Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 22.07.2022 - 00:03

Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022) - 1

Ay, Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Sağlam ve somut kararlar almak için olumlu anlamda teşvik hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022) - 2

Koç

Kendi değerleriniz ve sahip olduklarınız üzerine inatçı bir tutum gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022) - 3

Boğa

İlişkilerin getirdiği sorumluluklardan uzaklaşıp kendinizi geliştirmeye ve daha iyi versiyonunuza ulaşmaya çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Günlük hayatın rutininden uzaklaşıp yalnız kalmayı tercih edebilir, tek başınıza çalışmayı daha iyi bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Sosyal gruplarda, katıldığınız ortamlarda baskın ve yöneten kişi siz olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Mesleki anlamda takdir ve beğeni ihtiyacı duyabilir, bu konuda ihtiraslı bir şekilde hareket edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022) - 7

Başak

Ruhsal anlamda keşfetmek istediğiniz konulara odaklanabilirsiniz, yeni kitap ve eğitimler dikkatinizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Derin bir duygusallık hissedebilirsiniz, manevi anlamda kendinizi tartmakta fayda var.

Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Hukuki konularda girişimleriniz olabilir, çeşitli anlaşmalardan verimli sonuçlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022) - 10

Yay

İş hayatında birtakım çalkantılar kaygılı hissetmenize neden olabilir, kararlı olmakta zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Eğlenmeye, spora ve sevdiklerinize vakit ayırabilir, duygularınızın yoğunluğundan bu şekilde uzaklaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022) - 12

Kova

Unutamadığınız ya da kendinize hatırlattığınız konular karşınıza çıkabilir, ne kadar kararlı olduğunuz sorgulanabilir.

Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2022) - 13

Balık

Fikir alışverişinde bulunmak, çeşitli paylaşımlar yapma ihtiyacı duyabilirsiniz.

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