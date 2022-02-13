Haftalık burç yorumları (14-20 Şubat 2022)

Aslan burcunda dolunay

Aslan burcunda yaşanacak olan dolunay, haftamıza damgasını vuracak.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

14 - 20 Şubat 2022 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Malum ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu bilgiyi de cebimize koyarak dolunay haftasına bakalım.

Bu haftaya Venüs, Mars kavuşumuyla başlıyoruz. Her ikisinin de Oğlak burcunda olduğunu da işin içine katarsak gönül meseleleri başta olmak üzere hayatla mücadelemiz iki bilinmeyenli denkleme dönüşecek gibi durmakta. O nedenle aklı doğru kullanmak gerekecek.

Bunun yanında bu hafta yaşayacağımız dolunay güney, kuzey ay düğümlerine sert açı yapacağı için bu hafta ihtiyaçlarımızı belirlemek konusunda özellikle ne kadar seçici olup olmadığımızı diğer yandan görebileceğiz. Ay'ın Aslanda olması ise bu konumunda bizi görünür kılmakla ilgili biraz daha düşünmemiz gerektiğinin altını çizecek. Egosantrik tavırlardan uzak kalmakta fayda var.

Hafta sonu ise çok daha şanslı ve olumlu günlerden geçebileceğimizi söylemek mümkün. Özellikle Venüs’ün Neptün denilen hayaller bin dünya gezegeniyle yapacağı olumlu görünüm herkesi yarı sarhoş bir kafada tutacak gibi duruyor.

Genel olarak bu hafta gayet güzel durmakta. Aşk ve parada hoş gelişmeler olabilir. Ama bunun yanında birçok konuda kangren olmuş mevzuları da kesip atmamız olası. Hayat çok kısa, beyhude yere millete hizmet etmeyin derim. Ama… Aması var işte!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)