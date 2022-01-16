Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 16.01.2022 - 09:13

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022) - 1

Ruhunuzu koruyun

Ani sözler karşısında şaşırıp kalmanız pek mümkün. Karamsarlığı fark ettiğiniz anda oradan uzaklaşın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022) - 2

Koç

Birilerinin sizi fark etmesini, hele takdir falan etmesini hiç beklemeyin. Bugün özgüveniniz bir sınanmadan geçebilir. Dik durun derim.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022) - 3

Boğa

İlerlemek için hafızanıza ve geçmiş tecrübelerinize güvenin. Birileri size daha fazla gelir getirme potansiyeli olan bir projeye için sizi ikna edebilir.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022) - 4

İkizler

Sahip olduğun ne varsa, yapmaktan zevk aldığın ve yetenekli olduğun şeyin peşinden koşmaya harca. Kendini de küçümsemekten vazgeç.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Romantizm oldukça arzu edilir görünüyor bugün için. Ve fakat olur olmadık birine kapılma riskinizde var tabii. Aman ya, kapılın gidin. Hayat çok kısa.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022) - 6

Aslan

Tam olarak neler olduğunu öğrenmek için birkaç adım ötesine bakın olayların. İlişkiden emin değilseniz ani kararlar vermeyin bugün.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022) - 7

Başak

Sunduğunuz bir hizmete yeni bir boyut eklemek, daha fazla para kazanmanızı sağlayacaktır. Daha çok almak için kendinizi geliştirmeye bakın.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022) - 8

Terazi

Ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, yolunuza çıkan her fırsatı bugün kesinlikle değerlendirmelisiniz.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022) - 9

Akrep

Planlarınız size bile abartılı veya imkânsız geliyorsa, bugün muhalefetle karşılaşmanız olası. Sıkı bir bütçe belirlemeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022) - 10

Yay

İnandığınız, güvendiğiniz birilerine katkıda bulunmak için uygun bir gün. Yaptığınız şey konusunda kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Küçük şeylere odaklanmak, size olasılıkların sağlıklı bir değerlendirmesini vermeyecektir. Sorumlu olun ve kontrolü ele alın derim.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022) - 12

Kova

İşleri daha iyi hale getirmek için yolunuzu açacak sorular sorun. Şimdi vereceğiniz bir karar, zamanınızı nasıl harcadığınızı etkileyecek.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2022) - 13

Balık

Düşüncelerinizi kendinize saklayın bugün.  Herkesin ne düşündüğüne veya planladığına şöyle bir bakın derim. Enteresan bir günden geçebilirsiniz.

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