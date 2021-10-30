Günlük burç yorumları (30 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 30.10.2021 - 06:26
Ay bütün bir gün boşlukta.
Mars artık evinde. Aralık ortasına kadar hareket ve eylemlerimizde çok daha cüretkâr olmamız söz konusu olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Son zamanlarda duygusal potansiyeliniz en üst düzeyde duruyor gibi, ama aşk meşk mevzusuna çok kaptırmayın kendinizi.
Boğa
Mal, mülk paylaştıracağınız, Sezar’ın hakkını Sezar’a teslim edeceğiniz bir gün. Bir şeyler vermeye hazır olun.
İkizler
Tükenmişlik sendromu pek sizi tanımlayacak bir şey değil ama, psikolojinizi korumaya özen gösterin.
Yengeç
Harcama yapın bugün ama abartmayın olur mu? İhtiyacınız kadarını almayı ve dağıtmamayı öğrenin bugün.
Aslan
Bugün kaçın! Ve mümkünse yanınıza kimseyi almadan kaçın. İletişimi koparın biraz çevrenizden.
Başak
Fal bakın, dilek ağacına çaput bağlayın olumlu duygular geliştirmek adına yapın işte bir şeyler.
Terazi
Bütün bir gün dizinizde bilgisayar lak lak yapmanızı tavsiye edebilirim. Bu zor haftadan sonra hak ettiniz.
Akrep
Herkes doğru ilerlerken siz tersine iş ile ilgilenmek, kariyer planları yapmak isteyebilirsiniz. Yapmayın dinlenin.
Yay
Uzun yürüyüşler ve kafanızı toparlamak için ideal bir gün. Sessizliği sonuna kadar yaşayın. Dinlenin biraz.
Oğlak
Cinselliğin hoş ve karşılıklı öğrenilen bir şey olduğunu bugün kendinize hatırlatın. Yapın kendinize bir güzellik.
Kova
Yanınıza sevgilinizi kondurup şöyle sakin sakin oturup film izleyin, yemek yiyin, eğlenin ama tensel bir şeylerden uzak kalın derim.
Balık
Koşturarak, bir hafta sonu geçirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Ne varsa bırakın. Koşturdunuz da ne oldu? Taç mı taktılar tepenize?