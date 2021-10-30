Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 30.10.2021 - 06:26

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021) - 1

Ay bütün bir gün boşlukta.

Mars artık evinde. Aralık ortasına kadar hareket ve eylemlerimizde çok daha cüretkâr olmamız söz konusu olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021) - 2

Koç

Son zamanlarda duygusal potansiyeliniz en üst düzeyde duruyor gibi, ama aşk meşk mevzusuna çok kaptırmayın kendinizi.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021) - 3

Boğa

Mal, mülk paylaştıracağınız, Sezar’ın hakkını Sezar’a teslim edeceğiniz bir gün. Bir şeyler vermeye hazır olun.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021) - 4

İkizler

Tükenmişlik sendromu pek sizi tanımlayacak bir şey değil ama, psikolojinizi korumaya özen gösterin.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Harcama yapın bugün ama abartmayın olur mu? İhtiyacınız kadarını almayı ve dağıtmamayı öğrenin bugün.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021) - 6

Aslan

Bugün kaçın! Ve mümkünse yanınıza kimseyi almadan kaçın. İletişimi koparın biraz çevrenizden.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021) - 7

Başak

Fal bakın, dilek ağacına çaput bağlayın olumlu duygular geliştirmek adına yapın işte bir şeyler.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021) - 8

Terazi

Bütün bir gün dizinizde bilgisayar lak lak yapmanızı tavsiye edebilirim. Bu zor haftadan sonra hak ettiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021) - 9

Akrep

Herkes doğru ilerlerken siz tersine iş ile ilgilenmek, kariyer planları yapmak isteyebilirsiniz. Yapmayın dinlenin.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021) - 10

Yay

Uzun yürüyüşler ve kafanızı toparlamak için ideal bir gün. Sessizliği sonuna kadar yaşayın. Dinlenin biraz.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Cinselliğin hoş ve karşılıklı öğrenilen bir şey olduğunu bugün kendinize hatırlatın. Yapın kendinize bir güzellik.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021) - 12

Kova

Yanınıza sevgilinizi kondurup şöyle sakin sakin oturup film izleyin, yemek yiyin, eğlenin ama tensel bir şeylerden uzak kalın derim.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021) - 13

Balık

Koşturarak, bir hafta sonu geçirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Ne varsa bırakın. Koşturdunuz da ne oldu? Taç mı taktılar tepenize?

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