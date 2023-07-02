Haftalık burç yorumları (3-9 Temmuz 2023)

Oğlak burcunda disiplinli bir dolunay...

Yaz sıcağında Oğlak'ın mesafeli duruşuyla bizi serinletecek bir dolunay yaşayacağız. Disiplinli bir değişim kaçınılmaz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

3-9 Temmuz 2023 haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Oğlak burcunda yaşanacak olan bir dolunayla başlıyoruz. İletişim gezegeni Merkür’ün karşıtlığında gerçekleşecek olan bu dolunayda talih gezegeni ise olumlu bir yerden eşlik edecek. Jüpiter’in Boğa burcundan yapacağı bu olumlu etki finans ve bedensel, dünyevi her konuda elimizi destekler nitelikte olacak diyebiliriz.

Yükselen Terazi'de gerçekleşen bu Oğlak dolunayı bize değişim ve dönüşümde aklımızı doğru kullanmamızı ve daha dengeli bir hayat için güzel adımlar atabileceğimizi söylemekte.

Hafta ortası ise yine Merkür’ün yaralı şifacı Şiron astereoti ile ve güzellik tanrıçası Venüs’ün bizi sürekli şaşırtan Uranüs ile kuracağı pek de sevimli olmayan ilişkisi, bizi her ne kadar çözümsüz bir yerde olduğumuzu düşündürüyor olsa da bunun böyle olmadığını, hafta sonu gökyüzünün toparlanmasıyla ortadan kalkabileceğini de deneyimleyebileceğiz.

Hafta sonu ise dişil enerjiyi anlatan Venüs’ün kadersel noktalara yapacağı olumlu duruş, enerjimizi yükseltecek nitelikte olacak diyebiliriz.

Genel olarak bakıldığında bu hafta dolunayın da Oğlak gibi disiplin gerektiren bir burçta yaşanacağını işin içine katarsak pek sevimli olduğunu söylemek zor. Özellikle transneptünyen grubundan elinde yıldırımla dolaşan Zeus’un sert etkiler alıyor olması, ani sert hareketlere ve kazalara neden olabileceğini de yine bize söylemekte.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com