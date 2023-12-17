Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 18-24 Aralık 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023) - 1

Aşka, paraya dikkat!

Şaşırtan gezegen Uranüs ile güzellik ve aşk tanrıçası Venüs ne yazık ki karşı karşıya gelecek.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

18-24 Aralık 2023 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. 

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya savaş gezegeni Mars’ın Yay burcundan, yaralı şifacı Şiron asteroiti ile kurduğu olumlu ilişki ile başlıyoruz ve ayrıca şans gezegeni Jüpiter ile iletişim gezegeni Merkür arasındaki olumlu etki de yine haftaya pozitif başlamamıza neden olacak. Ama yine de hafta başı konuşmalarımıza ve verdiğimiz sözlere dikkat etmemizde fayda var. Ucundan kaş yapayım derken göz çıkarma potansiyelimiz var mı, var!

Hafta ortası şaşırtan gezegen Uranüs ile güzellik ve aşk tanrıçası Venüs ne yazık ki karşı karşıya gelecek. Ve bu da para ve aşk başta olmak üzere bizi olumsuz yönde etkileyebilir. O nedenle hafta ortasında sevgilinizle sıkı bir tartışmaya girebilir veya para konusunda yolları artık ayırıyoruz diyebilirsiniz. Bu noktalara tırmanmamak için sabırlı davranmanızı tavsiye edeceğim. Hafta sonu ise Venüs ile Uranüs arasındaki bu kötü etki kaybolacak ve çok daha olumlu bir hafta sonu geçirmeye başlayacağız.

Genel olarak bakıldığında bu haftaya, önemli kararlarınız ve gelişmelere açık olaylarınız varsa biraz daha dilinize hakim olarak ve sabırlı olmaya gayret ederek geçirin derim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023) - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta iş ve kariyer alanında beklenmedik değişikliklere açık olmanız gerekebilir. Kariyer yolculuğunuzda radikal dönüşümler söz konusu olabilir. Yeni projelere veya sorumluluklara odaklanmak için bu fırsatı değerlendirebilir ve kariyer hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu hafta, iş dünyasındaki yeni gelişmelere ayak uydurmak ve profesyonel olarak büyümek için bir dönüm noktası olabilir.

Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta, Boğa burçları için seyahat, eğitim ve öğrenimle ilgili konularda beklenmedik olaylar gündeme gelebilir. Belki de yeni bir öğrenim fırsatıyla karşılaşabilir veya seyahat planlarınızda değişiklikler olabilir. Bu süreç, bakış açınızı genişletme ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunma şansı sunabilir. Öğrenmeye ve keşfetmeye açık olun.

Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta, İkizler burçları için özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanında beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. İlişkilerinizde veya iş ortaklıklarınızda radikal değişikliklere açık olun. Bu dönem, ilişkilerdeki güç dinamiklerini gözden geçirme ve daha derin bir bağlantı kurma fırsatı sunabilir. İlişkilerinizdeki dengeleri anlamak ve güçlendirmek için bu haftayı değerlendirebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta, Yengeç burçları için özellikle günlük iş, sağlık ve hizmet alanlarında radikal değişikliklere açık olabilirsiniz. İş  rutinlerinizde veya sağlık alışkanlıklarınızda beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Bu süreç, günlük yaşamınızı daha sağlıklı ve verimli hale getirmek için yeni stratejilere odaklanma şansı sunabilir. Sağlığınıza ve günlük işlerinize daha fazla özen göstermeye çalışın.

Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta, Aslan burçları için özellikle aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konularda beklenmedik değişiklikler gündeme gelebilir. Aşk ilişkilerinizde veya yaratıcı projelerinizde radikal dönüşümler mümkündür. Bu süreç, duygusal bağlantıları gözden geçirme ve kişisel ifadeyle ilgili yeni bir sayfa açma şansı sunabilir. Yaratıcı enerjinizi kullanarak yeni projelere başlamak veya romantik ilişkilerde derinleşmek bu hafta öne çıkabilir.

Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta, Başak burçları için özellikle ev ve aile alanında beklenmedik değişikliklere açık olmalısınız. Ev içinde veya aile bağlantılarınızda radikal olaylar yaşanabilir. Bu süreç, ev yaşamınızı veya aile dinamiklerinizi gözden geçirme ve belki de yeniden yapılandırma fırsatı sunabilir. Evdeki veya aile içindeki güç dinamiklerine odaklanmak bu hafta önem kazanabilir.

Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta, Terazi burçları için iletişim ve yakın çevreleri ilgilendiren beklenmedik olaylar söz konusu olabilir. Seyahat planlarınızda veya günlük iletişimde radikal değişikliklere hazır olun. Bu dönem, iletişim tarzınızı gözden geçirme ve belki de yeni öğrenim fırsatlarına odaklanma şansı sunabilir. İnsanlarla bağlantı kurma ve iletişim becerilerinizi geliştirme konusunda bu haftayı değerlendirebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta, Akrep burçları için maddi konularda beklenmedik değişikliklere açık olabilirsiniz. Finansal durumunuzda veya değerli kaynaklarınızla ilgili radikal olaylar gündeme gelebilir. Bu süreç, maddi stratejilerinizi gözden geçirme ve belki de yeni finansal hedeflere odaklanma fırsatı sunabilir. Kişisel değerlerinizi ve maddi kaynaklarınızı daha derinlemesine anlamak bu hafta önem kazanabilir.

Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta, Yay burçları için özellikle kişisel gelişim ve öz ifade alanında beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Kişisel hedeflerinizde veya kişisel ifadenizde radikal değişiklikler mümkündür. Bu dönem, kendi potansiyelinizi daha derinlemesine keşfetme ve yeni hedeflere odaklanma şansı sunabilir. Kişisel gelişim projelerine zaman ayırmak ve kendinizi daha iyi anlamak bu hafta öne çıkabilir.

Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta, Oğlak burçları için özellikle arkadaşlık ve sosyal çevreleri ilgilendiren beklenmedik olaylar söz konusu olabilir. Arkadaş çevrenizde veya sosyal bağlantılarınızda radikal değişiklikler yaşanabilir. Bu süreç, arkadaşlıkları gözden geçirme ve belki de yeni sosyal gruplara katılma şansı sunabilir. Sosyal bağlantılarınızı güçlendirmek ve yeni insanlarla tanışmak için bu haftayı değerlendirebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta, Kova burçları için kariyer ve hedeflerle ilgili beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Kariyer yolculuğunuzda veya hedeflerinizde radikal dönüşümler mümkündür. Bu dönem, kariyer planlarınızı gözden geçirme ve belki de yeni projelere odaklanma fırsatı sunabilir. Profesyonel olarak büyümek ve kariyer hedeflerinizi daha derinlemesine anlamak bu hafta öne çıkabilir.

Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta, Balık burçları için özellikle seyahat, eğitim ve öğrenimle ilgili konularda beklenmedik değişikliklere açık olabilirsiniz. Seyahat planlarınızda veya öğrenimle ilgili hedeflerinizde radikal gelişmeler yaşanabilir. Bu süreç, bakış açınızı genişletme ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunma şansı sunabilir. Öğrenmeye ve keşfetmeye açık olun.

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