Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023)

Balık dolunayı pek masum görünmüyor.

Genel olarak bakıldığında zamanı doğru kullanmamız ve çevremize daha pozitif bakmamız gereken bir haftadan geçeceğiz diyebilirim.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

28 Ağustos - 3 Eylül 2023 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Hafta başında gergin olan Venüs ile talih gezegeni arasındaki sert görünüm gergin başlamış olan ağustosu aynı gerginlikte sonlandıracak diyebiliriz. Hafta başı özellikle sağlık, aşk ve malum para konularında çok da “Şansıma güvenirim” demeyin.

Hafta ortası yaşanacak Balık dolunayında eli cetvelli başöğretmen Satürn işin içinde olacağı için bize yine özelikle alacağımız kararları ve hayata geçireceğimiz ekonomik anlamdaki yaptırımlarımızı bir kere daha kontrol ettirecek gibi duruyor.

Bu dolunayda bir bakıma zamanında her konuda savurgan davranıp sorumsuzca hareket etmiş olanları “Şimdi ne yapmalıyım?” diye düşünürken gösterebilir. Bu duruma düşmemek için daha akılcı davranmak her zaman iyidir.

Aynı zamanda gelecek için kendimizi nasıl garantiye alabileceğimizi de düşündürecek olan bu dolunay karamsarlıkla, iyimserlik arasında bizi sınayabilir.

Hafta sonu ise dedikoducu, iletişimci Merkür’ün şans gezegeni Jüpiter ile kuracağı olumlu kontak bizi çok daha olumlu bir ruh haline davet edecek diyebiliriz.

Genel olarak bakıldığında zamanı doğru kullanmamız ve çevremize daha pozitif bakmamız gereken bir haftadan geçeceğiz diyebilirim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com