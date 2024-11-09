ABD: İran Trump'a suikast planladı | "Para sorun değil" demiş

KURŞUN KULAĞINI SIYIRMIŞTI

Rivera ve Loadholt ABD'de gözaltında tutuluyor ve perşembe günü New York'ta mahkemeye çıktılar.

FBI Direktörü Christopher Wray, “Bugün açıklanan suçlamalar, İran'ın seçilmiş Başkan Donald Trump, diğer hükümet liderleri ve Tahran'daki rejimi eleştiren muhalifler de dahil olmak üzere ABD vatandaşlarını hedef almaya yönelik devam eden küstah girişimlerini ortaya koymaktadır” dedi.

Salı günü yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i mağlup eden Trump, bu yıl içinde iki ayrı suikast girişimiyle daha karşı karşıya kalmış, bunlardan biri de kampanya mitinginde bir kurşunun kulağını sıyırması olmuştu.