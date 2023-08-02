ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler

"YILAN SAÇLI KADINLARIN ADLARI VERİLDİ"

Buldukları bir dev virüs kategorisi, yüzyıllar önce parfüm saklamak için yaratılan süslü, kristal şişelere benziyordu ve bu da onlara “Flacon” adını kazandırdı. Bir diğer grup olan “Gorgon” dev virüsleri ise isimlerini Yunan mitolojisindeki Medusa ve iki kız kardeşi Stheno ve Euryale'nin de aralarında bulunduğu yılan saçlı kadınlardan aldı..