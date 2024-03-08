Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın

MALALA YOUSAFZAİ

Malala Yousafzai, 2014 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Pakistanlı bir aktivist.

Malala, eğitim hakkı için yaptığı cesur ve kararlı mücadelesiyle uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı.



Malala, 2012'de Pakistan'da bir Taliban militanı tarafından vurulmuş ve ağır yaralanmıştı. Ancak bu saldırıya rağmen eğitim hakkı ve çocuk hakları için mücadelesini sürdürmüş ve dünya genelinde büyük bir destek kazandı. Malala'nın cesareti ve kararlılığı, çocukların eğitimine ve insan haklarına dikkat çekmek için güçlü bir ilham kaynağı oldu.