Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Ağustos - 3 Eylül 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023) - 1

Balık dolunayı pek masum görünmüyor.

Genel olarak bakıldığında zamanı doğru kullanmamız ve çevremize daha pozitif bakmamız gereken bir haftadan geçeceğiz diyebilirim.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

28 Ağustos - 3 Eylül 2023 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Hafta başında gergin olan Venüs ile talih gezegeni arasındaki sert görünüm gergin başlamış olan ağustosu aynı gerginlikte sonlandıracak diyebiliriz. Hafta başı özellikle sağlık, aşk ve malum para konularında çok da “Şansıma güvenirim” demeyin.

Hafta ortası yaşanacak Balık dolunayında eli cetvelli başöğretmen Satürn işin içinde olacağı için bize yine özelikle alacağımız kararları ve hayata geçireceğimiz ekonomik anlamdaki yaptırımlarımızı bir kere daha kontrol ettirecek gibi duruyor.

Bu dolunayda bir bakıma zamanında her konuda savurgan davranıp sorumsuzca hareket etmiş olanları “Şimdi ne yapmalıyım?” diye düşünürken gösterebilir. Bu duruma düşmemek için daha akılcı davranmak her zaman iyidir.

Aynı zamanda gelecek için kendimizi nasıl garantiye alabileceğimizi de düşündürecek olan bu dolunay karamsarlıkla, iyimserlik arasında bizi sınayabilir.

Hafta sonu ise dedikoducu, iletişimci Merkür’ün şans gezegeni Jüpiter ile kuracağı olumlu kontak bizi çok daha olumlu bir ruh haline davet edecek diyebiliriz.

Genel olarak bakıldığında zamanı doğru kullanmamız ve çevremize daha pozitif bakmamız gereken bir haftadan geçeceğiz diyebilirim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023) - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler bir anda önünüze dökülebilir.

Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar bu hafta dikkatinizi çekebilir. Yani daha sosyalleşebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhret gibi konular hakkında şapkanızı önünüze alarak şöyle bir düşünmeniz gerekebilir. Eğer iş ağırlıklıysa konunuz, paraya dikkat edin derim.

Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Uzun vadeli plan ve programların tam göbeğine düşmüş hissedebilirsiniz kendinizi. Yani herkes bir yerden sizi çekiştirip “Şunu da yap, bunu da planla” diye baskı kurabilir. Buna müsaade ettiğiniz takdirde yazın geri kalanında çalışırsınız.

Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, kaosu çözme yetiniz resmen sınanabilir. Fakat bu sizi korkutmasın, sonuçta siz başarırsınız bunları.

Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta özellikle yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, mahkemeler gibi konular hakkında biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. İmza atarken bu hafta biraz daha dikkatli davranın derim.

Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar gibi pek de iç açıcı olmayan konularda biraz kafa karışıklığı yaşamanız muhtemel. Sıkıldığınız noktada olayların üstüne gitmek yerine olduğu gibi bırakmanızı tavsiye ederim.

Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında enteresan gelişmelere açık olacaksınız.

Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, kiralama, ev satın alma, satma veya toprakla ilgili konularda bazı dikkat çekici gelişmeler olabilir. Kendinizi bu tip konuların içinde bir anda bulabilirsiniz. Kredi çekecekseniz de biraz daha düşünün derim.

Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta yakın çevreniz, kardeş ilişkileri ve kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında çok konuşmalar işitebilir ve duyduklarınıza anlam verebilmek, sindirebilmek için uğraşabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında gelişmelere açık olun, olabilecek fırsatları biraz kollamanız iyi olur.

Haftalık burç yorumları (28 Ağustos - 3 Eylül 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında hoş bir değişime kendinizi davet etmenizde fayda var. Değiştiğiniz sürece kendinizi çok daha iyi hissedeceğinizi bilmelisiniz.

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