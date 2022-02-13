Haftalık burç yorumları (14-20 Şubat 2022)

Haberler 13.02.2022 - 09:37 | Son Güncelleme : 13.02.2022 - 09:42
Aslan burcunda dolunay
Aslan burcunda yaşanacak olan dolunay, haftamıza damgasını vuracak.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
14 - 20 Şubat 2022 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Malum ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu bilgiyi de cebimize koyarak dolunay haftasına bakalım.
Bu haftaya Venüs, Mars kavuşumuyla başlıyoruz. Her ikisinin de Oğlak burcunda olduğunu da işin içine katarsak gönül meseleleri başta olmak üzere hayatla mücadelemiz iki bilinmeyenli denkleme dönüşecek gibi durmakta. O nedenle aklı doğru kullanmak gerekecek.
Bunun yanında bu hafta yaşayacağımız dolunay güney, kuzey ay düğümlerine sert açı yapacağı için bu hafta ihtiyaçlarımızı belirlemek konusunda özellikle ne kadar seçici olup olmadığımızı diğer yandan görebileceğiz. Ay'ın Aslanda olması ise bu konumunda bizi görünür kılmakla ilgili biraz daha düşünmemiz gerektiğinin altını çizecek. Egosantrik tavırlardan uzak kalmakta fayda var.
Hafta sonu ise çok daha şanslı ve olumlu günlerden geçebileceğimizi söylemek mümkün. Özellikle Venüs’ün Neptün denilen hayaller bin dünya gezegeniyle yapacağı olumlu görünüm herkesi yarı sarhoş bir kafada tutacak gibi duruyor.
Genel olarak bu hafta gayet güzel durmakta. Aşk ve parada hoş gelişmeler olabilir. Ama bunun yanında birçok konuda kangren olmuş mevzuları da kesip atmamız olası. Hayat çok kısa, beyhude yere millete hizmet etmeyin derim. Ama… Aması var işte!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Özellikle bu hafta dolunay sizin: aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında değişime davet ediyor diyebiliriz. O nedenle bu hafta her ne kadar Venüs, Jüpiter revaçta da olsa bu konularda değişime bırakın kendinizi.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar. Ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konular başlığında bu dolunayda bazı bitişler ve yeni oluşumlar içinde kendinizi bulmanız çok mümkün. O nedenle özellikle gayrimenkul konularına dikkat edin derim.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar. Kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler gibi konular hakkında değişime hazır olun. Orijinal alanınızda gerçekleşecek bu dolunay sizi aynı zamanda kariyer ve iş konusunda da hareketlendirecek gibi görünmekte. Bu nedenle bu hafta konuşmalara dikkat edin ve hiddetlenmeyin.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında bazı bitişler ve ufak tefek özellikle kamu daireleri ve büyük kuruluşlarla işiniz falan varsa, stresli de olsa çözüm konusunda adımlar atmanız ve bu anlamda ilerleme kaydetmeniz çok mümkün.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında olmayanları bırakmak, olanların üzerinden ilerlemek gerekliliği kapınızı çalabilir. Daha çok bu dolunayın etkisiyle kendinizi yeni başlangıçlara ziyadesiyle hazır hissedebilirsiniz. Elbette bu dediğim başlıklar bu haftanızda daha etkili olacağı için dikkatiniz bu alanlarda olsun derim.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, güvensizlikler, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, gizli düşmanlar gibi konular başta olmak üzere bu hafta hareketlilik yaşamanız çok mümkün. Bu başlıklarda dolunay genelde insanı daha içe dönük, biraz daha tutuk bir halde tutar. O nedenle biraz daha dışa dönük olmaya bakın.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar gibi başlıklar sizin dikkatinizi bu hafta dolunay sayesinde oldukça fazla çekecekmiş gibi görünmekte. Bu süreçte bu dolunay haftasında yeni tanışmalara, hayatınıza yeni girecek insanlara daha dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. Önyargılı olmamaya bakın.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Toplumun sizi nasıl algıladığı, Üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında aman diyeyim ağzınızdan çıkanı mutlaka kulağınız duysun. Çünkü özellikle dolunay bu anlamda kantarın topuzunu değil kaydırmak, yerinden çıkarabilir. İşin gerçeği otorite figürleriyle iletişiminize dikkat edin ve önce karşı tarafı dinlemeye gayret edin.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular yani öz burcunuzun temaları bir bakıma bu dolunayda aktive olacak da diyebiliriz. O nedenle öğrenciyseniz okulunuza veya yurt dışı ile işleriniz varsa bu konularda ani, fevri hareketlerde bulunmamaya gayret etmenizde fayda var. Bu hafta sizin için şans göstergeleri gayet iyi o nedenle bu hafta önünüze gelen fırsatları da görmemezlik etmeyin derim.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında sizi bu hafta hem hoş, hem de yer yer nahoş gelişmeler bekleyebilir. O nedenle özellikle bu dolunay da ve ertesi günlerinde kredi almak veya borç vermek konularına hiç girmemenizde fayda var. Yakın arkadaşlarınızdan ise olumlu gelişmeler kapınızı çalabilir.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında çok fazla meselelere girmemenizde fayda var. Şans gezegeni Jüpiter sizin para ile ilgili konularda bu aralar gayet güzel destek vermekte o nedenle ilişkilerden çok aklınızı para konularına yatırmanızda kesinlikle fayda var diyebiliriz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular hakkında dolunay haftası size bazı olanaklar sağlayabilir. Bunun yanında bu ve buna benzer konularda artık sonlandırmak istediğiniz şeylerde yine kapınızı çalacak olabilir. Ne olursa olsun bu hafta sağlığınıza azami surette dikkat etmenizde fayda var.