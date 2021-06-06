Haftalık burç yorumları (7 Haziran 2021 - 13 Haziran 2021)

10 Haziran’da Güneş İkizler burcunda tutuluyor.

Perşembe günü yaşanacak olan Güneş tutulması bu yılın en sert gökyüzü olaylarından biri olarak görünüyor. Etkisi hemen hemen bir ay daha bizimle.

7 Haziran 2021 - 13 Haziran 2021

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

7 Haziran – 13 Haziran haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu hafta Merkür - Neptün, yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid olan Şiron ve Venüs eşliğinde gerçekleşecek olan İkizler burcundaki Güneş tutulması bizi hem kişisel, hem de toplumsal ölçekte etkileyecek diyebiliriz.

Bu hafta yanlış anlamalara, dolandırıcılara ve sağlığınıza çok ama çok dikkat etmenizde fayda var. Venüs’ün Yengeç burcunda en hassas bölgesi göğüs kafesi, memeler ve mide. Gastrit, ülser, on iki parmak bağırsağı, pankreas, bağırsak iltihapları, hazımsızlık sorunlarına dikkat etmekte fayda var. Beslenmenize özen gösterin derim. İkizler burcundaki bu tutulmanın sizdeki etkisini yazımdan okuyabilirsiniz.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)