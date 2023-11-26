Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023)

İkizler burcunda sessiz bir dolunay!

İyi bir haftadan geçeceğimizi söylemek mümkün. Önemli kararlarınızı daha çok hafta ortasında vermenizi tavsiye edeceğim.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

27 Kasım - 3 Aralık 2023 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya pazartesi yaşanacak olan İkizler burcundaki dolunayla gireceğiz. İkizlerin doğası gereği iletişim konusunun temelde durduğu bu dolunayın çok zorlayıcı geçebileceğini düşünmemekteyim. Elbette dolunayın ana teması bitirmek, artık bizim için gereksiz olanı terk edebilmek, kopmak ve bir sayfayı kapamak olsa da bu kulağa iyi gelmeyen tanımlamaların belki de hayatımız için ileride harika bir kapı açabileceğini şimdi fark edemiyor olabiliriz.

Hafta ortası ayın Yengeç burcunda seyahat ederken disiplin gezegeni Satürn’e güzel bir yerden el veriyor olması bizi iş ve özel hayatımızda rahatlatacak gibi görünmekte. Hafta sonu ise güzellik ve aşk tanrıçası Venüs ün tutku, güç delisi Plüton’a baş kaldırmasıyla özellikle ilişkilerde hava gerilmeye başlayacak. İlişkilerde daha dikkatli olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayabiliriz.

Genel olarak bakıldığında hemen hemen iyi bir haftadan geçeceğimizi söylemek mümkün. Önemli kararlarınızı daha çok hafta ortasında vermenizi tavsiye edeceğim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com