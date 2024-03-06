Arjantin'de ulusal haber ajansı kapatıldı
Arjantin'de devlet başkanı Javier Milei, ülkenin yaklaşık 80 yıllık resmi haber ajansının kapısına kilit vurdu. Ajansın ekonomik gerekçelerle kapatıldığı belirtilse de gazeteciler tepkili. Karar, "ifade özgürlüğüne indirilmiş bir darbe" olarak nitelendiriliyor.
23 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİ
Arjantin'de hükümet Ulusal Haber Ajansı "Telam"ı kapattı.
Hükümet sözcüsü, ajansın geçen yıl 20 milyon peso, yani yaklaşık 23 milyon dolar zarar ettiğini söyledi. Kararla harcamaları kısmayı amaçladıkları mesajı verildi.