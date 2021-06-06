Haftalık burç yorumları (7 Haziran 2021 - 13 Haziran 2021)

ntv.com.tr 06.06.2021 - 17:16
10 Haziran’da Güneş İkizler burcunda tutuluyor.
Perşembe günü yaşanacak olan Güneş tutulması bu yılın en sert gökyüzü olaylarından biri olarak görünüyor. Etkisi hemen hemen bir ay daha bizimle.
7 Haziran 2021 - 13 Haziran 2021
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
7 Haziran – 13 Haziran haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu hafta Merkür - Neptün, yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid olan Şiron ve Venüs eşliğinde gerçekleşecek olan İkizler burcundaki Güneş tutulması bizi hem kişisel, hem de toplumsal ölçekte etkileyecek diyebiliriz.
Bu hafta yanlış anlamalara, dolandırıcılara ve sağlığınıza çok ama çok dikkat etmenizde fayda var. Venüs’ün Yengeç burcunda en hassas bölgesi göğüs kafesi, memeler ve mide. Gastrit, ülser, on iki parmak bağırsağı, pankreas, bağırsak iltihapları, hazımsızlık sorunlarına dikkat etmekte fayda var. Beslenmenize özen gösterin derim. İkizler burcundaki bu tutulmanın sizdeki etkisini yazımdan okuyabilirsiniz.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Yakın arkadaş, kardeş ve kısa vadeli planlarınızda bu hafta bitiş ve yeniden başlangıçlar yaşamanız olası. Tutulmanın etkilerini yazımdan okuyabilirsiniz. Ayrıca bu hafta gayrimenkul konularına da dikkat etmenizde çok fayda var. Bu konuda bir belirsizlik varsa konunun çözümü adına aceleci davranmayın derim. Aile büyüklerinin sağlığına dikkat edin, göz kulak olun derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta maddi konularınız mercek altında tutulacak. Para konusunda temkinli olmanızda çok fayda var. Özellikle borsa, kripto para… yani ne olacağı belli olmayan yatırımlar konusunda kesinlikle aceleci davranmamanızda fayda var. Durun bekleyin ve sonra eyleme geçin. Tutulmanın etkilerini yazımdan okuyabilirsiniz. Bazen kar, zarar – zarar gibi de görünen ilerde hızla kar’a dönüşebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu tutulma bu hafta ve önümüzdeki bir aylık süreçte hayatınızda önemli ve etkili gelişmelere neden olacak dersem yanlış cümle kurmamış olurum. Bu hafta özellikle küçücük bir gelişme bile olsa ileride bundan temel alarak gelişmeleri hayatınızda izleyebileceksiniz. O nedenle doğru, soğuk kanlı, akılcı kararlar almaya bakın bu aralar. Acele etmeyin, ama geç de kalmayın elbette. Tutulmanın etkilerini yazımdan okuyabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu haftanın ana teması sizin için sağlık ve kariyer demek doğru olur. Keza yurtdışı ile alakalı konular ve hele öğrenciyseniz bu hafta sizin için önemli demek yerinde olur. Tutulmanın etkisi bu hafta sizi özellikle kendinizi geliştirmek ve daha huzurlu olmanız adına tetikleyebilir. Tutulmanın etkilerini yazımdan okuyabilirsiniz. Ayrıca ikili ilişkiler konusunda daha yapıcı olmanızda kesinlikle fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta ve tutulmanın etkileri ana başlıkta sizin sosyal hayatınızla ilgili konuları al baştan yapacak gibi görünüyor. Tutulmanın etkilerini yazımdan okuyabilirsiniz. Aile içi ve eşiniz, sevgilinizle ilgili konularda çok daha yapıcı ve güçlü durduğunuz taktirde önemli güzel adımlar atmamanız için hiçbir neden görünmemekte. Yeterki biraz daha alçak gönüllü ve iyimser olun. O zaman hayat size güzel.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta sizin için kariyer odaklı bir hafta olacak gibi, önünüze enteresan yol ayrımları çıkabilir ve bu konuyla ilgili olarak kendinizi baskılanmış hissetmeniz çok mümkün. O nedenle özellikle tutulma haftasında ani çıkışlarda, sabrınızı taşıran konularda daha dikkatli olmanızda fayda var. Tutulmanın etkilerini yazımdan okuyabilirsiniz. Sakin ve kararlı olduğunuz taktirde kazanan siz olursunuz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta, sağlık konusunda daha dikkatli olmanızda öncelikle fayda var. Bu tutulma sizin biraz şimdiye kadar bildiğiniz, öğrendiğiniz konularda ezberlerinizi bozacak gibi görünüyor. Tutulmanın etkilerini yazımdan okuyabilirsiniz. Özellikle yurtdışı ile ilgili konu ve insanlara dikkat edin. Öğrenciyseniz kritik dönemlerden geçiyorsunuz. Ödevlerinizde tamam olduğunuzdan emin olun.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta, sizin de özellikle tutulmadan Başkalarının parası , miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler vb. gibi konularında etkileneceğinizi söylemeliyim. Tutulmanın etkilerini yazımdan okuyabilirsiniz. Aşk, ilişkiler konusunda ise hayal kırıklıklarına açık bir haftadan geçiyor olacaksınız, aman diyeyim ani büyük kararlardan uzak durun.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu hafta eğer mahkeme ile ilgili meseleleriniz veya evliyseniz eşinizle ilgili konularda seçimler önünüze gelebilir ve bu konularla ilgili olarak özellikle tutulma sizi tetikleyecekmiş gibi görünmekte. Tutulmanın etkilerini yazımdan okuyabilirsiniz. Ve ayrıca bu hafta aile büyüklerinizle ilgili meselelerle de ilgilenme olasılığınız mevcut
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
İlişkileriniz, sağlık ve çalışma alanında biraz keyifsiz, daha doğrusu koşturmalı zamanlara açık bir haftadan geçecek olabilirsiniz. O nedenle elinizden geldiğince tutulmanın size getirilerini yaşamaya ve hayatınıza geçirmeye çalışın Tutulmanın etkilerini yazımdan okuyabilirsiniz. Ayrıca gayrimenkul sorunları, taşınma, yer alma satma gibi meseleler varsa iki kere daha dikkat!
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta en büyük gümbürtü sizin aşk hayatınızda gerçekleşecek gibi görünmekte. Özellikle tutulmanında etkisiyle hayatınız bu yönde öncelikle değişime hazırlanabilir. Tutulmanın etkilerini yazımdan okuyabilirsiniz. Ve bunun yanında para konularında ise yanılma, yanıltma olasılığınızda hayli yüksek o nedenle para konularına pek girmeseniz bu hafta daha iyi.
Bu hafta ikili ilişkilerde artık önünüzü görebileceksiniz ve kendinizi daha enerjik daha Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta tutulmanında etkisiyle çetin ceviz bir haftadan geçeceksiniz demek yanlış olmaz. Tutulmanın etkilerini yazımdan okuyabilirsiniz. Ayrıca bu hafta aşk ve ilişki konularına para konularına sizin de uzak durmanızda ciddi fayda var. Ve özellikle iş ile ilgili bir karar almanız gerekebilir ve bu hele baba evinide ilgilendiren para içeren bir konu ise hemen karar verip bir anda tepki göstermeyin derim. Keskin sirke küpüne zarar.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.