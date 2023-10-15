Haftalık burç yorumları (16-22 Ekim 2023)

Satürn’ün insafa geldiği bir hafta.

Genel olarak bakıldığında bu hafta biraz dengesiz başlasa da hafta sonunda hoşluklara bizi davet edecek diyebiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

16-22 Ekim 2023 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya savaş tanrısı Mars ile disiplin gezegeni Satürn arasında gerçekleşmiş olan olumlu duruşla başlıyoruz. Bu durum özellikle mücadele gerektiren konularda, bitirilmesi gereken işlere kalkışmada üzerimizdeki ataleti atmak için yardımcı olacak nitelikte.

Bunun yanında yaralı şifacı Şiron’un Güneş ve İletişim gezegeni Merkür’ün karşısında pozisyon alması da bize kendimize yardımcı olmamız konusunda biraz zorlanabileceğimizi söylemekte.

Hafta ortası iki iyicil prensip olan Venüs ve Jüpiter birbirlerine gülümsemeye başlayacak. Boğa ve Başak burcu arasındaki bu yakınlaşma bizi maddi konuda artık ne yapmamız gerektiğini anlamamız açısından yardımcı olacak.

Hafta sonu ise Şiron devre dışı kalacak ve Satürn hayatımıza en iyi haliyle güzellikleri yakalamamıza destek olacak. Tabii Satürn’ün böyle olumlu açılarda durmasına çok alışık olmadığımız için bu hafta sonunu çok daha iyi geçireceğimiz açık.

Genel olarak bakıldığında bu hafta biraz dengesiz başlasa da hafta sonunda hoşluklara bizi davet edecek diyebiliriz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com