Haftalık burç yorumları (18-24 Aralık 2023)

Aşka, paraya dikkat!

Şaşırtan gezegen Uranüs ile güzellik ve aşk tanrıçası Venüs ne yazık ki karşı karşıya gelecek.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

18-24 Aralık 2023 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya savaş gezegeni Mars’ın Yay burcundan, yaralı şifacı Şiron asteroiti ile kurduğu olumlu ilişki ile başlıyoruz ve ayrıca şans gezegeni Jüpiter ile iletişim gezegeni Merkür arasındaki olumlu etki de yine haftaya pozitif başlamamıza neden olacak. Ama yine de hafta başı konuşmalarımıza ve verdiğimiz sözlere dikkat etmemizde fayda var. Ucundan kaş yapayım derken göz çıkarma potansiyelimiz var mı, var!

Hafta ortası şaşırtan gezegen Uranüs ile güzellik ve aşk tanrıçası Venüs ne yazık ki karşı karşıya gelecek. Ve bu da para ve aşk başta olmak üzere bizi olumsuz yönde etkileyebilir. O nedenle hafta ortasında sevgilinizle sıkı bir tartışmaya girebilir veya para konusunda yolları artık ayırıyoruz diyebilirsiniz. Bu noktalara tırmanmamak için sabırlı davranmanızı tavsiye edeceğim. Hafta sonu ise Venüs ile Uranüs arasındaki bu kötü etki kaybolacak ve çok daha olumlu bir hafta sonu geçirmeye başlayacağız.

Genel olarak bakıldığında bu haftaya, önemli kararlarınız ve gelişmelere açık olaylarınız varsa biraz daha dilinize hakim olarak ve sabırlı olmaya gayret ederek geçirin derim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com