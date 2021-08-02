Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021

Astrolog Murat İpek'ten 2 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

02.08.2021 - 00:05

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021 - 1

Güneş ve Satürn karşı karşıya

Zamanı yönetmek konusunda zorluklar yaşamanız olası.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021 - 2

Koç

Maddi konularda bazı fırsatlar önünüze açılabilir. Gökyüzü bunun için müsait duruyor. Bu konuda mücadele ederken yine de orantılı olun.

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021 - 3

Boğa

Bugün kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir gün yaşamanız olası. Yeni başlangıçlar içinde kendinizi hissedebilirsiniz. Tartışmadan uzak durun.

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021 - 4

İkizler

Gergin hissedebilirsiniz bugün kendinizi. Ama gün içinde önünüzde güzel ışıklar yanabilir. O nedenle daha güçlü ve olumlu durmaya bakın.

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021 - 5

Yengeç

Bugün internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde kendini kaybetmiş bir halde bulabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021 - 6

Aslan

Maddi, manevi zor bir günden geçecek olabilirsiniz o nedenle mümkün se bugün daha çok kendinizle ilgili işleri halledin başkalarına ilişmeyin.

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021 - 7

Başak

Uzun yol yapmayı veya uzak yollardan birileriyle ilgili bir şey yapmayı planlıyorsanız bunu bir kere daha düşünmenizde fayda var derim.

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021 - 8

Terazi

Öncelikle işi, gücü bir kenara bırakın ve sağlığınızla ilgili konulara biraz eğilin derim. Bugün her açıdan gergin bir gün. Kazalara dikkat!

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021 - 9

Akrep

Gözlerinizi, kulaklarınızı açık tutun ve sadece gördüklerinize inanın. Unutmayın, söylentilere inanmak çirkin durumlara yol açabilir. 

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021 - 10

Yay

Bugün daha duygusal ve hassas olacaksınız. Sağlık, diyet, kariyer, iş ve benzer şeyleri düşünüp zihinsel stres ve endişe yaratacaktır.

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021 - 11

Oğlak

Uzun süredir yaptığınız çalışmanın sonuçları, anlık bir kararla geri alınabilir, iptal edilebilir. Stresli bir günden geçecek olabilirsiniz. Dikkat!

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021 - 12

Kova

Duyularınızın bugün oldukça aktif kalması muhtemel. Dikkatli olun ve iş için, para için özel hayatınızı kaosa sürüklemekten kaçının.

Günlük burç yorumları - 2 Ağustos 2021 - 13

Balık

Çevreniz bugün sizden etkilenecek. Fikir ve düşüncelerinizi paylaşabilecek, aynı zamanda onların görüşlerini ve deneyimlerini öğreneceksiniz.

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