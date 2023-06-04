Haftalık burç yorumları (5 - 11 Haziran 2023)

Sağlık, para ve aşkta daha dikkatli olursak iyi bir hafta geçirebiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

5 - 11 Haziran 2023 haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya güzellik, sağlık tanrıçası Venüs’ün, güç delisi Plüton’a kafa tutmasıyla devam ediyoruz. Para, sağlık ve aşk konuları ne yazık ki bu hafta da biraz zorluklara açık durmakta. Ama diğer yandan benliğimizi anlatan Güneş’in, yaralı şifacı Şiron’a yapacağı harika dokunuş bize çözümün kapılarını açacak diyebiliriz.

Hafta ortası talih gezegeni Jüpiter ile disiplin tanrısı Satürn arasındaki olumlu tutum işlerimiz konusunda bize kolaylıklar getirirken, diğer yandan Jüpiter'in para burcu Boğa'dan geçiyor olması da elimizi biraz da olsa nasıl rahatlatacağımız konusunda planlar yapmamıza neden olabilir.

Hafta sonu ise dedikoducu Merkür’ün Plüton'la olumlu etkileşime başlaması bizi fazladan cesaretlendirip harekete geçirebilir. “Ben bilirim, bir dakika, o öyle değil…” ile başlayan gereksiz konuşmalardan kaçınmakta fayda var.

Genel olarak baktığımızda bu hafta çok kolay bir hafta değil. Sağlık, para ve aşkta daha dikkatli olursak iyi bir hafta geçirebiliriz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com