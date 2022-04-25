Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 25.04.2022 - 09:15 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 00:03

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022) - 1

Ay Balık burcunda ilerliyor. Aşırı hassasiyet ve duyarlılık söz konusu. Daha merhametli ve daha anlayışlı bir ruh haline bürünebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022) - 2

Koç

Başkalarının duygusal ihtiyaçlarını çok kolay algıladığınız gibi aynı şeyin size de yapılmasını içten içe arzulayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022) - 3

Boğa

Yardımseverlik ana teması günün. Daha çok merhamet ve şefkat göstermeniz gereken olaylar ve durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022) - 4

İkizler

Yaratıcı tarafınız iş ve okul hayatınızda çok güzel sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Zeka ile sezinlediğiniz her şeyi ustalıkla kullanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022) - 5

Yengeç

İlahi olana inancın artması, hukuki konularda adalete güvenmeniz olası. Kaygılarınızdan uzaklaştığınızı hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022) - 6

Aslan

Gelir ve giderlerinizde doğru orantılı artış söz konusu. Aile üyelerinizden gelen etkileşimler bu dalgalanmanın sebebi olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022) - 7

Başak

İlişkilerinizde adeta konuşmadan anlaşacak kadar uyumlu olmanız söz konusu. Tamamlayıcı unsurlar ile dengelendiğinizi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022) - 8

Terazi

Evcil hayvanlarınızla ya da sokak hayvanlarıyla ilgilenmek isteyebilir, onların ihtiyacını karşılarken mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022) - 9

Akrep

Çocuklarınızla ilgili konular gündeminizde olabilir, ev yaşamına dair yoğun gelişmeler yaşanabilir. Misafirlerinizle hoş vakit geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022) - 10

Yay

Ebeveynleriniz, aile büyükleriniz ve kardeşleriniz ile toplanmanızı gerektiren konular olabilir. Kalabalık gruplar sizi bekliyor.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Yazılı belgelerin mevzu olduğu işler, kapılarını aşındırmanız gereken kurumlar olabilir. Yakınlarınızdan yardım alabilir, kolaylıklarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022) - 12

Kova

Ne kadar değerli olduğunuzu, her insanın biricik ve kendine özgü olduğunu hatırlatacak deneyimler edinebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022) - 13

Balık

Keyifli ve huzurlu bir gün. Günün akışına kapılıp beslenmeyi fazla kaçırmamakta yarar var.

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