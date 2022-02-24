Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı

Haberler - ntv.com.tr 24.02.2022 - 18:16
Hava saldırısında yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan bir kadın
Sabah erken saatlerinde başlayan bombardıman geceyi böyle aydınlattı.
Donetsk'te ayrılıkçıların bulunduğu bölgede Rus bayraklarıyla sokaklara çıkan insanlar da görüldü.
Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde sabah saatlerin jet seslerinin duyulmasının ardından insanlar marketlerden temel ihtiyaçlarını almaya çıktı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ile ilgili olarak hükümet üyeleri, savunma sektörü ve ekonomi temsilcileriyle acil durum toplantısı yaptı.
Rus saldırıları sırasında Harkiv kentindeki bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken.
Harkiv'de saldırıların hedefi olan bir aparment dairesinin içi.
Yıkılan pencereden karşıdaki binanın da hasar aldığı görülüyor.
Saldırılarda yaralanan yaşlı bir adamı güvenlik güçleri tahliye ediyor.
Patlama seslerinin ve jet uçuşlarını duyulduğu Kramatorsk kentinde vatandaşlar para çekmek için ATM'lerin önünde sıra oluşturdu.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, düşürülen bir Rus helikopterinin fotoğrafını paylaştı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tanklar yollarda
Çatışmaların ardından Ukrayna hava sahası ve yakını uçuşa yasak bölge haline geldi. Türkiye hava sahasında bu nedenle yoğunluk görüldü.
Kiev'deki istihbarat binasının bahçesinde yangın. Görüntülerde askeri üniformalı kişilerin torbalarla belge yakıyor.
Saldırıların ardından başkent Kiev'den ülkenin batısına doğru kaçış başladı.
Ukranya ordusuna ait bir hava savunma sisteminin ağır hasar aldığı görülüyor.
Kiev bölgesi dışında uçan Rus helikopterleri. Kiev hem Ukrayna'nın başkenti hem daha geniş bir alana yayılan bölgenin adı.
Kiev'den ayrılmak için tren bekleyenler arasında bir kadın
En yoğun bombardımanın yaşandığı bölgelerden Mauripol'de bir köpek.
Mauripol'da hasar görmüş Ukranya ordusuna ait askeri araçlar
Kiev dışında Rus bombadımanın ardından yıkılan ve alev alan bölgeler bulunuyor.
Bankalar ve marketler gibi benzin istasyonlarında da kuyruklar oluştu.
Bombardımandan kaçan insanlar metro istasyonlarına sığındı
Çatışma hattındaki görev yerinde bekleyen bir Ukrayna askeri
Bombardımanda ölen bir kişi ve etrafında bekleyenler
Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda dua eden bir kadın.
Savaşa katılmak için imza veren Ukraynalı siviller
Bombardımanda yaralanan bir Ukraynalı
Ukrayna'da farklı kulüplerde top koşturan Brezilyalı futbolcular ve aileleri hükümetlerinden tahliye için yardım istiyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda "Savaşa Hayır" yazılı karton taşıyan bir kişi polis tarafından gözaltına alınıyor.