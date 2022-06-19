Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 19.06.2022 - 00:05

Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022) - 1

Ay Balık burcunda. Kolay etkilenen ve çabuk şekil değiştiren fikirlere sahip olabilirsiniz. Bütün ile uyumlanma isteğiniz her konuda yoğun olabilir.

Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022) - 2

Koç

Dışavurduğunuz tavır ile yaşadığınız duygunun arasındaki farklılık yorgun hissetmenize neden olabilir.

Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022) - 3

Boğa

Reddedilmesini istemediğiniz teklifleri bugün gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022) - 4

İkizler

Gizli saklı çevrilen işlerin gözler önüne serilmesi olası. Söylemekten çekindiğiniz şeylerin dilinizden kolayca dökülmesi mümkün.

Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Farklı ve uzak olana çekildiğinizi hissedebilirsiniz. Rutinlerin ve kalıpların dışına çıkmak için istek duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022) - 6

Aslan

Duygu durumunuz sıklıkla değişebilir. Bu dalgalanma içsel dünyanıza inmeniz gerektiğinin işareti olabilir.

Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022) - 7

Başak

İkili ilişkilerde uzlaşma ve yoğun duygusal aktarım söz konusu. İlişkilerdeki sisler aralanıyor.

Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022) - 8

Terazi

Stres gibi zihinsel kaynaklı faktörler sağlığınızı etkileyebilir. Kendinize bakım verebileceğiniz bir düzen oluşturmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022) - 9

Akrep

Hayatınızdaki insanları fazla sahiplenebilirsiniz, bu tutum onları yeterince anlamanızı engelleyebilir. 

Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022) - 10

Yay

Ailenizin manevi desteğine ve varlığına ihtiyaç duyabilirsiniz. Ruhen sizi doyuma yaklaştıracak deneyimler elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Yakın çevrenizle yaşanan olumsuzlukları kolaylıkla düzeltebilir, adeta şifa niteliği taşıyan konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022) - 12

Kova

Kendi değerinize dair kararsızlıklarınız olabilir. Duygusal anlamda dağınık hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Haziran 2022) - 13

Balık

Hassas ve başkalarına çok daha duyarlı olabilirsiniz. Olan biteni anlamakta zorlanabilirsiniz, dalgınlıklar yaşamanız olası.

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