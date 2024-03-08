Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın

Dünyanın en prestijli bilim ödülü olan Nobel Ödülü, tarihinde birçok kadın bilim insanı tarafından da kazanıldı. İsveç merkezli Nobel Ödülleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dünyayı değiştiren kadınlar olarak Nobel Ödülü kazanan kadınlara yer verdi. Bilimin her alanında ödül kazanan ve dünyayı değiştiren kadınları sizler için derledik.

İşte Nobel Ödülü alan 11 kadın...

Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın - 1

Dünyanın en prestijli bilim ödülü olan Nobel Ödülü, tarihinde birçok kadın bilim insanı tarafından kazanıldı. Dünyayı her alanda değiştiren kadınlar fen, edebiyat, fizik gibi alanları da geliştirmeye devam ediyor. 

Nobel Ödülleri, 8 Mart'ta "dünyayı değiştiren kadınlar"a yer verdi. İşte o kadınlar...

DÜNYA HABERLERİ

Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın - 2

MARİA CURİE

Radyoaktivite alanında yaptığı bilimsel çalışmalarıyla dünyayı değiştiren Marie Curie, radyoaktif elementler polonyum ve radyumu ilk keşfettikten sonra 1910 yılında radyumu saf bir metal olarak başarıyla üretti ve bu da yeni elementin varlığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı.

Curie'nin iki Nobel Ödülü kazanması, bilim tarihinde dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.  Bu konuda tek kişi olma unvanını hala koruyor. Curie, 1903'te fizik dalında, 1911'de ise kimya dalında ödül almıştı.

Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın - 3

KATALİN KARİKO 

Katalin Kariko, Polonya doğumlu bir bilim insanı olarak, ABD'de uzun yıllar boyunca mRNA araştırmaları yaptı ve bu alanda çığır açan çalışmalar gerçekleştirdi.

BioNTech ile ortak çalışmaları ve Pfizer ile olan işbirliği, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana dünya genelinde aşılama kampanyalarının başarısında kilit bir rol oynadı.

Kariko, bu başarılarıyla 2021 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.

Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın - 4

FRANÇOİSE BARRE- SİNOUSSİ

HIV'in keşfiyle tanınan Fransız virolog Françoise Barré-Sinoussi, Nobel Ödülü'nü kazanmış bir diğer bilim insanı. 2008 yılında, HIV virüsünü keşfetmesi ve bağışıklık sisteminin işleyişindeki önemli bilgileri ortaya koyması nedeniyle Fizyoloji veya Tıp dalında Nobel Ödülü'ne layık görüldü.

Françoise Barré-Sinoussi'nin Nobel Ödülü kazanması, HIV/AIDS araştırmalarındaki çığır açıcı çalışmalarının uluslararası arenada tanınmasını sağladı.

Bu başarı, bilimsel araştırmanın insanlık için nasıl hayati önem taşıdığını gösteriyor.

Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın - 5

DOROTHY CROWFOOT HODGKİN

Dorothy Crowfoot Hodgkin, 1964 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Yapısı çözülen proteinlerin anlaşılmasına önemli katkılarda bulunmasıyla dikkatleri üzerine çeken İngiliz bilim insanı Hodgkin, bu başarısıyla kristalografik teknikler kullanarak proteinlerin moleküler yapılarını çözme konusunda öncü bir rol oynadı.

Bu çalışmaları, biyokimyacıların hücrelerin iç işleyişini daha iyi anlamalarını sağlayarak, tıbbi ve biyolojik araştırmalara önemli bir ivme kazandırdı.

Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın - 6

MALALA YOUSAFZAİ

Malala Yousafzai, 2014 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Pakistanlı bir aktivist.

Malala, eğitim hakkı için yaptığı cesur ve kararlı mücadelesiyle uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı.

Malala, 2012'de Pakistan'da bir Taliban militanı tarafından vurulmuş ve ağır yaralanmıştı. Ancak bu saldırıya rağmen eğitim hakkı ve çocuk hakları için mücadelesini sürdürmüş ve dünya genelinde büyük bir destek kazandı. Malala'nın cesareti ve kararlılığı, çocukların eğitimine ve insan haklarına dikkat çekmek için güçlü bir ilham kaynağı oldu.

Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın - 7

BERTHA VON SUTTNER

Nobel Barış Ödülü alan ilk kadın Bertha von Suttner Avusturyalı yazar ve barış aktivisti. Suttner, barış hareketinin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor.

Suttner, savaş karşıtı fikirleriyle tüm dünyaya ilham oldu.

Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın - 8

AUNG SAN SUU Çİİ

Eski Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii Myanmarlı şiddetsiz direniş savunucusu aktivist.

1991'de "demokrasi ve insan hakları için şiddeti reddeden mücadelesi" nedeniyle barış ödülüne layık bulunmuştu.

Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın - 9

TAWAKKOL KARMAN

Tawakkol Karman, 7 Şubat 1979'da Yemen'in başkenti olan Sana'a'da doğmuş bir gazeteci, insan hakları aktivisti ve siyasetçi.

Karman, özellikle 2011 Yemen Devrimi sırasında liderlik ettiği barışçıl protestolarla tanınır.

2011'de, Yemen'deki barışçıl protestoların liderlerinden biri olarak, hükümetin istifasını talep etmek ve demokratik reformları desteklemek amacıyla halkı sokağa çağırdı. Bu çabaları, 2011 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasına yol açtı ve böylece ilk kez bir Arap kadını bu prestijli ödülü aldı.

Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın - 10

SELMA LAGERLÖF

Selma Lagerlöf, 1858 yılında İsveç'in Värmland bölgesinde doğmuş olan ünlü İsveçli yazar ve edebiyatçı.

Lagerlöf, edebi kariyeri boyunca pek çok önemli esere imza atmış ve dünya çapında tanındı. En  bilinen eserlerinden biri, 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmasını sağlayan "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige" (Nils Holgersson'un İsveç Üzerine Harika Yolculuğu) adlı kitabıdır.

Selma Lagerlöf, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk kadın yazar olmuş ve bu ödülü alarak edebi yeteneklerini ve dünya çapındaki etkisini bir kez daha kanıtladı.

Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın - 11

GERTY THERESA CORİ

Gerty Theresa Cori, 1896 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırları içindeki Prag'da doğmuş bir biyokimyager.

Gerty Cori, fizyoloji ve biyokimya alanlarında yaptığı önemli çalışmalarla tanındı. Özellikle glukozun metabolizması üzerine yaptığı araştırmalarıyla bilinir.

Cori, Nobel Ödülü'nü kazanan ilk kadın biyokimyagerlerden biri oldu. Bilimsel çalışmaları ve keşifleri, tıp dünyasında büyük bir etki yarattı ve modern tıp anlayışına önemli katkılarda bulundu.

Dünyayı değiştirdiler: Nobel Ödülü kazanan 11 kadın - 12

WANGARİ MAATHAİ

Wangari Maathai, 1940 yılında Kenya'nın Nyeri bölgesinde doğmuş olan bir çevre aktivist.

Maathai, çevre koruma çalışmalarıyla tanınır ve aynı zamanda kadın hakları savunucusu olarak bilinir.

Wangari Maathai, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma çalışmalarıyla dünya çapında tanınmış ve saygı görmüştür. 2004 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanarak, çevre koruma ve demokrasiyi teşvik etme çabalarını uluslararası alanda onurlandırdı.

Bu ödül, aynı zamanda Nobel tarihinde ödülü alan ilk Afrikalı kadın oldu.

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