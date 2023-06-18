Haftalık burç yorumları (19 - 25 Haziran 2023)

Toparlanacağımız bir hafta!

Bu haftaya biraz ne yapacağımızı bilemeyerek başlasak da hafta sonuna doğru artık kararlarımızla netleşmiş bir tutumda olacağız.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

19 - 25 Haziran 2023 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın ghökyüzü olayları:

Bu haftaya yeniayın etkisiyle başlıyoruz. Bu etki, Neptün sayesinde gerçeklerin gözümüze ya tam sokulduğu veya çarpıtılarak göreceğimiz bir süreci anlatmakta. Bu anlamda bu hafta yeni başlangıçların etkisini daha yoğun hissedeceğiz. Aynı zamanda benliğimizi anlatan Güneş’in kadersel noktalara gülümseyişi bizi kararlarımızda daha güçlü kılacak.

Hafta ortası iletişim gezegeni Merkür’ün hareket ve mücadele gezegeni Mars’a yapacağı olumlu etkileşim sayesinde hem çözüm odaklı hem de eyleme geçme konusunda çok daha rahat olacağımızı belirtmek isterim. Bu nedenle hafta ortasında artık üzerimizdeki ataletten kurtulup kolları sıvama gücünü daha çok bulabiliriz.

Hafta sonu ise Mars’ın yaralı şifacı Şiron ile olumlu etkiye güzellik, para ve sağlık kraliçesi Venüs de eklenerek yaşam kalitemizi yukarı doğru çekecekler dersem yanlış olmaz.

Genel olarak bakıldığında bu haftaya biraz ne yapacağımızı bilemeyerek başlasak da hafta sonuna doğru artık kararlarımızla netleşmiş bir tutumda olacağız. Haziran ayının başına göre daha olumlu bir haftadan geçeceğimiz açık.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com