Biden’dan çevre felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret: Kirlilik tartışmaları sürerken, şebeke suyundan içti
ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl tren kazası sonrası yayılan kimyasallardan etkilenen Ohio eyaletinin East Palestine bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Biden’ın ziyaretinde dikkat çekici bir an yaşandı. Halkla bir araya gelen Biden, çevre felaketinin yaşandığı bölgede suyun temiz olduğunu kanıtlamak için bir bardak su içti. O anlar ABD medyasında geniş yer buldu.
ABD Başkanı Joe Biden, tren kazasının yıl dönümünde Ohio’yu ziyaret etti.
East Palestine kasabasında incelemelerde bulunan Biden, bazı işletmeleri ziyaret etti ve halkla bir araya geldi.