ABD: İran Trump'a suikast planladı | "Para sorun değil" demiş

ABD'li savcılar, İran'ın eski başkan Donald Trump'a ve önde gelen muhalif bir İran asıllı Amerikalı gazeteciye suikast planladığı iddiasıyla ilgili suçlamaları açıkladı.

Adalet Bakanlığı, Trump'a yönelik engellenen suikast planının, 2020 yılında dönemin başkanı Trump'ın emrettiği bir ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin intikamını almak için İran İslam Devrim Muhafızları tarafından yönetildiğini iddia etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'da olduğuna inanılan Afganistan vatandaşı 51 yaşındaki Farhad Şakeri'nin, İran Devrim Muhafızları tarafından Trump'ı öldürmek için bir plan sağlamakla “görevlendirildiği” belirtildi.

Şakeri ve her ikisi de New Yorklu olan 49 yaşındaki Carlisle Rivera ve 36 yaşındaki Jonathon Loadholt adlı diğer iki kişi, New York'ta İran asıllı Amerikalı bir muhalifi öldürmeyi planlamakla ayrı ayrı suçlandı.