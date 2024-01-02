Günlük burç yorumları (2 Ocak 2024)

2 Ocak'ta Ay Başak burcundaki seyahatine devam ediyor. Gün doğarken Ay’ın Uranüs ile olan olumlu açısı yeni fırsatlar ile karşılaşılabileceğini gösteriyor, ancak gün batarken Ay Neptün ile karşıt açı oluşturacak. Günün bitiminde duygularımızın kurbanı olabiliriz.

Beklentilerimiz ile gerçekleşen olaylar hayal kırıklığı yaşamamıza neden olabilir. Merkür’ün durağan hareketi devam ederken işlerimizi bitirebilmek adına zorlanabiliriz. İletişimsel anlamda yanlış anlaşılmalar, dolandırıcılık gibi olaylara neden olabilir.

Bugün kullanacağınız ilaçların yan etkilerini gözden geçirmeyi atlamayın, ilaç yan etkileri ile ilgili beklenmedik durumlar yaşanabilir. Güçlü duygulara sahip olsak bile karşımızdaki insanların aynı duygulara sahip olmadığını görebiliriz.