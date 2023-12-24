Haftalık burç yorumları (25-31 Aralık 2023)

Yengeç burcunda dolunay.

Bu dolunay 2023 yılı üzerinde düşünüp yeni yıl için planlarınızı oluşturmanız için iyi bir atmosfer oluşturacak diyebilirim.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

25-31 Aralık 2023 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak.

Haftanın gökyüzü olayları:

Yılın bu son haftasına iletişim gezegeni Merkür’ün geri geri giderken Neptün ile yaptığı zorlu görünümle giriyoruz. Yani konuşmalarımızla, anlattıklarımızla açan çiçeği kökünden kurutacak olabiliriz. O nedenle aman konuşmalarımızda daha yapıcı ve iyimser olmaya bakalım. Durduk yerde insanlara şu hoş zamanlarda hayal kırıklığı, moral bozukluğu yaşatmanın alemi yok, değil mi?

Hafta ortası ise yılın son gökyüzü olayı olan Yengeç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Dolunayın doğası bitirmek, tamamlamak üzerinedir. O nedenle bu dolunayda özellikle aile, ev ve aile büyükleri ilgili tamamlanması gereken işler varsa tam da bitirmek için harika bir haftadasınız diyebilirim. Dolunay, prensipler gezegeni olan Satürn’e ve şans gezegeni Jüpiter'e de harika bir açı yapmakta. Bu noktada bir yılı bitirdiğimiz bu son günlerde bu dolunay 2023 yılı üzerinde düşünüp yeni yıl için planlarınızı oluşturmanız için iyi bir atmosfer oluşturacak diyebilirim.

Hafta sonu ise güzellik tanrıçası Yay burcuna geçer geçmez zamanın efendisine kafa tutacak olsa da gökyüzü birlikte olmanın ve yeni bir yıla girmenin keyfini sonuna kadar yaşatacak gibi görünüyor.

Haftalık yorumlarımın bu son yazısında sizlere muhteşem bir 2024 diliyorum. Aynı gökyüzü altında kardeşçe ve barış dolu, sağlıklı zengin bir yıl dilerim. Sevgiyle kalın.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com