi kendinize saklayın bugün. Herkesin ne düşündüğüne veya planladığına şöyle bir bakın derim. Enteresan bir günden geçebilirsiniz.