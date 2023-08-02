ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler
Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nden bilim insanları, ABD’de dokunaçlara ve yıldız şeklinde kabuklara sahip bir grup dev virüs keşfetti. Garip şekilleri nedeniyle, dünya dışı yaşam formlarını andıran ve yeryüzünde daha önce hiç görülmediği belirtilen bu dev virüsler araştırılmaya devam ediliyor.
Paylaşılan görüntüler uzaylı yaşam formları gibi görünüyor, ancak Dünya'da daha önce hiç görülmemiş virüsleri içeriyor. Dev virüslerin boyutları 0,2 ila 1,5 mikrometre arasında değişiyor ve okyanuslarda, Arktik göllerde ve eriyen permafrostta bulunuyorlar.