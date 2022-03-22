2 bin 500 yıllık antik havuzun yıldızlarla aynı hizada olduğu ortaya çıktı: İnsanlığın uzay ve evren bilgisine dair yeni bulgular

Haberler - ntv.com.tr 22.03.2022 - 16:02
Sicilya'nın batı kıyısındaki yapay bir göl, bir zamanlar 2 bin 500 yıl önce antik Akdeniz'deki en büyük kutsal havuzlardan biriydi ve yeni araştırmaya göre yıldızlarla aynı hizadaydı.
Daha önce araştırmacılar dikdörtgen şeklindeki gölün Akdeniz ticaretine katılan askeri bir liman olduğunu düşünüyorlardı. Ancak antik Fenike ada kenti Motya'nın bitişiğindeki bölgede yapılan yeni kazılar ve araştırmalar, gölün dairesel, genişleyen, dini bir kutsal alanın kalbi olduğunu ortaya çıkardı.
Motya, milattan önce birinci bin yıl boyunca hareketli bir limandı. Araştırmacılar, havuzun yapımını MÖ 550 yılına, Roma'nın ana rakibi olan Kuzey Afrika kıyılarındaki yakınlardaki bir Fenike şehri olan Kartaca'nın saldırısından sonra şehir yeniden inşa edildiğinde tarihlendirdi.
Bununla birlikte, havzayı ilk kez 1920'lerde bulan araştırmacılar, bunun Kartaca'da keşfedilen Kothon adındaki gibi yapay bir liman olması gerektiğini belirlediler. Motya'da yeni kazılar başlatıldığında, Roma Sapienza Üniversitesi'nden bir profesör olan arkeolog Lorenzo Nigro ve ekibi farklı bir araştırma yapmaya karar verdi.
Araştırmanın başyazarı Nigro, "Bir yüzyıl boyunca Motya'nın 'Kothon'unun bir liman olduğu düşünülüyordu, ancak yeni kazılar yorumunu büyük ölçüde değiştirdi: Bu, devasa bir dini yerleşkenin merkezinde kutsal bir havuzdu" dedi.
Çalışma, Antiquity dergisinde yayınlandı.
Motya'da son 60 yıldır sürdürülen kazılar, havuzun gerçek amacına ilişkin başka ipuçlarını açığa çıkardı. Araştırmacılar, yapay gölün kenarında liman binalarından ziyade Ba'al Tapınağı olduğunu belirledikleri bir yapı ortaya çıkardılar. 2010'daki bu bulgu, Kothon'a yeni bir bakış açısı kazandırdı.
Kutsal havuz tatlı su ile dolduruldu, üç tapınakla çevrelendi ve merkezde bir kaide üzerinde desteklenen bir Orion heykeli - Fenikeliler tarafından Ba'al olarak biliniyordu - içeriyordu. 2,4 metre uzunluğundaki erkek tanrının heykeli ilk olarak 1933 yılında lagünde bulundu ve Palermo'daki Antonio Salinas Bölgesel Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı.
Son on yılda, Nigro ve ekibi kazı yapmak için havzayı boşalttı. Yapay göl, olimpik bir yüzme havuzundan daha uzun ve daha genişti.
Nigro, "Bu, gölün denizle bağlantısı olmadığı için bir liman görevi yapamayacağını ortaya çıkardı. Bunun yerine doğal kaynaklarla besleniyor" dedi.
Diğer taraftan, araştırmacılar, çalışmaları sırasında havza boyunca daha fazla tapınağın yanı sıra sunaklar, sunaklar , gölün merkezinde bir zamanlar heykelin bulunduğu bir kaide ve yazıtlar taşıyan steller veya taş sütunlar buldular.
Buluntular, sitenin bir limandan ziyade kutsal bir havuz olduğunu destekledi. Araştırmacılar, ayrıca dini kompleksin haritasını çıkardıklarında, onun yıldızlarla aynı hizada olduğunu fark ettiler. Kompleksin temel yapılarının ve özelliklerinin, belirli takımyıldızlarına ve diğer göksel gözlemlere işaret ettiği görüldü.
Nigro, "Yakındaki Ba'al Tapınağı, kış gündönümünde Orion'un yükselişi ile aynı hizadayken, steller ve diğer özellikler diğer astronomik olaylarla aynı hizada. Bu, eski uygarlıkların ulaştığı gökyüzünün derin bilgisine işaret ediyor” diye konuştu.
Öte yandan, çalışmanın yazarları, ayrıca havuzun yatay yüzeyinin, yıldızların hareketlerini haritalamak için yansıtıcı bir araç olarak kullanılmış olabileceğini belirterek, “Yıldızlar ve takımyıldızları Fenikeliler tarafından tanrılar ve kutsal atalar olarak kabul edildi" diye yazdı.
Diğer taraftan, havuz yakın tarihte yeniden dolduruldu ve 2019 yılında gölün merkezindeki kaideye Ba'al heykelinin bir kopyası yerleştirildi.
Motya, Tunç ve Demir çağlarında bir faaliyet merkeziydi, çünkü iyi korunmuş bir liman olmakla birlikte tatlı su, tuz ve balık gibi zengin doğal kaynaklar sunuyordu. Konum aynı zamanda Kuzey Afrika, İberya ve Sardunya arasında stratejik bir boktada yer alıyordu.
Milattan önce 7. yüzyıldaMotya, Orta ve Batı Akdeniz'deki ticarete katılıyordu ve bu da onları Sicilya Boğazı'nın karşı tarafındaki Kartaca ile doğrudan çatışmaya soktu.Kartaca kuvvetleri milattan önce 6. yüzyılda altıncı yüzyılda Motya'ya saldırdı, ancak ada şehri geri döndü ve bir şehir duvarı ve iki dini yerleşke inşa etti.
Tarihsel kayıtlar, Motya'nın hoş bir kültürel eritme potası olduğunu gösteriyor, bu nedenle diğer antik kültürlere ait tatiller ve göksel olaylar muhtemelen orada kutlandı. Ne yazık ki bu açıklık, siyasi ve ekonomik gücü korumaya odaklanan Kartaca'nın öfkesini çekti.
Yunan tiranı Dionysius I, Motya'yı kuşattığında, Kartaca yardım sağlamayı geciktirdi. Nihayetinde, Motya MÖ 396 ve 397 arasında kuşatıldı ve yıkıldı, bu da düşüşüne yol açtı.