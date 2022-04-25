Günlük burç yorumları (26 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 25.04.2022 - 09:15 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 00:03
Ay Balık burcunda ilerliyor. Aşırı hassasiyet ve duyarlılık söz konusu. Daha merhametli ve daha anlayışlı bir ruh haline bürünebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Başkalarının duygusal ihtiyaçlarını çok kolay algıladığınız gibi aynı şeyin size de yapılmasını içten içe arzulayabilirsiniz.
Boğa
Yardımseverlik ana teması günün. Daha çok merhamet ve şefkat göstermeniz gereken olaylar ve durumlarla karşılaşabilirsiniz.
İkizler
Yaratıcı tarafınız iş ve okul hayatınızda çok güzel sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Zeka ile sezinlediğiniz her şeyi ustalıkla kullanabilirsiniz.
Yengeç
İlahi olana inancın artması, hukuki konularda adalete güvenmeniz olası. Kaygılarınızdan uzaklaştığınızı hissedebilirsiniz.
Aslan
Gelir ve giderlerinizde doğru orantılı artış söz konusu. Aile üyelerinizden gelen etkileşimler bu dalgalanmanın sebebi olabilir.
Başak
İlişkilerinizde adeta konuşmadan anlaşacak kadar uyumlu olmanız söz konusu. Tamamlayıcı unsurlar ile dengelendiğinizi hissedebilirsiniz.
Terazi
Evcil hayvanlarınızla ya da sokak hayvanlarıyla ilgilenmek isteyebilir, onların ihtiyacını karşılarken mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz.
Akrep
Çocuklarınızla ilgili konular gündeminizde olabilir, ev yaşamına dair yoğun gelişmeler yaşanabilir. Misafirlerinizle hoş vakit geçirebilirsiniz.
Yay
Ebeveynleriniz, aile büyükleriniz ve kardeşleriniz ile toplanmanızı gerektiren konular olabilir. Kalabalık gruplar sizi bekliyor.
Oğlak
Yazılı belgelerin mevzu olduğu işler, kapılarını aşındırmanız gereken kurumlar olabilir. Yakınlarınızdan yardım alabilir, kolaylıklarla karşılaşabilirsiniz.
Kova
Ne kadar değerli olduğunuzu, her insanın biricik ve kendine özgü olduğunu hatırlatacak deneyimler edinebilirsiniz.
Balık
Keyifli ve huzurlu bir gün. Günün akışına kapılıp beslenmeyi fazla kaçırmamakta yarar var.