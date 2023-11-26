Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 27 Kasım- 3 Aralık 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023) - 1

İkizler burcunda sessiz bir dolunay!

İyi bir haftadan geçeceğimizi söylemek mümkün. Önemli kararlarınızı daha çok hafta ortasında vermenizi tavsiye edeceğim.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

27 Kasım - 3 Aralık 2023 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak. 

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya pazartesi yaşanacak olan İkizler burcundaki dolunayla gireceğiz. İkizlerin doğası gereği iletişim konusunun temelde durduğu bu dolunayın çok zorlayıcı geçebileceğini düşünmemekteyim. Elbette dolunayın ana teması bitirmek, artık bizim için gereksiz olanı terk edebilmek, kopmak ve bir sayfayı kapamak olsa da bu kulağa iyi gelmeyen tanımlamaların belki de hayatımız için ileride harika bir kapı açabileceğini şimdi fark edemiyor olabiliriz.

Hafta ortası ayın Yengeç burcunda seyahat ederken disiplin gezegeni Satürn’e güzel bir yerden el veriyor olması bizi iş ve özel hayatımızda rahatlatacak gibi görünmekte. Hafta sonu ise güzellik ve aşk tanrıçası Venüs ün tutku, güç delisi Plüton’a baş kaldırmasıyla özellikle ilişkilerde hava gerilmeye başlayacak. İlişkilerde daha dikkatli olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayabiliriz.

Genel olarak bakıldığında hemen hemen iyi bir haftadan geçeceğimizi söylemek mümkün. Önemli kararlarınızı daha çok hafta ortasında vermenizi tavsiye edeceğim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023) - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta bazı sonlanmalar yaşayabilir ve yeni başlangıçlar yapma fırsatı bulabilirsiniz. Cesaretini ve girişimcilik ruhunu kullanarak iletişim becerilerini güçlendirecek ve yeni projeler üzerinde çalışmaya başlayacaksınız. Aynı zamanda geçmişte tamamlanmamış işleri sonlandırarak, önündeki engelleri aşma şansı yakalayabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta dolunayın da etkisiyle maddi konulara odaklanmanız gerekebilir. Değerlerinizi gözden geçirerek, finansal durumunda bazı sonlanmalar yaşayabilir ve kaynaklarınızı daha verimli bir şekilde kullanmaya yönelebilirsiniz. Bu dönemde maddi güveninizi sağlamlaştırma ve geleceğe yönelik daha sağlam temeller oluşturma fırsatı bulabilirsiniz. Ayrıca, tamamlanmamış mali işleri sonlandırarak, yeni bir maddi dengenin kapısını aralayabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Dolunayın etkisiyle bu hafta kişisel kimliğinize ve hedeflerinize odaklanmanızı sağlayacak. Bu dönemde, geçmişte tamamlanmamış işleri bitirerek, yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Potansiyelinizi keşfetme ve kendinizi yeniden keşfetme sürecine adım atma fırsatı bulabilirsiniz. Cesur ve kararlı bir şekilde hedeflerinize doğru ilerlerken, geçmişteki kalıpları geride bırakma şansını yakalayabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta içsel dünyanıza odaklanma ve geçmişle yüzleşme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Tamamlanmamış karmik bağları çözerek, geçmişteki döngüleri bitirme fırsatı bulabilirsiniz. Kendinizi ruhsal olarak yeniden inşa etme ve içsel dengeyi sağlama zamanı olabilir. Aynı zamanda geleceğe yönelik yeni bir sayfa açarak, geçmişteki hüzünleri geride bırakabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta sosyal çevreniz ve arkadaşlıklar ön plana çıkabilir. Mevcut ilişkilerinizi gözden geçirerek, hayatınıza pozitif etkisi olan insanlarla daha sağlam bağlar kurma eğilimi gösterebilirsiniz. Aynı zamanda toplumsal meselelere daha fazla ilgi duyarak, çevrenizdeki insanlarla birlikte hareket etme ve toplumsal katkı sağlama yolunda adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte tamamlanmamış sosyal projeleri sonlandırma ve yeni işbirlikleri yapma fırsatı bulabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Kariyer ve toplumsal statünüze odaklanmanız gerekebilir bu hafta. Bu dönemde bazı sonlanmalar yaşayabilir ve yeni bir mesleki yolculuğa adım atabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak, kariyerinizdeki hedeflerinizi gözden geçirme ve daha sağlam temellere dayanan bir başarı yolculuğuna çıkma şansını yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda tamamlanmamış işleri sonlandırarak yeni bir kariyer perspektifi ve toplumsal statüye ulaşma fırsatını değerlendirebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta akademik ilgi alanlarına ve genişleyen vizyonunuza odaklanabilirsiniz. Gelecekte bazı sonlanmalar yaşayabilir ve yeni keşifler yapma fırsatı bulabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak, yeni bilgi ve deneyimler edinme yolculuğuna çıkabilirsiniz. Tamamlanmamış projeleri bitirerek yeni bir öğrenme ve keşif serüvenine adım atabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta, kişisel dönüşüm ve derin içgörüler üzerinde odaklanmanız gerekebilir. Bazı sonlanmalar yaşayabilir ve yeni bir dönüşüm sürecine adım atabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak, geçmişteki engelleri aşma ve içsel gücünüzü keşfetme şansını yakalayabilirsiniz. Tamamlanmamış enerji döngülerini sonlandırarak, yeni bir dönüşüm ve yeniden doğuş deneyimine hazır olabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Dolunayın etkisiyle bu hafta ilişkilerinize ve ortaklıklarınıza odaklanmanız gerekebilir. Gelecekte bazı sonlanmalar yaşayabilir ve yeni ilişkiler kurma fırsatı bulabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak ilişkilerinizde dengeyi sağlama ve daha sağlam bağlantılar kurma yolculuğuna çıkabilirsiniz. Tamamlanmamış ilişki dinamiklerini sonlandırarak, yeni bir denge ve uyum arayışına yönelebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Dolunayın etkisiyle bu hafta sağlık, iş ve günlük rutinlerinize odaklanmanız gerekebilir. Bazı sonlanmalar yaşayabilir ve yeni bir düzen oluşturma fırsatı bulabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak, sağlığınızı gözden geçirme ve daha etkili iş alışkanlıkları geliştirme yolculuğuna çıkabilirsiniz. Tamamlanmamış projeleri bitirerek, daha verimli bir yaşam tarzı ve çalışma düzeni oluşturma şansını değerlendirebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta dolunayın da etkisiyle yaratıcılığa, aşka ve eğlenceye odaklanabilirsiniz. Gelecekte bazı sonlanmalar yaşayabilir ve yeni bir yaratıcı vizyon geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak, kendinizi ifade etme ve potansiyelinizi keşfetme yolculuğuna çıkabilirsiniz. Tamamlanmamış sanatsal veya yaratıcı projeleri bitirerek, yeni bir ilham ve eğlence kaynağına yönelebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (27 Kasım- 3 Aralık 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkisiyle aile, ev ve duygusal denge üzerine odaklanabilirsiniz. Bazı sonlanmalar yaşayabilir ve yeni bir ev veya aile düzeni oluşturma fırsatı bulabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak, duygusal bağlantıları güçlendirme ve iç huzuru bulma yolculuğuna çıkabilirsiniz. Tamamlanmamış aile konularını sonlandırarak, yeni bir ev veya aile deneyimine adım atabilirsiniz.

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