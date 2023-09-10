Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 11-17 Eylül 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023) - 1

Başak burcunda iyimser bir yeniay.

Genel olarak bakıldığında olumlu duran bu haftaya ne yazık ki yine ekonomik gerilimler eşlik edecek.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

11-17 Eylül 2023 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya “Ben” demeyi anlatan Güneş ile şans gezegeni Jüpiter arasında süren olumlu görünümle başlıyoruz. Bu olumlu durum her açıdan iyi olsa da kendimizle ilgili olayları, durumları abartma eğilimini getirebilir, o nedenle dikkatli olmakta fayda var.

Hafta ortası ise Uranüs, Güneş ve güç delisi Plüton arasında el ele güzel bir durum söz konusu olacak. Bu bizi hem kökten değiştirebilecek hem de şaşırtacak gelişmelere neden olabilir. Ama diğer yandan dedikoducu Merkür ile disiplin gezegeni Satürn karşıt duruşları sertleşerek devam edecek. Yine bu haftada otorite karşısında konuşmalarımıza dikkat edelim derim.

Ve tabii güzellik para gezegeni ile Jüpiter arasındaki sertleşme ekonomik anlamda bizi zorlamaya devam edecek. Bu ne yazık ki bir müddet daha devam edeceği için harcamalar konusunda önlem almakta fayda var.

Hafta sonu, cuma günü ise Başak burcunda bir yeniay gerçekleşecek. İyimser görünen bu yeniay özellikle Başak burcunun anlattığı iş, çalışma, güvenlik ve sağlık gibi konularda bizi yeni başlangıçlara davet edecek. Bu kombinasyonun şaşırtan etkisiyle olumlu bir şekilde Uranüs ve Plüton da işin içinde olduğu için bu yeni başlangıç bizi şaşırtacak, bakış açımızı değiştirecek şekilde gerçekleşecek diyebilirim.

Genel olarak bakıldığında olumlu duran bu haftaya ne yazık ki yine ekonomik gerilimler eşlik edecek. 

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023) - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta özellikle çalışma hayatınız ve iş arkadaşlarınızla olumlu başlangıçlara ve durumlara adım atabilirsiniz. Ayrıca maddi konularda her ne kadar aman dikkat desem de bu hafta olumlu durmakta ve “Parada kazanan aşkta kaybedermiş” deyimi bu hafta sizde vücut bulabilir.

Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta yeni bir aşk, ilişki kapınızı çalabilir. Sürpriz buluşmalar ve kalp çarpmaları neden olmasın? Fakat diğer yandan gayrimenkul konularına ve aile büyükleri ile olan ilişkilerinize azami düzeyde dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Olmadık gerilimlere açık bir haftadan geçecek olabilirsiniz bu hafta.

Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağımız Başak burcundaki yeniay sizin haritanızın en dip alanında gerçekleşecek ve gayrimenkul konularında al baştan bir yenilik içine girebilirsiniz. Taşınmanız, ev almanız, satmanız veya tadilata girişmeniz mümkün görünmekte. Bunun yanında yakın çevrenizle ufak tefek tatsızlıklara da açık duruyorsunuz diyebilirim.

Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Başak burcunda yaşanacak olan bu yeniay sizi kısa yollara gel-git yaptırtabilir. Ayrıca iletişim, yakın çevrenizle çözülmesi gereken meseleleriniz varsa bu hafta yeni bir başlangıçla üstesinden gelebilirsiniz. Bu hafta ayrıca para konusunda dikkatli olması gereken burçlardan da biri sizsiniz. Kredi kartını kasaya kilitleyin derim.

Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta yaşanacak olan yeniay size en çok maddi konularda hoşluk kazandıracak diyebilirim. O nedenle her ne kadar kriz var desem de bu hafta bir anda önünüze bir fırsat gelebilir. Bunu sonuna kadar değerlendirmeye bakın. Bu hafta kendiniz için özellikle estetik konusunda bir müdahaleye kalkışacaksanız hiç yeri değil, ertelemeniz iyi olur.

Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Burcunuzda gerçekleşecek olan yeniay bu hafta sizi genel anlamda yeni başlangıçlara davet ederken diğer yandan aşk ve ilişkiler konusunda da pek bir davetkar davranacak. Para konusunda ise kendinizi riske girip girmemek arasında bulabilirsiniz. Bu noktada karar vermekte zorlanırken mutlaka bir bilenden akıl almanızı tavsiye ederim.

Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta yaşanacak olan Başak burcundaki yeniay sizi özellikle kafanızın arkasında yani psikolojinizle ilgili olarak olumlu yönde etkileyebilecek etkilere sahip. Bunun yanında sosyalleşirken ve özellikle bunu internet üzerinden yapacaksanız kime ne yazdığınıza ne gönderdiğinize dikkat etmenizi tavsiye edeceğim.

Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta yaşanacak olan yeniay sizi sosyal yaşamınızda olumlu bir şekilde etkilerken bu etkiyi aynı zamanda yakın çevreni, ortaklık ve evliliğinizde de görebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konu ise ortak gelirler ve kariyer olacaktır. Konum olarak sizden yukarıda duran amirlerinizle, müdürlerinizle takışmamaya gayret edin.

Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız Başak burcundaki yeniay sizin para, çalışma hayatı ve kariyer ile ilgili konularda hareketlendirecek gibi görünmekte. Bu anlamda önünüze bazı fırsatlar gelecek olabilir. Bunları doğru değerlendirmenizi tavsiye ederim. Eğer akademik ve uzak yerlerle ilgili işiniz varsa daha dikkatli davranmanız sizin için iyi olacaktır.

Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta kariyer ve iş konularında dikkatli olmanızı önerirken diğer yandan aşk ve ilişkiler konusunda ani gelişmeler yaşarsanız şaşırmayın olur mu? Bir de bu hafta devlet baba ile veya büyük şirketlerle işiniz varsa bunları hallederken özenli davranmanız gerekecek. Ufak hataların bazen büyük sonuçları olabilir.

Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız bu yeniay sizi alacak verecek ve krediler konusunda hareket almaya itecek olabilir. Ayrıca yatırım yapmak uzun vadeli işlere girişmek konusunda da aklınız biraz karışabilir. Bu hafta ne olursa olsun bir tek odağınız parada olursa iyi olur. Vurgu daha çok bu konuda görünmekte.

Haftalık burç yorumları (11-17 Eylül 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta balık burcunda yaşayacağınız yeniay sizi evlilik ve ortaklıklar konusuna hızlı bir biçimde çekebilir. Bunun yanında bu hafta sosyal hayatınız ve yakın çevrenizle de gayet güzel zamanlar geçirmeniz olası. Bu süreçte sağlığınıza dikkat ettiğiniz sürece herhangi majör bir sorun yaşayabileceğinizi sanmıyorum.

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