Arjantin'de ulusal haber ajansı kapatıldı

"BİR İLETİŞİM ARACI SUSTURULDU"

Gazetecilerden biri protesto sırasında, "Bugün bu şiddet içeren, demokraside benzeri görülmemiş bir durumdan, bir iletişim aracının susturulmasından ve binanın çitlerle çevrilerek çalışamaz hale gelmesinden dolayı büyük acı çeken 700'den fazla aile var. Buna izin vermeyeceğiz. Bu ajans ayakta kalmaya devam edecek" diye konuştu.

Hükümet, ajansın bilgilerinin güncellendiği portala erişimi de sonlandırdı.