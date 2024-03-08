Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın
Dünyanın en prestijli bilim ödülü olan Nobel Ödülü, tarihinde birçok kadın bilim insanı tarafından da kazanıldı.
İsveç merkezli Nobel Ödülleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dünyayı değiştiren kadınlar olarak Nobel Ödülü kazanan kadınlara yer verdi. Bilimin her alanında ödül kazanan ve dünyayı değiştiren kadınları sizler için derledik.
İşte Nobel Ödülü alan 11 kadın...
Dünyanın en prestijli bilim ödülü olan Nobel Ödülü, tarihinde birçok kadın bilim insanı tarafından kazanıldı. Dünyayı her alanda değiştiren kadınlar fen, edebiyat, fizik gibi alanları da geliştirmeye devam ediyor.
Nobel Ödülleri, 8 Mart'ta "dünyayı değiştiren kadınlar"a yer verdi. İşte o kadınlar...