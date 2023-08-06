Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023)

Zor ama imkansız olmayan bir hafta.

Bu hafta gökyüzü bir yandan sıkarken diğer yandan da kemerleri gevşetmeye destek olacak.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

7-13 Ağustos 2023 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya güzellik, para, sağlık ve aşk tanrıçası olan Venüs’ün farkındalıkları ile şaşırtan Uranüs ile kapışmasıyla devam ediyor. Bu durum; iktidar, yönetim ve toprak, para konularında bizi biraz daha germeye devam edecek gibi görünmekte. Özellikle Aslan, Boğa, Kova ve Akrep burçlarının bu gerilime çok daha yakın olacaklarını söylemek isterim.

Hafta ortası ise güç delisi Plüton’un, kadersel noktalar olan ay düğümleriyle yaptığı zorlayan görünüm özellikle 2022’nin ortalarından bu günlere yaşadıklarımızdan gerekli dersi alıp almadığımız konusunda bizi sorgulatacak diyebiliriz. Gökyüzü ne olursa olsun zamanında eksik yapılanları tekrar önümüze çıkarmadan ne yazık ki geçip gitmiyor.

Hafta sonu ise mücadele gezegeni Mars’ın, iletişim gezegeni Merkür ile yan yana gelmesi ve talih gezegeni Jüpiter’e olumlu bir etkide bulunacak olmaları çok doğal olarak bizleri daha ılımlı bir atmosfere sürükleyecek gibi görünmekte.

Genel olarak bakıldığında her ne kadar gerilimleriyle dinamizmini ayakta tutuyor olsa da gökyüzü, bu hafta bir yandan sıkarken diğer yandan da kemerleri gevşetmeye destek olacak diyebiliriz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com