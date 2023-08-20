Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 21-27 Ağustos 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023) - 1

Merkür yine geriliyor! 

Merkür bu sefer gerilerken güzel kontaklar kurmaya gayret ediyor. O nedenle olumlu bir geri gidiş de diyebiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

21-27 Ağustos 2023 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları

Bu haftaya hayaller gezegeni Neptün’ün mücadele gezegeni Mars ile karşı karşıya gelmesi ile başlıyoruz. Bu, hangi açıdan bakarsak bakalım hayal kırıklığı ve eylemlerimizde kolay hareket alamamakla ilgili olacak gibi görünmekte. Ve diğer yandan güzellik ve para tanrıçasının şans gezegeni ile birbirlerini germelerinin artık bu hafta zirvesini yapacaklar. Yani para, sağlık, aşk ve olumlu yönde harekete geçip bir işi bitirmek konusunda sınıfta kalan bir haftadan geçiyor olacağız.

O nedenle bitirmemiz gereken işlere kalkışırken ilk etapta “Doğru bir metot mu kullanıyorum ve şimdi bu işin zamanı mıydı?” diye şöyle bir düşünmekte fayda var.

Hafta ortası gökyüzü yine aynı seyrini devam ettirirken hafta sonuna doğru iletişim gezegeni Merkür’ün nadir de olsa geri geri gitmesi işimize yarayacak ve yönettiği Başak burcundan talih gezegeni Jüpiter’e olumlu bir ilişki kurmak için yönlenecek. Eh, ufak da olsa bu, hayatlarımızda hiç yoktan iyi bir şeydir.

Genel olarak bakıldığında sert ilerleyen bu yazın belki de en sert haftalarından birinden geçeceğiz dersem abartmış olmam sanırım.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023) - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Maddi anlamda çözüm ve çözümsüzlüğü aynı anda hissedebilirsiniz bu hafta. O nedenle baştan sona akılcı kararlar vermeniz sizin lehinize olacaktır. Sağlık konusunda ise baş ve sırt ağrılarına ve kan değerlerinize dikkat etmeniz yerinde olur.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta kendinizi özellikle hafta başında gergin hissedebilirsiniz ve biraz da alınganlık göstermeniz muhtemel. O nedenle bu hafta otorite figürü gibi görünen kişilerle daha uyumlu olmaya gayret edin derim. Mmaddi konuda ani kararlardan uzak durun.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Anlık, hızlı kararlardan bu hafta ne kadar uzak durursanız sizin için o kadar iyi. Kendinizi bu hafta maddi konularda şanslı hissedebilirsiniz. Birikim yapmakta, az veya çok gelirinizi koruma altına almanızda ciddi fayda var.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Yakın çevrenizle kuracağınız olumlu gelişmeler size olumlu bir yerden dönecek olabilir bu hafta ve çok fazla çevrenizle maddi ilişkiler kurmamanız sizin aleyhinize görünmekte. Bu hafta borç alıp vermemeye, paradan uzak durmaya gayret edin derim.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Maddi konularda olumlu gelişmelerin konusunu bu hafta alabilirsiniz ve eğitim öğretim alanında gayet başarılı sonuçlara da imza atmanız olası. Kariyer konusunda elinizden geleni ardınıza koymamanızı kesinlikle tavsiye ederim.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Sağlık konusunda özelikle psikolojiniz açısından kendinizi rahat ettirmeniz gereken bir zaman dilimini anlatmakta bu hafta. Aile, iş ve ilişkilerinizde kendinizi koruduğunuz sürece bu hafta sıkıntı yaşamazsınız diyebilirim.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu haftanın ana başlığı ne yazık ki sizin için yine maddi değerler olarak durmakta. Bu hafta para ve iş ortamında ne kadar az risk alırsanız o kadar iyi. Hele kredi almak, vermek gibi durumlardan uzak durmanız çok daha doğru duruyor.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta aile büyükleriniz ve bunun yanında bazı kalıtsal rahatsızlıklarla ilgili bir durumunuz varsa biraz daha bu konulara dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Ve ayrıca maddi konularda da hesabınızı bilmeniz gereken bir haftadan geçecek olabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Sağlık ve sağlıkla ilgili konular üzerinde yapmanız gerekenleri ihmal etmeyeye bakın. Bu hafta ayrıca kendinizi, varsa hukuki konularda meseleniz, çözümü konusunda da yine olumlu gelişmeler içinde bulabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu haftaya biraz daha aktif bir biçimde girecek olabilirsiniz. O nedenle kendinizi mümkün mertebe koruma altında tutmanızı öneririm. Evet tezcanlısınız, ama bu sefer durmayı, susmayı ve olmadık işlere karışmamayı ilke edinin derim.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu haftanın adı sizin için “aşk”. Evet, gönül meseleleri bu hafta sizi biraz daha oyalayacak gibi görünmekte. Varsa partnerinizle veya eşinizle iletişimde yaptırımcı, sert üslup kullanmamaya bakın. Yani iletişim formatınıza bu aralar dikkat etmeye gayret edin.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta kendinizi çok daha tutkulu ve gözü kara hissedebilir ve bu doğrultuda çevrenize “Neden duruyoruz, hadi hadi” diyerek ısrarcı davranabilirsiniz. Hangi konu olursa olsun ağzından çıkanı kulağınızın duyması gerek. Sağlığınıza daha özen gösterin.

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