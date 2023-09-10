Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023)

Başak burcunda iyimser bir yeniay.

Genel olarak bakıldığında olumlu duran bu haftaya ne yazık ki yine ekonomik gerilimler eşlik edecek.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

11-17 Eylül 2023 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya “Ben” demeyi anlatan Güneş ile şans gezegeni Jüpiter arasında süren olumlu görünümle başlıyoruz. Bu olumlu durum her açıdan iyi olsa da kendimizle ilgili olayları, durumları abartma eğilimini getirebilir, o nedenle dikkatli olmakta fayda var.

Hafta ortası ise Uranüs, Güneş ve güç delisi Plüton arasında el ele güzel bir durum söz konusu olacak. Bu bizi hem kökten değiştirebilecek hem de şaşırtacak gelişmelere neden olabilir. Ama diğer yandan dedikoducu Merkür ile disiplin gezegeni Satürn karşıt duruşları sertleşerek devam edecek. Yine bu haftada otorite karşısında konuşmalarımıza dikkat edelim derim.

Ve tabii güzellik para gezegeni ile Jüpiter arasındaki sertleşme ekonomik anlamda bizi zorlamaya devam edecek. Bu ne yazık ki bir müddet daha devam edeceği için harcamalar konusunda önlem almakta fayda var.

Hafta sonu, cuma günü ise Başak burcunda bir yeniay gerçekleşecek. İyimser görünen bu yeniay özellikle Başak burcunun anlattığı iş, çalışma, güvenlik ve sağlık gibi konularda bizi yeni başlangıçlara davet edecek. Bu kombinasyonun şaşırtan etkisiyle olumlu bir şekilde Uranüs ve Plüton da işin içinde olduğu için bu yeni başlangıç bizi şaşırtacak, bakış açımızı değiştirecek şekilde gerçekleşecek diyebilirim.

Genel olarak bakıldığında olumlu duran bu haftaya ne yazık ki yine ekonomik gerilimler eşlik edecek.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com