ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler

Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nden bilim insanları, ABD’de dokunaçlara ve yıldız şeklinde kabuklara sahip bir grup dev virüs keşfetti. Garip şekilleri nedeniyle, dünya dışı yaşam formlarını andıran ve yeryüzünde daha önce hiç görülmediği belirtilen bu dev virüsler araştırılmaya devam ediliyor.

ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler - 1

Paylaşılan görüntüler uzaylı yaşam formları gibi görünüyor, ancak Dünya'da daha önce hiç görülmemiş virüsleri içeriyor. Dev virüslerin boyutları 0,2 ila 1,5 mikrometre arasında değişiyor ve okyanuslarda, Arktik göllerde ve eriyen permafrostta bulunuyorlar.

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ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler - 2

BioRxiv'de yayınlanan yeni araştırma, Almanya'daki Max Planck Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden virolog Matthias Fischer ve meslektaşları tarafından yürütüldü. 

ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler - 3

Ekip, 2018 yılında dev virüslerin geliştiği bilinen Massachusetts Harvard Ormanı'ndan toprak örnekleri topladı. 

ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler - 4

Ancak, topraktan çıkarılan virüsler araştırmacıların daha önce gördüklerine hiç benzemiyordu. 

ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler - 5

"OLAĞANDIŞI ŞEKİLLERİ VAR"

Virüsler, dokunaç benzeri “elektron yoğun iç tüp” uzantıları, 20 yüzlü zar şeklinde protein kabukları, yıldız şekilleri ve biyolojik amaçları hala bilinmeyen diğer olağandışı şekiller sergiliyorlardı.

ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler - 6

Bununla birlikte geçmişte, Harvard Ormanı'ndaki dev virüsleri karakterize etme girişimleri, 2,5 milyon DNA baz çifti barındırabilen paketlenmiş genomlarına odaklanmıştı. Ancak Fischer'ın ekibi, çalışmalarında mikropların şekline odaklanarak, dev virüslerin ve yakındaki virüs benzeri parçacıkların ayrıntılı görüntülerini elde etmek için toprak örneklerini bir transmisyon elektron mikroskobu ışını ile taradı.  

ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler - 7

"YILAN SAÇLI KADINLARIN ADLARI VERİLDİ"

Buldukları bir dev virüs kategorisi, yüzyıllar önce parfüm saklamak için yaratılan süslü, kristal şişelere benziyordu ve bu da onlara “Flacon” adını kazandırdı. Bir diğer grup olan “Gorgon” dev virüsleri ise isimlerini Yunan mitolojisindeki Medusa ve iki kız kardeşi Stheno ve Euryale'nin de aralarında bulunduğu yılan saçlı kadınlardan aldı..  

ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler - 8

Fischer'in açıklamasına göre  Gorgonvirüslerinin her biri yaklaşık 500-650 nanometre uzunluğunda ve 30-65 nanometre genişliğinde, kabaca sekiz ila on bir boru şeklinde, dokunaç benzeri uzantıya sahipti.

ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler - 9

Live Science'a konuşan Fischer, "Bulduğumuz şey, daha önce hiç görmediğimiz yepyeni bir şekil çeşitliliği. İddiaya girerim ki bunların çoğu olmasa bile birçoğu tamamen yeni ve daha önce hiç görmediğimiz virüslerin ilk görüntüleri.” ifadelerini kullandı.

ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler - 10

İNSANLAR İÇİN TEHDİT OLUŞTURUP OLUŞTURMADIKLARI BİLİNMİYOR

Öte yandan, dev virüslerin henüz insanlar için bir tehdit oluşturduğu kanıtlanmadı. Bu mikroorganizmaların çoğunlukla amip ve paramecia gibi diğer tek hücreli mikropları enfekte ettiği biliniyor.

ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler - 11

Fischer, bu çalışmayı yapmasının nedenini, dev virüslerin  karmaşık vahşi doğa dinamiklerindeki rollerinin hala tam olarak anlaşılamamış olması olduğunu söyledi.

ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler - 12

Fischer, "Suda, havada, cildinizde, bağırsaklarınızdalar, sadece onları göremiyorsunuz. Dev virüslerin yalnızca ekoloji için değil, uzun vadede evrim için de çok faydalı etkileri var." diye konuştu.

ABD ormanlarında yeni dev virüsler keşfedildi: Uzaylı yaşam formuna benzetildiler - 13
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