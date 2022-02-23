Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 23.02.2022 - 04:51
Ay Akrep burcunda transitine devam ediyor. Duygu durumlarınızda birtakım krizler olabilir. Takıntılı olduğunuz konularda sorunlar olası. Manipüle edilmekten ve manipüle olmaktan kaçının.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Eşinizin harcamalarının peşine düşebilir, kredi kartı ekstresi kovalayabilirsiniz. Kendinizi açıkça ifade ederek karşınızdakinden de aynı tavrı talep edebilirsiniz.
Boğa
Şüpheci tavırlarınız ilişkilerinizdeki derinliğinizi azaltabilir. Aradığınız güveni öncelikli olarak içinizde bulmaya çalışın.
İkizler
İş yerinizde her duyduğunuza inanmamakta fayda var. Doğruluğunu teyit etmeden kulaktan dolma bilgiler almayın, yaymayın.
Yengeç
İkili ilişkilerinizde atlatamadığınız travmaları günümüze lanse etmekten kaçının. Geçmiş, geçmiştir. Aynı hatalara takılı kalmamakta fayda var.
Aslan
Ailenizin sizi sürekli izlediğini düşünüyor olabilirsiniz. Şüpheci gelen tavırların güvensiz değil korumacı olduğunu bilmelisiniz.
Başak
Kırıcı olmaya, inciten sözler kullanmaya meyilli olabilirsiniz. Kimsede dil yarası açmayın, eleştirileriniz olumlu bir amaca hizmet etsin.
Terazi
Finansal kaynaklarınızda artış söz konusu. Eski deneyimlerinizin olumlu çıkarımları ile hareket edebilirsiniz.
Akrep
Kendinizi çekici bulabilir, yükselen enerjiniz ve güçlü auranız ile karşı cinsi etkileyebilirsiniz.
Yay
Görmekten kaçtığınız taraflarınızla yüzleşebilirsiniz. Bunu en yararlı şekilde kullanmak için nasıl dönüştürebilirim diye sormayı unutmayın.
Oğlak
Size göre olmadığını düşündüğünüz her şeyi, özellikle de sosyal medyada hiç düşünmeden kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Kararlı yapınız buna müsait.
Kova
İş yerinizde kriz çıkarmaya meyilli olabilirsiniz. Dayanaksız hareketler olmasa da uygunsuz davranışlardan sakının.
Balık
Farklı insanlar tanımaya açık olun. Umulmadık yerlerde umulmadık insanlar sizi planlarınıza taşıyabilir.