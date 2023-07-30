Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023)

Kova burcunda krizlere açık bir dolunay.

Kova burcunda yaşanacak olan dolunay sarsıcı ağustos ve eylüle hazır olup olmadığımızı bir kere daha soracak.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

31 Temmuz - 6 Ağustos 2023 haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya salı günü Kova burcunda yaşayacağımız dolunayla giriş yapacağız ve bu dolunay bizi özellikle maddi konularda hayli sarsarak gelen ağustos ve eylül için son hazırlıklarımızı yapmamızı salık verecek. O nedenle elimizdekileri ekonomide erimemesi için doğru bir biçimde korumanın yollarına bakmalıyız. Bütün bunlara rağmen, diğer yandan mücadele gezegeni Mars’ın babası olan Satürn ile mücadele etmeyi bir kenara bırakıp şans ve talih gezegeni Jüpiter ile olumlu bir el sıkışmasıyla başlıyoruz. Güzellik tanrıçası Venüs ise zaten ay düğümlerine yaptığı olumlu etkiyle bizi iyileştirmeye devam ediyor. O nedenle olumlu bir hafta başlangıcı var diyebiliriz.

Hafta ortası Venüs’ün, toprak burcunda ilerlemekte olan Uranüs ile yaptığı sevimsiz durum hızla sonlanmaya başlayacak ve bu da yine hanelerimize olumlu bir puan olarak geçecek diyebiliriz.

Hafta sonu ise şans ve talih gezegeniyle el sıkışanlar arasına Merkür de girecek ve çok daha pozitif bir yerden konuşmaya ve kendimizide hareket almak için daha güçlü bir etkiyi görmeye başlayacağız.

Genel olarak bakıldığında olumlu bir haftadan geçeceğimizi söylemek mümkün özellikle ekonomik anlamda ay ortasından beri yaşanan kaos artık nispeten yerini daha olumlu bir görünüme bırakacak.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com