Haftalık burç yorumları (11-17 Aralık 2023)

Yay burcunda yeniay.

İş ve aşkta temponuz yoğun değilse normal sularında bir hafta geçireceğinizi söylemem mümkün.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

11-17 Aralık 2023 haftasında Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık burcunda olacak.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya iletişim gezegeni Merkür’ün iki iyicile, güzellik ve para tanrıçası Venüs ve şans gezegeni Jüpiter’e olumlu duruşuyla giriyoruz. Bu noktada haftanın ilk etkilerinin gayet olumlu olabileceğini söylemek mümkün. Fakat Jüpiter işin içine girince her olay ve durum büyüdüğü için konuşmalarımıza ve para harcamalarımıza dikkat etmemizde fayda var.

Hafta ortası ise Yay burcunda yeniay gerçekleşecek, kadersel noktalar olan kuzey, güney ay düşümlerine harika bir açı yaparken diğer yandan ay’ın hayaller gezegeni Neptün ile zorlayan bir pozisyonda duracağını görmekteyiz. Bu da bizi maddi manevi konularda yeni başlangıçlara hevesli ve fakat düşünmeden hareket alındığı takdirde hayal kırıklıklarına hayli açık olabileceğimizi de söylemekte. O nedenle bu yeni ay ertesinde yeni bir şeylere girişecekseniz koşulları doğru değerlendirin derim. Hafta sonu ise yeniayın etkilerinin yerli yerine oturacağını ve hafta içine oranla çok daha dingin olabileceğimizi bize söylemekte.

Genel olarak bakıldığında bu hafta, iş ve aşkta temponuz yoğun değilse normal sularında bir hafta geçireceğinizi söylemem mümkün. Ama hareketliyseniz biraz daha ağır olmanız hayrınıza olacaktır.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com