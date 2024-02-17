Biden’dan çevre felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret: Kirlilik tartışmaları sürerken, şebeke suyundan içti

ABD Çevre Koruma Ajansı Başkanı Michael Regan ise konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki su kuyuları ve belediye tarafından sağlanan suların yakından takip edildiğini belirterek, "Raydan çıkma nedeniyle yüksek düzeyde kirliliğe maruz kalma olmadı." dedi.