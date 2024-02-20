Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 19-25 Şubat 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, 

Bu hafta Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor, Zodyağın en duygusal, en hayalperest, en romantik, en sanatsal burçları iyi ki doğdunuz. 

Güneş Balık burcundayken kişisel hırsların, kibrin, egonun düştüğü, daha kabullenici, direnişi zayıf, merhametli, olayları olduğu gibi kabullenen, spiritüel yönümüzün daha aktif olduğu bir süreç yaşanır. Güneş Balık burcundayken, dünyevi zevkler ve arzuların peşinden gitmektense manevi, ruhsal doygunluğa ulaşabileceğiniz konuları deneyimlemek isteriz. Bu sanatla ilgilenmek, dua etmek, meditasyon yapmak, yardıma muhtaç olanlara koşmak da olabilir.  

Pazartesi sabah saatlerinde Güneş Kova burcundan Balık burcuna geçiyor, yine yakın saatlerde Ay da Yengeç burcuna geçecek. Haftanın ilk günlerinde daha çok duygusal temalar ön planda olacak. Beslemek, büyütmek, ruhumuzu doyurmak isteyeceğiz. Ailenin ve duygusal bağların önemini bize tekrar hatırlatacak olan bu yerleşim, birbirine zarar veren toksit ilişkiye dönüşmüş birlikteliklerin kopma noktasına geleceğinin göstergesi. Haftanın ilk gününde Ay’ın Satürn ile olan olumlu açısı, duygularımızdan ve isteklerimizden emin ilerlememize yardımcı olurken, hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz adına ailemizden yardım alabileceğimizi gösteriyor. Ait hissetme duygumuz yoğun, bir topluluğa, bir zümreye ait olmak isteyebilir. Bir fikri veya düşünceyi savunurken taraflı bir gözleme sahip olabiliriz. Özellikle sevdiğimiz insanların yanında olmak ve taraf tutmak gibi yaklaşımlar içinde olabiliriz. Çarşamba günü ruhsal olarak şifalanmak isteyebiliriz. Bunun için inanış biçiminize göre dua edebilir veya meditasyon tekniklerini deneyebilirsiniz. İmkan yaratabilirseniz su kenarında olmak iyi hissettirebilir veya hamam, spa keyfi için ideal bir gün olabilir.  

Perşembe günü Ay Aslan burcuna geçiş yapacak, Kova burcundaki Plüton, Venüs ve Mars ile karşıtlık yapacağı için, ilişkilerde kıskançlık duyguları, hırs ve egoya kurban gidecek ilişkiler olabilir. Bugün kazalara karşı dikkat edilmesi gerek. Kalp krizleri, tansiyon rahatsızlıkları, felç gibi rahatsızlıklar tetiklenebilir.  Trafikte dikkatli olmak gereklidir. Cuma günü gerçekleşecek Ay-Uranüs arasındaki gerilimli açı, güven kaybı yaşatacak olaylar yaratabilir, duyguların ani değişimi ile ilgili sorunlar meydana gelebilir.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024) - 2

Cuma günü iletişim gezegenimiz Merkür Balık burcuna geçiş yapıyor. Mantıksal çıkarımlardan uzak, daha çok hayallerinin peşinden giden, sezgisel bir aklın ön plana çıktığı, bazen dağılabilen ama sanatsal yönlerin aktive olduğu bir süreç başlıyor.  

