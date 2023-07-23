Haftalık burç yorumları (24-30 Temmuz 2023)

Başı sonu farklı bir hafta.

Haftaya asık bir yüzle başlasak da hafta sonu yüzümüz gülmeye başlayacak.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

24-30 Temmuz 2023 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Aslan burcuna girmiş olan Güneş’in, Plüton ve ay düğümlerine yapacağı olumsuz etkiyle başlıyoruz. Bu güç savaşına zaten bir aydır eşlik eden Mars ve Satürn arasındaki durum gökyüzünü daha da gerecek gibi görünmekte. Bu koşullar içinde iletişim gezegeni Merkür’ün her durumda bizi şaşırtmayı başaran Uranüs ile yapacağı sevimsiz kavgayı da eklersek, kesinlikle bol bol “ya sabır!” dememiz gerekecek.

Hafta ortası ise, haftanın tek yardımı yine bize güzellik, para ve aşk tanrıçası Venüs’ten geliyor, o nedenle önemli işlerinizi hafta ortası ve sonlarına doğru bırakmanız çok daha iyi olacak diyebilirim.

Hafta sonu ise bizi Merkür’ün kendini toparlamasıyla çok daha olumlu zamanların beklediğini söylemem yanlış olmayacaktır.

Genel olarak bakıldığında haftaya asık bir yüzle başlasak da hafta sonu yüzümüz gülmeye başlayacak.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com