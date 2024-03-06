Arjantin'de ulusal haber ajansı kapatıldı

Arjantin'de devlet başkanı Javier Milei, ülkenin yaklaşık 80 yıllık resmi haber ajansının kapısına kilit vurdu. Ajansın ekonomik gerekçelerle kapatıldığı belirtilse de gazeteciler tepkili. Karar, "ifade özgürlüğüne indirilmiş bir darbe" olarak nitelendiriliyor.

Arjantin'de ulusal haber ajansı kapatıldı - 1

23 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİ

Arjantin'de hükümet Ulusal Haber Ajansı "Telam"ı kapattı.

Hükümet sözcüsü, ajansın geçen yıl 20 milyon peso, yani yaklaşık 23 milyon dolar zarar ettiğini söyledi. Kararla harcamaları kısmayı amaçladıkları mesajı verildi.

DÜNYA HABERLERİ

Arjantin'de ulusal haber ajansı kapatıldı - 2

700 GAZETECİ ÇALIŞIYORDU

Aralık ayında göreve gelen Devlet Başkanı Javier Milei, kararı açıkladığı konuşmasında eski Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner'e atıfta bulundu.

Başkan Milei, "Aynı doğrultuda, son yıllarda Kirchnerci propaganda ajansı olarak kullanılan Telam ajansını kapatacağız" diye konuştu.

1945'te kurulan devlet haber ajansı Telam'ın 700 çalışanı bulunuyordu.

Arjantin'de ulusal haber ajansı kapatıldı - 3

GAZETECİLER PROTESTO DÜZENLEDİ

Kararın ardından ajansın önü sabahın erken saatlerinde çitlerle kapatıldı ve giriş kapısına çok sayıda polis konuşlandırıldı.

Çalışanların binaya girmesi engellendi. Telam çalışanları merkez bina önünde toplanarak, hükümeti protesto etti.

Arjantin'de ulusal haber ajansı kapatıldı - 4

"BİR İLETİŞİM ARACI SUSTURULDU"

Gazetecilerden biri protesto sırasında, "Bugün bu şiddet içeren, demokraside benzeri görülmemiş bir durumdan, bir iletişim aracının susturulmasından ve binanın çitlerle çevrilerek çalışamaz hale gelmesinden dolayı büyük acı çeken 700'den fazla aile var. Buna izin vermeyeceğiz. Bu ajans ayakta kalmaya devam edecek" diye konuştu.

Hükümet, ajansın bilgilerinin güncellendiği portala erişimi de sonlandırdı.

Arjantin'de ulusal haber ajansı kapatıldı - 5

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI"

Arjantin'de faaliyet gösteren çok sayıda medya temsilcisi yaptıkları ortak açıklamayla hükümetin Telam kararını ifade özgürlüğüne vurulmuş bir saldırı olarak nitelendirdi.

Telam, 1945'te dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Juan Domingo Perón tarafından kuruldu.

Peron daha sonra Arjantin'in devlet başkanlığını da yaptı.

Arjantin'de ulusal haber ajansı kapatıldı - 6

Aralık ayında iktidara gelen Milei'nin kamu harcamalarında keskin bir kesintiye gitmesi, toplumsal kesimlerin güçlü direnişiyle karşılaşıyor.

Kuruluş, tarihi boyunca farklı hükümetler tarafından birçok özelleştirme ve millileştirme süreciyle karşı karşıya kalmıştı.

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