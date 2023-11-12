Haftalık burç yorumları (13-19 Kasım 2023)

Akrep burcunda gerilimli bir yeniay.

Hafta başının yeniay ile oluşturduğu gerilim hafta sonuna doğru gittikçe dağılacak. Maddi konularda yeniliklere hazır olmakta fayda var.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

13-19 Kasım 2023 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Kova burcunda olacak.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya damgasını vuracak en önemli gökyüzü olayı, haftanın ilk günü yaşayacağımız Akrep burcundaki yeniay olacak. Çok uzun süredir Boğa burcunda hareket eden ve bizi şaşırtıp şoklar yaşamamıza neden olan Uranüs’ün tam karşısında gerçekleşecek olan bu yeni ay, yine Boğa burcu özelliklerini belirgin kılacak.

Boğa burcu paranın ve maddi varlıkların sağladığı güvenceyi önemsediği için her şeyden önce bu konularda yeni başlangıçlara zorlanacak olabiliriz. Aynı zamanda mücadele gezegeni Mars’ın da işin içinde olduğunu katarsak bu başlangıçlar istesek de istemesek de bizi bulacak gibi görünmekte.

Bunun yanında hayaller gezegeni Neptün ile olumlu bir şekilde el sıkışan bu yeniay bütün bu yenilik ihtiyacını ortaya koyarken bizim biraz ayaklarımızı yerden kesip, ileride pişman olabileceğimiz kararlar almamıza da neden olabilir. O nedenle bu hafta bu tip durumlara çok dikkat etmekte fayda var.

Hafta ortası çok daha iyicil etkilerde olacak olan gökyüzü, hafta sonu ise güzellik ve aşk tanrıçası Venüs’ün iletişim gezegeni Merkür ile kuracağı olumlu etkileşimle daha da ferahlayacak. Bu nedenle, bu hafta önemli kararlarınızı ve programlarınızı hafta sonuna kaydırmanızda fayda var.

Genel olarak bakıldığında hafta başının yeniay ile oluşturduğu gerilim hafta sonuna doğru gittikçe dağılacak. Maddi konularda yeniliklere hazır olmakta fayda var.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com