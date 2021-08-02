Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021

02.08.2021 - 00:05
Güneş ve Satürn karşı karşıya
Zamanı yönetmek konusunda zorluklar yaşamanız olası.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Maddi konularda bazı fırsatlar önünüze açılabilir. Gökyüzü bunun için müsait duruyor. Bu konuda mücadele ederken yine de orantılı olun.
Boğa
Bugün kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir gün yaşamanız olası. Yeni başlangıçlar içinde kendinizi hissedebilirsiniz. Tartışmadan uzak durun.
İkizler
Gergin hissedebilirsiniz bugün kendinizi. Ama gün içinde önünüzde güzel ışıklar yanabilir. O nedenle daha güçlü ve olumlu durmaya bakın.
Yengeç
Bugün internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde kendini kaybetmiş bir halde bulabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin.
Aslan
Maddi, manevi zor bir günden geçecek olabilirsiniz o nedenle mümkün se bugün daha çok kendinizle ilgili işleri halledin başkalarına ilişmeyin.
Başak
Uzun yol yapmayı veya uzak yollardan birileriyle ilgili bir şey yapmayı planlıyorsanız bunu bir kere daha düşünmenizde fayda var derim.
Terazi
Öncelikle işi, gücü bir kenara bırakın ve sağlığınızla ilgili konulara biraz eğilin derim. Bugün her açıdan gergin bir gün. Kazalara dikkat!
Akrep
Gözlerinizi, kulaklarınızı açık tutun ve sadece gördüklerinize inanın. Unutmayın, söylentilere inanmak çirkin durumlara yol açabilir.
Yay
Bugün daha duygusal ve hassas olacaksınız. Sağlık, diyet, kariyer, iş ve benzer şeyleri düşünüp zihinsel stres ve endişe yaratacaktır.
Oğlak
Uzun süredir yaptığınız çalışmanın sonuçları, anlık bir kararla geri alınabilir, iptal edilebilir. Stresli bir günden geçecek olabilirsiniz. Dikkat!
Kova
Duyularınızın bugün oldukça aktif kalması muhtemel. Dikkatli olun ve iş için, para için özel hayatınızı kaosa sürüklemekten kaçının.
Balık
Çevreniz bugün sizden etkilenecek. Fikir ve düşüncelerinizi paylaşabilecek, aynı zamanda onların görüşlerini ve deneyimlerini öğreneceksiniz.