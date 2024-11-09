ABD: İran Trump'a suikast planladı | "Para sorun değil" demiş

Amerikan Adalet Bakanlığı, İran'ın Donald Trump'a yönelik bir suikast planladığını, bu girişimin engellendiğini açıkladı. Planın, 2020 yılında dönemin başkanı Trump'ın emriyle öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin intikamını almak için düzenlendiği iddia edildi. Bakanlık, Afganistan vatandaşı Şakeri'nin, İran Devrim Muhafızları tarafından Trump'ı öldürmekle görevlendirildiğini belirtti. İddiaya göre Şakeri, Devrim Muhafıfzları yetkilisine bunun “büyük” miktarda paraya mal olacağını söylemiş, yetkili de ona “Para sorun değil" yanıtını vermiş.

ABD: İran Trump'a suikast planladı | "Para sorun değil" demiş - 1

ABD'li savcılar, İran'ın eski başkan Donald Trump'a ve önde gelen muhalif bir İran asıllı Amerikalı gazeteciye suikast planladığı iddiasıyla ilgili suçlamaları açıkladı.

Adalet Bakanlığı, Trump'a yönelik engellenen suikast planının, 2020 yılında dönemin başkanı Trump'ın emrettiği bir ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin intikamını almak için İran İslam Devrim Muhafızları tarafından yönetildiğini iddia etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'da olduğuna inanılan Afganistan vatandaşı 51 yaşındaki Farhad Şakeri'nin, İran Devrim Muhafızları tarafından Trump'ı öldürmek için bir plan sağlamakla “görevlendirildiği” belirtildi.

Şakeri ve her ikisi de New Yorklu olan 49 yaşındaki Carlisle Rivera ve 36 yaşındaki Jonathon Loadholt adlı diğer iki kişi, New York'ta İran asıllı Amerikalı bir muhalifi öldürmeyi planlamakla ayrı ayrı suçlandı.

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ABD: İran Trump'a suikast planladı | "Para sorun değil" demiş - 2

KURŞUN KULAĞINI SIYIRMIŞTI

Rivera ve Loadholt ABD'de gözaltında tutuluyor ve perşembe günü New York'ta mahkemeye çıktılar.

FBI Direktörü Christopher Wray, “Bugün açıklanan suçlamalar, İran'ın seçilmiş Başkan Donald Trump, diğer hükümet liderleri ve Tahran'daki rejimi eleştiren muhalifler de dahil olmak üzere ABD vatandaşlarını hedef almaya yönelik devam eden küstah girişimlerini ortaya koymaktadır” dedi.

Salı günü yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i mağlup eden Trump, bu yıl içinde iki ayrı suikast girişimiyle daha karşı karşıya kalmış, bunlardan biri de kampanya mitinginde bir kurşunun kulağını sıyırması olmuştu.

ABD: İran Trump'a suikast planladı | "Para sorun değil" demiş - 3

İRAN, İDDİALARI REDDEDİYOR

İran Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Tahran'ın Trump'a yönelik bir komplonun arkasında olduğu yönündeki iddiaları “tamamen asılsız” olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, “İran'ın eski veya mevcut Amerikalı yetkilileri hedef alan bir suikast girişimine karıştığı iddialarını reddediyor” dedi.

ABD Adalet Bakanlığı şüpheli Şakeri'yi “Tahran'da ikamet eden bir Devrim Muhafızları varlığı” olarak tanımladı.

Bakanlık, Şakeri'nin çocukken ABD'ye göç ettiğini ve hırsızlık suçundan 14 yıl hapis yattıktan sonra 2008 yılında sınır dışı edildiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı, “Son aylarda Şakeri, ABD'deki hapishanede tanıştığı suç ortaklarından oluşan bir ağı kullanarak DMO'ya, hedeflerini gözetlemek ve suikastlar düzenlemek için ajan tedarik etti” dedi.

Açıklamada Loadholt ve Rivera'nın, Şakeri'nin talimatıyla, İran hükümetini açık bir şekilde eleştiren ve daha önce birçok kaçırma ve cinayet planının hedefi olan İran kökenli bir ABD vatandaşını aylarca izledikleri belirtildi.

ABD: İran Trump'a suikast planladı | "Para sorun değil" demiş - 4

HEDEFTEKİ DİĞER İSİM

Mahkeme belgelerinde kimliği açıklanmayan bu kişinin muhalif gazeteci Masih Alinejad olduğu anlaşılıyor.

Devrim Muhafızları'ndan bir general, New York'ta yaşayan Alinejad'a yönelik ayrı bir suikast planıyla bağlantılı olarak Ekim ayı sonunda ABD savcıları tarafından suçlandı.

Hakkındaki suç duyurusuna göre Şakeri'nin, geçtiğimiz aylarda FBI ajanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Trump'a suikast planını ifşa ettiği iddia ediliyor.

Suç duyurusunda Şakeri'nin FBI ajanlarıyla yaptığı görüşmelerin sebebinin ABD'de tutuklu bulunan bir kişi için ceza indirimi elde etmeyi umması olduğu belirtildi.

ABD: İran Trump'a suikast planladı | "Para sorun değil" demiş - 5

"BÜYÜK MİKTARDA PARAYA MAL OLACAK"

Şakeri FBI'a, eylül ayında bir Devrim Muhafızları yetkilisi tarafından Trump'a suikast düzenlemek üzere kendisine ulaşıldığını söyledi.

İddiaya göre Şakeri, Devrim Muhafıfzları yetkilisine bunun “büyük” miktarda paraya mal olacağını söylemiş, yetkili de ona  “Para sorun değil" yanıtını vermiş.

7 Ekim'de Şakeri kendisinden yedi gün içinde Trump'ı öldürmek için bir plan yapmasının istendiğini söyledi.

İddiaya göre yetkili, Şakeri'nin bu süre içinde bir plan sunamaması halinde İran Devrim Muhafızları'nın Trump'ı seçimden sonra öldürmeye çalışacağını, çünkü kaybedeceğini ve oylamadan sonra ona suikast düzenlemenin daha kolay olacağını düşündüğünü söyledi.

ABD: İran Trump'a suikast planladı | "Para sorun değil" demiş - 6

20 MİLYON DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

ABD defalarca İran'ı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD yetkililerine suikast düzenlemekle suçladı. Tahran ise bu suçlamaları reddetti.

İran'la bağlantılı olduğu iddia edilen Pakistanlı bir adam bu yılın başlarında New York'ta, ABD'li bir politikacı ya da yetkiliyi öldürmesi için bir tetikçi tutmaya çalıştığı suçlamasını suçsuz buldu.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca eski Beyaz Saray yetkilisi John Bolton'a suikast planının arkasındaki İranlı beyin olduğu iddia edilen kişinin tutuklanmasını sağlayacak bilgi için 20 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

ABD: İran Trump'a suikast planladı | "Para sorun değil" demiş - 7
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