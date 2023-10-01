Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023)

Geçen haftalara göre çok daha olumlu bir hafta.

Bu hafta kendimizi ve muhatabımızı iletişim kazalarına karşı korumaya özen gösterelim.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

2-8 Ekim 2023 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftayı iletişim gezegeni Merkür’ün güç delisi olan Plüton ile bizi her zaman şaşırtmayı başaran Uranüs arasındaki iyi görünümle açıyoruz. İletişimin etkili olacağı bu hafta tutkulu, şaşırtıcı mevzularda kendimizi enteresan fikirler beyan ederken bulabiliriz. Tabii cır cır konuşurken komik durumlara düşmemeye bakın.

Ve tabii son zamanlarda özellikle Venüs’ün yaşattığı hareketlilikten çok söz etmiştik. Bu hafta ortalarına kadar yine Venüs’ün Uranüs’ü taciz etmesi bizi etkilemeye devam edecek. Bu noktada sağlık ve para başta olmak üzere duygusal ilişkilerimizde çarpıcı gelişmelere tanık olabiliriz, o nedenle bu hafta kendimizi ve muhatabımızı korumaya özen gösterelim.

Hafta ortası Venüs Ay düğümlerine olumlu açıda dururken Merkür Plüton arasındaki pozitif pozisyon bizi iletişimde radikal davranmaya sürükleyebilir. Çünkü savaş tanrısı Mars’ın Venüs’ün olumladığı Ay düğümleri ile kavuşup Plüton’a olumsuz bakması eril pozisyondaki kişilerin ilişkilerde daha olumsuz bir tavırda olabileceğini söylemekte.

Hafta sonu ise Mars’ın sert pozisyonu ve Venüs'ün bu sefer disiplin gezegeni Satürn’ün karşısına geçecek olması yine ilişkiler, para ve sağlıkta gerilimlere açık olmamıza neden olacak gibi görünmekte.

Genel olarak bakıldığında bu hafta gerilimin dozu yüksek başlayacak ama hafta sonuna doğru daha olumlu olup rölantide kalacak diyebiliriz. Bu hafta ilişkilere ve yine paraya dikkat etmekte fayda var derim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com