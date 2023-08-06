Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 7-13 Ağustos 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023) - 1

Zor ama imkansız olmayan bir hafta.

Bu hafta gökyüzü bir yandan sıkarken diğer yandan da kemerleri gevşetmeye destek olacak.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

7-13 Ağustos 2023 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya güzellik, para, sağlık ve aşk tanrıçası olan Venüs’ün farkındalıkları ile şaşırtan Uranüs ile kapışmasıyla devam ediyor. Bu durum; iktidar, yönetim ve toprak, para konularında bizi biraz daha germeye devam edecek gibi görünmekte. Özellikle Aslan, Boğa, Kova ve Akrep burçlarının bu gerilime çok daha yakın olacaklarını söylemek isterim.

Hafta ortası ise güç delisi Plüton’un, kadersel noktalar olan ay düğümleriyle yaptığı zorlayan görünüm özellikle 2022’nin ortalarından bu günlere yaşadıklarımızdan gerekli dersi alıp almadığımız konusunda bizi sorgulatacak diyebiliriz. Gökyüzü ne olursa olsun zamanında eksik yapılanları tekrar önümüze çıkarmadan ne yazık ki geçip gitmiyor.

Hafta sonu ise mücadele gezegeni Mars’ın, iletişim gezegeni Merkür ile yan yana gelmesi ve talih gezegeni Jüpiter’e olumlu bir etkide bulunacak olmaları çok doğal olarak bizleri daha ılımlı bir atmosfere sürükleyecek gibi görünmekte.

Genel olarak bakıldığında her ne kadar gerilimleriyle dinamizmini ayakta tutuyor olsa da gökyüzü, bu hafta bir yandan sıkarken diğer yandan da kemerleri gevşetmeye destek olacak diyebiliriz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023) - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta yakın çevrenizden fayda görmeniz mümkün ve akıl bulandıran dedikodular, laflar havada uçuşabilir. O nedenle elinizden geldiğince tarafsız bir noktada tutmaya çalışın kendinizi. Gerilimli ama nispeten daha iyi bir hafta sizi bekliyor denilebilir. Evliyseniz veya sevgiliniz varsa bu hafta polemiklere girmemenizde fayda görünüyor.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız hayal kırıklığı daha çok kendinizle ilgili olabilir. Kendinize biraz fazla yüklenebilirsiniz. Önemli ve iyi çözüm yolları oysa önünüzde. Bu hafta açılacak bu konuda tereddütünüz olmasın. Yeter ki gerçekleri bu süreçte tam olarak görün ve doğru değerlendirin.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. İlişkilerinizi doğru yönetmeniz gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Pasif agresif veya aleni agresif bir tutum bu hafta çok da işinize yarayacak gibi görünmemekte. O nedenle mülayim bir tavır takınıp en azından maddi, manevi konularda hareket edin derim.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta ne yaparsanız yapın ama internet ve sanal alemde hareket ederken çok dikkatli olun. Çünkü bu anlamda mağdur olma potansiyeliniz hayli fazla. Mümkün mertebe internet üzerinden alışveriş yaparken veya para işleri yaparken daha özenli olun.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta, aile içi ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara ve gereksiz konuşmalar üzerinden gerilimlere açık bir duruma düşebilirsiniz. O nedenle eğer mevzu ciddi ise fikir yürütün. Yok eğer manasız bir yerde ise çok fazla laf etmemenizde fayda var. Harcamalarınızda ise daha temkinli gidin derim. Ayrıca borsa veya kripto parayla ilgiliyseniz aceleci olmayın.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu haftanın ana teması sizin için sağlık ve kariyer demek doğru olur. Keza yurt dışı ile alakalı konular ve hele öğrenciyseniz bu hafta sizin için önemli demek yerinde olur. Tutulmanın etkisi bu hafta sizi özellikle kendinizi geliştirmek ve daha huzurlu olmak adına tetikleyebilir.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Çalışma arkadaşlarınızla veya iş yaptığınız insanlarla ilgili olarak büyük bir problemi bu hafta gökyüzü işaret etmiyor. Ama evlilikle ilgili konularda biraz sıkıntılı durmakta. Bu hafta ne yaparsanız yapın en iyisi özel konulara fazla girmeyin derim.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Maddi konuda bir yenilenmeye girip onun bunun lafına takılmadan önünüzdeki engelleri kaldırabileceğiniz bir hafta görünmekte. O nedenle kendinizi biraz daha bu konularda sağduyulu bir yere çekin ve toparlayın önünüzdekileri.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta mahkeme ile ilgili meseleleriniz olabilir. Veya evliyseniz eşinizle ilgili konularda seçimler önünüze gelebilir ve bu konularla ilgili olarak özellikle tutulma sizi tetikleyecekmiş gibi görünmekte. Bu anlamda daha teminli olmanız faydanıza diyebiliriz.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu haftanın teması sizin için patronlarla ve çalışma arkadaşlarınızla iyi geçinmek olacak. Gerilim daha çok bu alanlarda görünmekte. O nedenle olabildiğince kendinizi doğru ifade edin ve milletin incir çekirdeğini doldurmayacak mevzularının içine girmeyin derim.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Yanlış anlayabilirsiniz, anlaşılabilirsiniz, o nedenle bu haftayı daha az yorum yaparak ve daha çok dinleyerek geçirmenizde fayda var. Para konusunda kesinlikle harcamalarınıza dikkat edin. Bir anda manasız şeyler alırken bulabilirsiniz kendinizi.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ağustos 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta özellikle aile büyüklerinizle ilgili konulara dikkat etmenizde fayda var. Ve tabii buna ekonomik konuları da eklememe gerek yok. Özellikle para konusunda ani hareketlilikten uzak durmanızda ciddi fayda var. Hele yatırım, borç alma, borç verme gibi konulardan uzak kalın derim.

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