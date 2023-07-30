Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 31 Temmuz - 6 Ağustos 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023) - 1

Kova burcunda krizlere açık bir dolunay.

Kova burcunda yaşanacak olan dolunay sarsıcı ağustos ve eylüle hazır olup olmadığımızı bir kere daha soracak.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

31 Temmuz - 6 Ağustos 2023 haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya salı günü Kova burcunda yaşayacağımız dolunayla giriş yapacağız ve bu dolunay bizi özellikle maddi konularda hayli sarsarak gelen ağustos ve eylül için son hazırlıklarımızı yapmamızı salık verecek. O nedenle elimizdekileri ekonomide erimemesi için doğru bir biçimde korumanın yollarına bakmalıyız. Bütün bunlara rağmen, diğer yandan mücadele gezegeni Mars’ın babası olan Satürn ile mücadele etmeyi bir kenara bırakıp şans ve talih gezegeni Jüpiter ile olumlu bir el sıkışmasıyla başlıyoruz. Güzellik tanrıçası Venüs ise zaten ay düğümlerine yaptığı olumlu etkiyle bizi iyileştirmeye devam ediyor. O nedenle olumlu bir hafta başlangıcı var diyebiliriz.

Hafta ortası Venüs’ün, toprak burcunda ilerlemekte olan Uranüs ile yaptığı sevimsiz durum hızla sonlanmaya başlayacak ve bu da yine hanelerimize olumlu bir puan olarak geçecek diyebiliriz.

Hafta sonu ise şans ve talih gezegeniyle el sıkışanlar arasına Merkür de girecek ve çok daha pozitif bir yerden konuşmaya ve kendimizide hareket almak için daha güçlü bir etkiyi görmeye başlayacağız.

Genel olarak bakıldığında olumlu bir haftadan geçeceğimizi söylemek mümkün özellikle ekonomik anlamda ay ortasından beri yaşanan kaos artık nispeten yerini daha olumlu bir görünüme bırakacak.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023) - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta maddi anlamda önemli, büyük atılımlarda bulunmak yerine planlı ve programlı davranmanız sizi daha iyi hissettirebilir. Önünüzde özellikle ortaklıklarla ilgili enteresan teklifler gelebilir ve bunları ileride hayata geçirebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Aşk ve duygusal potansiyelinizin dolu dizgin konuştuğu bir haftaya giriyorsunuz diyebiliriz. Bunu sonuna kadar kullanmanızda fayda var. Ama hayatınızda olan veya girmeye aday kişileri çok iyi tanımlamanızı ve yapıcı olmanızı tavsiye ederim.

Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Büyük şirketler, kamu kuruluşları, bankalar gibi yerlerle meselelerin artık yoluna gieceği ile ilgili yeşil ışık yanacak önünüzde. Tam olarak kendinizi ve durumunuzu profesyonellerden yardım alarak netlemeniz için bu hafta ideal.

Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Aşk ve duygusal performanstan uzak kaldığınız sürece bu hafta kendinizi çok daha iyi hissedeceğinizi söylememiz mümkün. Bu hafta kısa vadeli planlar ve kısa yolculuklar için ideal duruyor. Maddi konularda daha temkinli olmanız iyi olur.

Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta emlak ve aile büyükleri ile ilgili konularda ılıman bir tutum içinde olursanız kazananın siz olacağını unutmayın derim. Evet sabrınız sınanabilir ama çok daha pozitif bakmanız için gökyüzü size bu hafta yardımcı olarak görünmekte.

Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta sizin haftanız dersem yeridir. Güneş Yay burcunda tatlı tatlı ilerlemeye başladı. Bu hafta hoş ve iyi başlangıçlara heves edebilirsiniz. Yapabileceklerinizin en fazlasını yapmaya gayret edin. Özellikle para konusunda daha cesur olabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta alışveriş işlerine pek girmeyin derim. Para transferi, bankacılık konuları da sıkıntı yaratabilir. Keza harcamalarınızda küçük limitlerde hareket etmeniz sizi önümüzdeki ay daha rahatlatabilir. Hadi cimri olun bu hafta.

Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle çok daha olumlu gelişmeler yaşamanız mümkün görünmekte. Bu hafta aynı zamanda kendinizi çok daha sosyal ilişkiler içine de atabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak bu hafta size iyi gelebilir.

Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta kariyerden gelen parada artış olabilir veya bir iş değişikliği gündeminize oturabilir. Bunu değerlendirme içine almanızda fayda var. Ve ayrıca yakın çevrenizle ilgili konularda ani ve fevri kararlar almayın derim.

Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Nispeten daha olumlu duran bu hafta içinde kendinize iyi gelecek eylemlerde bulunabilirsiniz. Keza bu konuda da elinizden geleni ardınıza koymayın derim. Ve uzakta bulunan insanlardan, konulardan haberler de gelebilir.

Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Kendinizi psikolojik anlamda tekrar yapılandırabileceğiniz bir hafta yaşayacaksınız gibi görünmekte. Uykunuz ve cinselliğinizle ilgili konular üzerinde konuşabilir, profesyonel yardım alabilirsiniz. Ayrıca devlet daireleri ile ilgili gelişmeler de olabilir.

Haftalık burç yorumları (31 Temmuz - 6 Ağustos 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta muallakta kalan resmi işlerde olumlu, iyi cevaplar alma şansınız hayli yüksek. O nedenle yapmanız gereken işleri planlayarak yoluna koymanız sizin hayrınıza görünmekte. Yazışmalara ve sözlerinize dikkat edin yeterli.

DAHA FAZLA GÖSTER