Etiyopya 2015 yılına girdi

Kendine has takvim ve saat sistemi nedeniyle miladi takvimi 7 yıl 8 ay geriden takip eden Etiyopya, yeni yılı 2015'e girdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.09.2022 - 15:56

Etiyopya 2015 yılına girdi - 1

Doğu Afrika ülkelerinden , yeni yılı 2015'e girdi.

Etiyopya 2015 yılına girdi - 2

Son iki yıldır çatışma ve siyasi krizle boğuşan ülkede siyasetçiler ve dini liderler, yeni yıla dair barış mesajları paylaştı.

Etiyopya 2015 yılına girdi - 3

Kendine has takvim ve saat sistemi kullanan ülkede "enkutataş" olarak isimlendirilen yılın ilk günü, aynı zamanda yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı kabul ediliyor.

Etiyopya 2015 yılına girdi - 4

Etiyopyalılar da yeni yıl kutlaması için çarşı ve pazarlara akın etti. Başkent Addis Ababa'daki pazarlarda dün hareketlilik yaşandı.

Etiyopya 2015 yılına girdi - 5

Mesajında, geleceği umutla beklediklerini belirten Başbakan Abiy Ahmed, halkına yeni yılda ülkenin daha iyi bir gelecek ümidine katkıda bulunacak çabaların bir parçası olmaları çağrısında bulundu.

Etiyopya 2015 yılına girdi - 6

Miladi takvime göre yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve Güneş esaslı olan Etiyopya takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya Devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.

Etiyopya 2015 yılına girdi - 7

Farklı bir saat sistemi de kullanan Etiyopya’da gün saat 00.00’da değil, 06.00’da başlıyor.

Etiyopya 2015 yılına girdi - 8

Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşurken ilk saat dilimi saat 06.00’da, ikinci dilim ise saat 18.00’de başlıyor.

Etiyopya 2015 yılına girdi - 9

Etiyopya takviminde ilk 12 ay 30 günden oluşurken takvimde 12’nci aydan sonra 5 ila 6 günlük bir 13’üncü ay bulunuyor.

Etiyopya 2015 yılına girdi - 10

Bu takvime göre yeni yıla 11 veya 12 Eylül'de giriliyor.

Etiyopya 2015 yılına girdi - 11
Etiyopya 2015 yılına girdi - 12
Etiyopya 2015 yılına girdi - 13
Etiyopya 2015 yılına girdi - 14
Etiyopya 2015 yılına girdi - 15
Etiyopya 2015 yılına girdi - 16

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