Haftalık burç yorumları (21-27 Ağustos 2023)

Merkür yine geriliyor!

Merkür bu sefer gerilerken güzel kontaklar kurmaya gayret ediyor. O nedenle olumlu bir geri gidiş de diyebiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

21-27 Ağustos 2023 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları

Bu haftaya hayaller gezegeni Neptün’ün mücadele gezegeni Mars ile karşı karşıya gelmesi ile başlıyoruz. Bu, hangi açıdan bakarsak bakalım hayal kırıklığı ve eylemlerimizde kolay hareket alamamakla ilgili olacak gibi görünmekte. Ve diğer yandan güzellik ve para tanrıçasının şans gezegeni ile birbirlerini germelerinin artık bu hafta zirvesini yapacaklar. Yani para, sağlık, aşk ve olumlu yönde harekete geçip bir işi bitirmek konusunda sınıfta kalan bir haftadan geçiyor olacağız.

O nedenle bitirmemiz gereken işlere kalkışırken ilk etapta “Doğru bir metot mu kullanıyorum ve şimdi bu işin zamanı mıydı?” diye şöyle bir düşünmekte fayda var.

Hafta ortası gökyüzü yine aynı seyrini devam ettirirken hafta sonuna doğru iletişim gezegeni Merkür’ün nadir de olsa geri geri gitmesi işimize yarayacak ve yönettiği Başak burcundan talih gezegeni Jüpiter’e olumlu bir ilişki kurmak için yönlenecek. Eh, ufak da olsa bu, hayatlarımızda hiç yoktan iyi bir şeydir.

Genel olarak bakıldığında sert ilerleyen bu yazın belki de en sert haftalarından birinden geçeceğiz dersem abartmış olmam sanırım.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com