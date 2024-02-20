Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar,

Bu hafta Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor, Zodyağın en duygusal, en hayalperest, en romantik, en sanatsal burçları iyi ki doğdunuz.

Güneş Balık burcundayken kişisel hırsların, kibrin, egonun düştüğü, daha kabullenici, direnişi zayıf, merhametli, olayları olduğu gibi kabullenen, spiritüel yönümüzün daha aktif olduğu bir süreç yaşanır. Güneş Balık burcundayken, dünyevi zevkler ve arzuların peşinden gitmektense manevi, ruhsal doygunluğa ulaşabileceğiniz konuları deneyimlemek isteriz. Bu sanatla ilgilenmek, dua etmek, meditasyon yapmak, yardıma muhtaç olanlara koşmak da olabilir.

Pazartesi sabah saatlerinde Güneş Kova burcundan Balık burcuna geçiyor, yine yakın saatlerde Ay da Yengeç burcuna geçecek. Haftanın ilk günlerinde daha çok duygusal temalar ön planda olacak. Beslemek, büyütmek, ruhumuzu doyurmak isteyeceğiz. Ailenin ve duygusal bağların önemini bize tekrar hatırlatacak olan bu yerleşim, birbirine zarar veren toksit ilişkiye dönüşmüş birlikteliklerin kopma noktasına geleceğinin göstergesi. Haftanın ilk gününde Ay’ın Satürn ile olan olumlu açısı, duygularımızdan ve isteklerimizden emin ilerlememize yardımcı olurken, hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz adına ailemizden yardım alabileceğimizi gösteriyor. Ait hissetme duygumuz yoğun, bir topluluğa, bir zümreye ait olmak isteyebilir. Bir fikri veya düşünceyi savunurken taraflı bir gözleme sahip olabiliriz. Özellikle sevdiğimiz insanların yanında olmak ve taraf tutmak gibi yaklaşımlar içinde olabiliriz. Çarşamba günü ruhsal olarak şifalanmak isteyebiliriz. Bunun için inanış biçiminize göre dua edebilir veya meditasyon tekniklerini deneyebilirsiniz. İmkan yaratabilirseniz su kenarında olmak iyi hissettirebilir veya hamam, spa keyfi için ideal bir gün olabilir.

Perşembe günü Ay Aslan burcuna geçiş yapacak, Kova burcundaki Plüton, Venüs ve Mars ile karşıtlık yapacağı için, ilişkilerde kıskançlık duyguları, hırs ve egoya kurban gidecek ilişkiler olabilir. Bugün kazalara karşı dikkat edilmesi gerek. Kalp krizleri, tansiyon rahatsızlıkları, felç gibi rahatsızlıklar tetiklenebilir. Trafikte dikkatli olmak gereklidir. Cuma günü gerçekleşecek Ay-Uranüs arasındaki gerilimli açı, güven kaybı yaşatacak olaylar yaratabilir, duyguların ani değişimi ile ilgili sorunlar meydana gelebilir.