Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 19.06.2022 - 00:05
Ay Balık burcunda. Kolay etkilenen ve çabuk şekil değiştiren fikirlere sahip olabilirsiniz. Bütün ile uyumlanma isteğiniz her konuda yoğun olabilir.
Koç
Dışavurduğunuz tavır ile yaşadığınız duygunun arasındaki farklılık yorgun hissetmenize neden olabilir.
Boğa
Reddedilmesini istemediğiniz teklifleri bugün gerçekleştirebilirsiniz.
İkizler
Gizli saklı çevrilen işlerin gözler önüne serilmesi olası. Söylemekten çekindiğiniz şeylerin dilinizden kolayca dökülmesi mümkün.
Yengeç
Farklı ve uzak olana çekildiğinizi hissedebilirsiniz. Rutinlerin ve kalıpların dışına çıkmak için istek duyabilirsiniz.
Aslan
Duygu durumunuz sıklıkla değişebilir. Bu dalgalanma içsel dünyanıza inmeniz gerektiğinin işareti olabilir.
Başak
İkili ilişkilerde uzlaşma ve yoğun duygusal aktarım söz konusu. İlişkilerdeki sisler aralanıyor.
Terazi
Stres gibi zihinsel kaynaklı faktörler sağlığınızı etkileyebilir. Kendinize bakım verebileceğiniz bir düzen oluşturmak isteyebilirsiniz.
Akrep
Hayatınızdaki insanları fazla sahiplenebilirsiniz, bu tutum onları yeterince anlamanızı engelleyebilir.
Yay
Ailenizin manevi desteğine ve varlığına ihtiyaç duyabilirsiniz. Ruhen sizi doyuma yaklaştıracak deneyimler elde edebilirsiniz.
Oğlak
Yakın çevrenizle yaşanan olumsuzlukları kolaylıkla düzeltebilir, adeta şifa niteliği taşıyan konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.
Kova
Kendi değerinize dair kararsızlıklarınız olabilir. Duygusal anlamda dağınık hissedebilirsiniz.
Balık
Hassas ve başkalarına çok daha duyarlı olabilirsiniz. Olan biteni anlamakta zorlanabilirsiniz, dalgınlıklar yaşamanız olası.