2 bin 500 yıllık antik havuzun yıldızlarla aynı hizada olduğu ortaya çıktı: İnsanlığın uzay ve evren bilgisine dair yeni bulgular

YENİ KAZILAR KUTSAL BİR ALAN ORDUĞUNU ORTAYA ÇIKARDI

Sicilya'nın batı kıyısındaki yapay bir göl, bir zamanlar 2 bin 500 yıl önce antik Akdeniz'deki en büyük kutsal havuzlardan biriydi ve yeni araştırmaya göre yıldızlarla aynı hizadaydı.

Daha önce araştırmacılar dikdörtgen şeklindeki gölün Akdeniz ticaretine katılan askeri bir liman olduğunu düşünüyorlardı. Ancak antik Fenike ada kenti Motya'nın bitişiğindeki bölgede yapılan yeni kazılar ve araştırmalar, gölün dairesel, genişleyen, dini bir kutsal alanın kalbi olduğunu ortaya çıkardı.