Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 23.02.2022 - 04:51

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022) - 1

Ay Akrep burcunda transitine devam ediyor. Duygu durumlarınızda birtakım krizler olabilir. Takıntılı olduğunuz konularda sorunlar olası. Manipüle edilmekten ve manipüle olmaktan kaçının.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022) - 2

Koç

Eşinizin harcamalarının peşine düşebilir, kredi kartı ekstresi kovalayabilirsiniz. Kendinizi açıkça ifade ederek karşınızdakinden de aynı tavrı talep edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022) - 3

Boğa

Şüpheci tavırlarınız ilişkilerinizdeki derinliğinizi azaltabilir. Aradığınız güveni öncelikli olarak içinizde bulmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022) - 4

İkizler

İş yerinizde her duyduğunuza inanmamakta fayda var. Doğruluğunu teyit etmeden kulaktan dolma bilgiler almayın, yaymayın.

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022) - 5

Yengeç

İkili ilişkilerinizde atlatamadığınız travmaları günümüze lanse etmekten kaçının. Geçmiş, geçmiştir. Aynı hatalara takılı kalmamakta fayda var.

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022) - 6

Aslan

Ailenizin sizi sürekli izlediğini düşünüyor olabilirsiniz. Şüpheci gelen tavırların güvensiz değil korumacı olduğunu bilmelisiniz.

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022) - 7

Başak

Kırıcı olmaya, inciten sözler kullanmaya meyilli olabilirsiniz. Kimsede dil yarası açmayın, eleştirileriniz olumlu bir amaca hizmet etsin.

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022) - 8

Terazi

Finansal kaynaklarınızda artış söz konusu. Eski deneyimlerinizin olumlu çıkarımları ile hareket edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022) - 9

Akrep

Kendinizi çekici bulabilir, yükselen enerjiniz ve güçlü auranız ile karşı cinsi etkileyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022) - 10

Yay

Görmekten kaçtığınız taraflarınızla yüzleşebilirsiniz. Bunu en yararlı şekilde kullanmak için nasıl dönüştürebilirim diye sormayı unutmayın.

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Size göre olmadığını düşündüğünüz her şeyi, özellikle de sosyal medyada hiç düşünmeden kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Kararlı yapınız buna müsait.

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022) - 12

Kova

İş yerinizde kriz çıkarmaya meyilli olabilirsiniz. Dayanaksız hareketler olmasa da uygunsuz davranışlardan sakının.

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022) - 13

Balık

Farklı insanlar tanımaya açık olun. Umulmadık yerlerde umulmadık insanlar sizi planlarınıza taşıyabilir.

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