Cumartesi günü Başak burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay sırasında yengeç burcu yükseliyor. Etkilerini duygu ve sezgi yoğunluklu yaşayacağımız bu göksel fenomenin, işe yarayan veya yaramayan değerlerin görünür olmasına sebep verecek. savunduğumuz  değerlerin, sahip çıkacağımız fikirlerin, insanlar arasında bir ayrışmaya neden olabileceğini gösteriyor. Dolunay’ın yönetici gezegeni Merkür Balık burcunda ve Güneş’e eşlik ediyor. Düşüncelerimiz, fikirlerimiz, inançlarımız konusunda sorgulayıcı bir yapıyı ortaya koyan bu durum Satürn’ün de geleneksel düşünce yapısının ve inanç kavramlarının sınırlayıcı etkilerini çok fazla hissettirecek. Eğitim konusunda meydana gelecek olaylar toplumun bir kısmının tepkilerini ortaya koymasına neden olabilir. Hukuk ve adalet sistemi ile ilgili yaptırımların, yaşanan haksızlıkların çok konuşulacağı bir sürece doğru ilerliyoruz. Yüksek öğrenim yeri olan üniversiteler ile ilgili yapılacak eğitim içeriği değişiklikleri yine tepkilerin çoğalmasına neden olabilir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş haritasında Dolunay Ay düğümlerine çok yakın derecelerde gerçekleşiyor. Güneş’in, Merkür’ün ve Satürn’ün GAD hattında olması ülke liderleri ve otorite pozisyonundaki kişilerin yapacağı açıklamalar ile ön plana çıkacağı ve KAD başak yerleşimi hattında Dolunay’ın yer alması ise kamuyu, halkı ilgilendiren, eğitim, kadınlar, doktorlar hakkında ayrışmacı bir tutumun ve söylemin ortaya çıkması ile bağlantılı. Satürn geçtiğimiz haftalarda GAD ile kavuştuğunda Balık burcunun temsil ettiği sular ve sıvılar ile ilgili ülke sınırları içinde yapılan çalışmaların toprağa zarar verdiği eş zamanlı olarak sel gibi afetlerin yaşanmasına sebep olmuştu. Şimdi sırada bu zararın ölçeği ile ilgili yapılacak incelemeler ve ülke liderlerinin konu hakkındaki tutumunu gözlemleyeceğiz. Satürn elbette hukuki yönde bu konuyla ilgili ön plana çıkacak haberlerin sınırlandırılması ve eleştiri yapan bireylerin sınırlandırılmak istemesine sebep olabilir. Ancak muhalif taraf bu konuyu çok farklı bir şekilde ele alabilir. Ancak herhangi bir yaptırım olması pek mümkün olmayacaktır. Dolunay esnasında Venüs ve Mars’ın kavuşum yaparak Jüpiter ile oluşturacağı dik açı finansal yönetimi zor olayların gelişimine neden olabilir. Diplomatik ilişkiler ülke finansallarına olumsuz etkiler verebilir. Gümrük ücretlendirmeleri, dış ticaret ile ilgili yeni vergi düzenlemeleri yapılabilir. Kanalizasyon, su atık sistemleriyle ilgili sorunlar meydana gelebilir. Milli savunma sistemlerinde teknolojik gelişmeler ve sınır güvenliği ile ilgili askeri konular gündeme gelebilir.  

Haftayı bitirken iletişim konularının daha çok önem kazandığı ve karşılaştığımız detayların inandığımız değerleri değiştirmesine ve iletişim kurduğumuz insanlar ile fikir ayrılıkları yaşamamıza neden olabilir. Kadınların isyan edeceği, erkek egemenli karşısında baş kaldıracağı konular gündeme gelebilir. Ortaklıklar ve evlilikler açısından bu aldatılma ve ihanet konuları gündeme çok fazla gelebilir.  

Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024) - 3

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta ev düzenleme, aile işleri, ev taşıma konuları gündeminizde olacak. Hayatınızda değer verdiğiniz kişiler, arkadaşlıklar veya aşk hayatınızla ilgili duygu değişimleri yaşayabilirsiniz. Bu hafta yapacağınız harcamalar sizi biraz zorlayabilir. Hafta ortasında yatırımlar konusunda vereceğiniz kararlara dikkat edin, beklenmedik kayıplar yaşanabilir. Ilişkilerinizde size değer vermedini düşündünüz kişilerden uzaklaşmak hatta bağınızı koparmak isteyebilirsiniz. Hafta sonu sağlığınız ve rutinlerinizle ilgili bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Biraz melankoli ve yalnızlık hissi sizi kötü hissettirebilir. İçsel bir hesaplaşma haftası sizi bekliyor. Bilinç altınızda sizi rahatsız eden duygu ve düşünceler beden sağlığınız ile ilgili sorunlar yaratabilir. Her ne olduysa artık bu hesaplaşmayı yapıp yeniliklere yol açmanız size daha iyi hissettirebilir. 

 

Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024) - 4

Boğa Burcu: Sevgili Boğa,   bu hafta kısa yolculuklar yapıp sizi strese sokan düşünce ve fikirlerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz.  Yakın çevreniz,kardeşler ve akrabalarınızla ilgili iyi hissedeceğiniz paylaşımlar yapabilirsiniz. Bu hafta evinizde arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Hafta sonu ilişkinizle ilgili karar vermeniz gereken konular gündeme gelebilir. Yaratıcı kimliğinizin ön plana çıkacağı, hayatınızdaki insanlardan yardım alacağınız konular olabilir.  Çocuğunuzun arkadaşları ile yaşadığı sorunları çözümlemeniz ve duygusal destek vermeniz gerekebilir.   

Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024) - 5

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta maddi kaynakların yönetimi, kariyer planlamaları ile ilgileneceksiniz. Hafta ortasında yakın çevrenizdeki insanlar ile ilgilenecek, kısa yolculuklar yapacaksınız. Bu hafta kariyer hayatınızda otorite figürleri ile gerilim yaşayabileceğiniz diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Aile büyükleri, özellikle babanızla olan iletişiminiz ön plana çıkıyor. Aile ve ev yaşamınızla ilgili yeni düzenlemeler yapabilir, evinizde kullanmadığınız eşyaların ayrışması, detaylı temizlik gerektiren konular ile ilgilenebilirsiniz. Annenizin sağlığı ile ilgili hafta sonu bazı sorunlar meydana gelebilir.  

Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024) - 6

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta aldığınız eğitimler ile ilgili yeni gelişmeler, program değişiklikleri gibi konular yaşayabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı seyahat, eğitim konularında plan yapabilir ve kazançlarınızı bu alanlara harcayabilirsiniz. Uzak akrabalarınızla ilgili bazı iletişimsel sorunlar meydana gelebilir. Özellikle evli olanlar için eşin ailesi ile ilgili bazı yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Arkadaşlarınızla görüşüp, onlarda sosyalleşmek isteyebilir ve desteklerini isteyebilirsiniz. Eğer arkadaşlarınızla ilgili ortaklık geliştirdiğiniz bir iş içindeyseniz maddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Hafta sonu yolculuklar konusunda dikkatli olmalısınız. 

Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024) - 7

Aslan Burcu: Sevgili Aslan,  bu hafta size kendinizi değersiz hissettiren insanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde kendinizle kalmak ve ruhunuzu dinlendirmek iyi hissettirecektir. Sezgilerinizde yanılmadığınızı gösterecek bazı olaylar ile karşılaşacaksınız. Karşılaştığınız bu durum partneriniz veya yakın ilişkide olduğunuz kişilerle aranızda oluşan mesafeyi daha da uzaklaştıracak. Fikirler, düşünceler ve değer yargıları konusunda diğerlerinden farklı bir noktada olduğunuzu ve kesinlikle isteklerinizi beklentilerinizi aktaramadığınızı hissedebilirsiniz. Hafta sonu size kendinizi önemsiz hissettiren pek çok insan ve olaydan uzaklaşacaksınız. Değer duygunuzu düzeltmek adına hayatınızdan bazı insanları çıkarmak ve kalan az ama öz dostluklar ile ilerlemek iyi hissettirecek. Aynı zamanda finansal konularda düzenlemeler yapacak, ortaklıklardan elde ettiğiniz gelirler ile ilgili yeni düzenlemeler yapacaksınız.  

Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024) - 8

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta sosyal çevrenizdeki olaylara ilginiz daha çok artabilir. İnsanlar ile olan iletişiminiz önemli, duygusal açıdan başkalarından destek almaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde sosyal hareketlilik kendinizi daha iyi hissetmenize neden olurken hafta ortasında kendi içinize döndüğünüzü ve yalnızlık hissinin sizi çok zorladığını hissedebilirsiniz. Iç dünyanızda yaşadığınız psikolojik etki sağlığınızla ilgili sorunlara neden olabilir. Hafta sonu gerçekleşecek olan başak dolunayı ile beraber sağlık konularıyla daha fazla ilgileneceksiniz. Ortaklıklar ve ilişkiler konusunda iletişim sorunları yaşama ihtimaliniz yüksek, partnerinizle ortak bir paydada buluşmakta zorlanabilirsiniz. Insanlardan beklentiniz ruhunuzda bıraktıkları yaraların farkına varmaları ancak davranışlarının sizin üzerinizdeki etkisini ancak detaylı bir şekilde dile getirirseniz anlaşılabileceksiniz. 

Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024) - 9

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta çalışma hayatınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız. Beraber çalıştığınız insanların ihtiyaçlarıyla ilgilenebilirsiniz. Bitirmeniz gereken projelere odaklanıp haftanın ilk günlerinde kariyerinizle ilgili önemli bir çıkış yakalayabilirsiniz.  Hafta ortasında yaptığınız işlerin sonucu sizi biraz zorlayabilir. Özellikle yöneticilerinizin beklentilerinin karşılanmaması üzerinizde bir stres yaratabilir. Kurumlar ile ilgili sorumluluklar bu hafta gündeminizi çok fazla meşgul edecek. Hafta sonu geldiğinde herkesten uzaklaşmak isteyip, inzivaya çekilebilirsiniz. Duygularınız ve yaşadıklarınızı analiz etmek için yalnızlaşmak isteyeceksiniz. 

Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024) - 10

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta eğitimler, seyahatler konusu gündeminizde olurken aynı zamanda yaratıcı kimliğiniz ön planda olacak. Eğitim, seyahatler, ticari konular daha fazla gündeminizde olacak. Bu hafta artık ev ve aile içinde yaşanan olaylardan ve kişilerden sıyrılarak işiniz ve kariyerinize odaklanmak isteyebilirsiniz. Ancak yine de aile ve ortaklıklar konusu gündeminizi fazlasıyla meşgul edecek. Aldığınız sorumluluklar detaylar konusunda sizi zorlayabilir. Hafta sonu hayatınızdaki insanlara verdiğiniz değerin karşılığını sorgulayabilirsiniz. Bu sorgu sonucunda bazı insanları hayatınızdan çıkartma kararı alabilirsiniz. 

Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024) - 11

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta finansal konular, eviniz için yapacağınız harcamalar, ailenizden alacağınız duygusal destek iş hayatınızla ilgili bazı düzenlemelere gideceğinizi gösteriyor. Hafta ortasında eşinizin ailesi veya uzak akrabalarınız ile fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ile fikir çatışmaları yaşanabilir.  Hafta sonu iş ve aileniz ile ilgili konularda karar vermeniz gereken yapılar olabilir. Kariyeriniz için sizi destekleyen bir görünüm var. Bitirmek istediğiniz işleri tamamlayabilir, rutinlerinizle ilgili yeni düzenlemeler yapabilrisiniz.

Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024) - 12

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak,  bu hafta yakın çevrenizdeki insanlar, komşularınız, akrabalarınız, eşiniz ile ilgili konular gündeminizde olacak. Bu hafta para harcama konusunda abartılı davranabilirsiniz. Yatırım yapacağınız araç gereçleri özenle seçmelisiniz. Çocuğu olan oğlaklar sağlık konularıyla ilgilenebilir. Hafta ortalarında yatırımlar konusunda kayıplar yaşamamak için daha dikkatli seçimler yapmalısınız. Hafta sonu geldiğinde ise etrafınızdaki insanlar ile fikir ayrılıkları yaşayabileceğiniz konular gündeme gelebilir. Belki tek başınıza bir seyahate bir etkilnliğe katılmak isteyebilirsiniz. 

Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024) - 13

Kova Burcu: Sevgili Kova,  bu hafta maddi değerleri nasıl üreteceğiniz konusuna odaklanacak ve verdiğiniz hizmetlerin karşılığını almak veya varsa çalışanlarınız ile gelirleri konusunda bir düzenleme yapacaksınız.  Hafta ortasında ortak yürütülen işler, diğer insanlardan aldığınız hizmetler konusunda gelir kaybı yaşayabilirsiniz. Eşiniz ve aileniz ile maddi kaynaklar sebebiyle gerilimler yaşayabilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde nakit akışınız düzene girmeye başlayacaktır, ortaklıklardan elde edeceğiniz gelirler toparlamaya başlayacaktır.  

Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024) - 14

Balık Burcu: Sevgili Balık,  bu hafta bir süredi iç dünyanızda sizi gerginleştiren düşüncelerden uzaklaşıp daha çok kendi istek ve arzularınıza göre hareket edeceksiniz. Kendiniz ve yaşam alanlarınızla ilgili düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar ile arasınızda hararetli tartışmalar yaşanabilir. Bu tartışmalar özellikle ikili ilişkilerde ego savaşlarına dayanabilir. Günlük düzeninizi alt üst etmeden, hayatınızdaki insanlar ile uzlaşı sağlamanın yollarını bulmalısınız. Sağlık konusuna, araç kullanımı ve seyahatler konusunda dikkatli olmalısınız. Hafta sonu geldiğinde hayatta önemsiz saydığınız detayların, hayatınızda hangi değerleri alt üst edeceğini gözlemleyebilirsiniz. Ilişkilerinizde nerede sınırları aşıyorsanız hafta sonu bu sınırların başkaları tarafından belirlenmesine biraz içerleyebilirsiniz

 

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