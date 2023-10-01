Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 2-8 Ekim 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023) - 1

Geçen haftalara göre çok daha olumlu bir hafta. 

Bu hafta kendimizi ve muhatabımızı iletişim kazalarına karşı korumaya özen gösterelim.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

2-8 Ekim 2023 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak. 

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftayı iletişim gezegeni Merkür’ün güç delisi olan Plüton ile bizi her zaman şaşırtmayı başaran Uranüs arasındaki iyi görünümle açıyoruz. İletişimin etkili olacağı bu hafta tutkulu, şaşırtıcı mevzularda kendimizi enteresan fikirler beyan ederken bulabiliriz. Tabii cır cır konuşurken komik durumlara düşmemeye bakın.

Ve tabii son zamanlarda özellikle Venüs’ün yaşattığı hareketlilikten çok söz etmiştik. Bu hafta ortalarına kadar yine Venüs’ün Uranüs’ü taciz etmesi bizi etkilemeye devam edecek. Bu noktada sağlık ve para başta olmak üzere duygusal ilişkilerimizde çarpıcı gelişmelere tanık olabiliriz, o nedenle bu hafta kendimizi ve muhatabımızı korumaya özen gösterelim.

Hafta ortası Venüs Ay düğümlerine olumlu açıda dururken Merkür Plüton arasındaki pozitif pozisyon bizi iletişimde radikal davranmaya sürükleyebilir. Çünkü savaş tanrısı Mars’ın Venüs’ün olumladığı Ay düğümleri ile kavuşup Plüton’a olumsuz bakması eril pozisyondaki kişilerin ilişkilerde daha olumsuz bir tavırda olabileceğini söylemekte.

Hafta sonu ise Mars’ın sert pozisyonu ve Venüs'ün bu sefer disiplin gezegeni Satürn’ün karşısına geçecek olması yine ilişkiler, para ve sağlıkta gerilimlere açık olmamıza neden olacak gibi görünmekte.

Genel olarak bakıldığında bu hafta gerilimin dozu yüksek başlayacak ama hafta sonuna doğru daha olumlu olup rölantide kalacak diyebiliriz. Bu hafta ilişkilere ve yine paraya dikkat etmekte fayda var derim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023) - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu haftaya aşk da kazanarak başlayacaksınız fakat iş ve özellikle ortaklığınız, birlikte yapacağınız işlerde karşınızdaki insanlarla takışma riskiniz var. Konuşmalarınıza dikkat edin derim. 

Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta eğer gayrimenkul konularında işleriniz varsa hemen yapın derim. Yıldızlar bu anlamda size destek verecek. Sağlık konusunda biraz daha dikkatli olursanız iyi olur.

Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Aşığınız ve yakın çevrenizle olumlu zaman geçirebileceğinizi söyleyen bir haftadan geçeceksiniz. Ama aniden koşulların ters düz olabileceğini de unutmamanız gerekecek. Para ile ilgili konularda biraz daha özenli olun.

Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta maddi anlamda dalgalanmaların artık mola aldığına ve önünüze hoş fırsatların geleceğine şahit olabilirsiniz. Devlet dairelerinde işiniz varsa dikkatli olun, hata yapmanın bedeli bu sefer ağır olabilir.

Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta kendinizle ilgili alacağınız kararlarda çok daha olumlu sonuçlar alabileceğinizi söyleyebilirim. Fakat ortaklık ve ikili ilişkilerde siz de bu haftanın sınıfta kalanları arasında olabilirsiniz. Konuşmalarınıza, kararlarınıza iki kere dikkat!

Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta başı maddi konularda her ne kadar dikkatli, temkinli olun demiş olsam da siz para mevzularında gelebilecek fırsatlara göz kulak olun derim. Çünkü hiç ummadığınız bir yerde bir para akışı olabilir.

Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta yaşayabileceğiniz en büyük gerilim aile büyükleriyle olabilir. Öteden beri gelen ve birikmiş olan duygular bir anda boşalıp sizi olmadık konuşmalara sürükleyebilir. Kararlarınızda hemen hareket almayın.

Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Kariyer ve çalışma koşullarında bu hafta elinizden ne geliyorsa yapmaya bakın derim. Çünkü gökyüzü bu hafta sizi bu alanda yüceltmekte. Ama yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde bir sınavdan da geçecek olabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta sunum yapmak veya birilerinin karşısına geçip bir şeyler anlatmak durumunda kalabilirsiniz. Uzun vadeli planlarınızda daha dikkatli ve özenli olursanız zamanı geldiğinde sıkıntı yaşamazsınız.

Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta resmi işleriniz varsa halletmeye gayret edin, çünkü bu konuda şansınız yaver gidebilir. Ama kendim için bir şeyler yapayım dediğiniz anda gökyüzü önünüze bazı engeller dikebilir. Bu konuda inatlaşmayın.

Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Kardeşlerinizle olan ilişkinizde, evliliğinizde ve ortaklığınızda bu hafta yapıcı davranacak size. Bunu kullanarak kopmuş olan iletişimi tekrar başlatabilme şansına sahip olacaksınız.

Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta ilişkiler konusunda kaygılarınız biraz artacak olabilir. O nedenle kendinize olan güveninizi tekrar tazelemek ve çevrenizle daha olumlu bir ilişki kurmak için mülayim olmanız iyi olur.

DAHA FAZLA GÖSTER