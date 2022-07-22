Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 22.07.2022 - 00:03
Ay, Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Sağlam ve somut kararlar almak için olumlu anlamda teşvik hissedebilirsiniz.
Koç
Kendi değerleriniz ve sahip olduklarınız üzerine inatçı bir tutum gösterebilirsiniz.
Boğa
İlişkilerin getirdiği sorumluluklardan uzaklaşıp kendinizi geliştirmeye ve daha iyi versiyonunuza ulaşmaya çalışabilirsiniz.
İkizler
Günlük hayatın rutininden uzaklaşıp yalnız kalmayı tercih edebilir, tek başınıza çalışmayı daha iyi bulabilirsiniz.
Yengeç
Sosyal gruplarda, katıldığınız ortamlarda baskın ve yöneten kişi siz olabilirsiniz.
Aslan
Mesleki anlamda takdir ve beğeni ihtiyacı duyabilir, bu konuda ihtiraslı bir şekilde hareket edebilirsiniz.
Başak
Ruhsal anlamda keşfetmek istediğiniz konulara odaklanabilirsiniz, yeni kitap ve eğitimler dikkatinizi çekebilir.
Terazi
Derin bir duygusallık hissedebilirsiniz, manevi anlamda kendinizi tartmakta fayda var.
Akrep
Hukuki konularda girişimleriniz olabilir, çeşitli anlaşmalardan verimli sonuçlar alabilirsiniz.
Yay
İş hayatında birtakım çalkantılar kaygılı hissetmenize neden olabilir, kararlı olmakta zorlanabilirsiniz.
Oğlak
Eğlenmeye, spora ve sevdiklerinize vakit ayırabilir, duygularınızın yoğunluğundan bu şekilde uzaklaşabilirsiniz.
Kova
Unutamadığınız ya da kendinize hatırlattığınız konular karşınıza çıkabilir, ne kadar kararlı olduğunuz sorgulanabilir.
Balık
Fikir alışverişinde bulunmak, çeşitli paylaşımlar yapma ihtiyacı duyabilirsiniz.