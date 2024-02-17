Biden’dan çevre felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret: Kirlilik tartışmaları sürerken, şebeke suyundan içti

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl tren kazası sonrası yayılan kimyasallardan etkilenen Ohio eyaletinin East Palestine bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Biden’ın ziyaretinde dikkat çekici bir an yaşandı. Halkla bir araya gelen Biden, çevre felaketinin yaşandığı bölgede suyun temiz olduğunu kanıtlamak için bir bardak su içti. O anlar ABD medyasında geniş yer buldu.

Biden’dan çevre felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret: Kirlilik tartışmaları sürerken, şebeke suyundan içti - 1

ABD Başkanı Joe Biden, tren kazasının yıl dönümünde Ohio’yu ziyaret etti.

East Palestine kasabasında incelemelerde bulunan Biden, bazı işletmeleri ziyaret etti ve halkla bir araya geldi.

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Biden’dan çevre felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret: Kirlilik tartışmaları sürerken, şebeke suyundan içti - 2

Kasabada birçok çalışma yürüttüklerini kaydeden Biden, birçok sosyal ve ekonomik programla bölgeyi yeniden kalkındıracaklarını belirtti.

Biden’dan çevre felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret: Kirlilik tartışmaları sürerken, şebeke suyundan içti - 3

Biden’ın halkla buluşması sırasında dikkat çekici bir an yaşandı.

Biden’dan çevre felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret: Kirlilik tartışmaları sürerken, şebeke suyundan içti - 4

Biden, çevre felaketinden etkilenen bölgede içilen suyun temiz olduğunu göstermek için, masada duran bir bardak suyu içti.

O anlar ABD medyasında geniş yer buldu.
Biden’dan çevre felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret: Kirlilik tartışmaları sürerken, şebeke suyundan içti - 5

ABD Çevre Koruma Ajansı Başkanı Michael Regan ise konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki su kuyuları ve belediye tarafından sağlanan suların yakından takip edildiğini belirterek, "Raydan çıkma nedeniyle yüksek düzeyde kirliliğe maruz kalma olmadı." dedi.

Biden’dan çevre felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret: Kirlilik tartışmaları sürerken, şebeke suyundan içti - 6

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun 3 Şubat'ta raydan çıkarak patlaması sonucu kimyasal madde çevre felaketine neden oldu.

Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

Kazaya karışan trenin bağlı bulunduğu Norfolk Southern adlı şirket yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.
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