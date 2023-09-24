Haftalık burç yorumları (25 Eylül - 1 Ekim 2023)

Koç burcunda hararetli bir dolunay.

Dolunayın etkisi ile konuşmalara dikkat edip kesin yargılara varmadığınız sürece sıkıntı yaşamazsınız.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

25 Eylül - 1 Ekim 2023 haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya artık güzellik ve para konularını anlatan Venüs ile önüne gelen her şeyi büyüteçle gören Jüpiter arasındaki gerilimli filmin sonuna geldiğimizi müjdeleyerek başlamak isterim. Hani kötücül gezegenlerin işkencesine alıştık bir yerde ama bu iyicillerin birbirine kavgası da malum, bir başka keyifsiz oluyor.

Hafta ortası Mars ile Venüs arasındaki olumlu ilişki zirvesini yapacak ve duygusal anlamda daha yapıcı bir hafta geçireceğiz. Bu anlamda var olan ilişkiyi olumlu yönde ilerletmek için ideal zamanlar.

Hafta sonu ise Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız ve hayatımızda artık “Senin için elimden geleni fazlasıyla yaptım. Her zorluğa göğüs gerdim, artık benden bu kadar” diyebilirsiniz. Özellikle iş ve çalışma arkadaşlarınız ve yakınınızdaki insanlarla ilgili olan bu tip durumlar bu dolunayda kendini çokça konuşturtabilir. Bu dolunay aynı zamanda içimizde “Değdi mi, değmedi mi?“ diye sorgulatırken aynı zamanda hayatımızda radikal değişimlere de neden olacakmış gibi görünmekte.

Genel olarak bakıldığında bu hafta nispeten diğer haftalara göre daha iyi geçecek. Dolunayın etkisi ile konuşmalara dikkat edip kesin yargılara varmadığınız sürece sıkıntı yaşamazsınız.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com