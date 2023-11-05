Haftalık burç yorumları(6-12 Kasım 2023)

Venüs bu aralar pek bir şımarık!

Bu hafta tutkulu, inatçı ve gerçeklerden uzak davranma eğiliminde bulunabiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

6-12 Kasım 2023 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Akrep burcunda olacak.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya güzellik ve para tanrıçası Venüs’ün, hayaller gezegeni Neptün’ü artık rahat bırakmasıyla başlıyoruz. Bir süredir bu durum bizi maddi ve manevi konularda hayal kırıklıklarına açık bıraktı. Umarım az yaralarla atlatmışsınızdır.

Hafta ortası pek rahat durmayan Venüs’ün bu sefer de güç gezegeni Plüton ile flörtüne şahit olacağız. “Aşk gezegeni ve flört” dediğime bakmayın. Bu tutku ve körü körüne bağlanma ve dolayısıyla manasız hareketler neticesinde zarar görmemize neden olabilecek etkilere kapı açabilir demek.

Hafta sonu ise savaş gezegeni Mars, Güneş ile yavaş yavaş Neptün ile olumlu ilişki kurmaya başlarken Venüs ise bu sefer iletişim gezegeni Merkür ile arasını sıcak tutacak. Bu da çok doğal olarak hafta başından çok daha iyi bir hafta sonu yaşayacağımızı bize söylemekte.

Genel olarak bakıldığında bu hafta tutkulu, inatçı ve gerçeklerden uzak davranma eğiliminde bulunabiliriz. O nedenle akıllıca davranmakta fayda var derim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com