Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı

Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'ya karşı askeri harekat başlattı. Rus ordusu Vladimir Putin'in emriyle başkent Kiev dahil ülkenin birçok şehrini bombardıman altına aldı. Şimdiye kadar 100'den fazla asker ve sivil öldü. İşte fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı...

Haberler - ntv.com.tr 24.02.2022 - 18:16

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 1

Hava saldırısında yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan bir kadın

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 2

Devlet Başkanı Vladimir Putin, harekatı emrini verdiğini televizyondan duyurdu.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 3

Sabah erken saatlerinde başlayan bombardıman geceyi böyle aydınlattı.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 4

Donetsk'te ayrılıkçıların bulunduğu bölgede Rus bayraklarıyla sokaklara çıkan insanlar da görüldü.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 5

Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde sabah saatlerin jet seslerinin duyulmasının ardından insanlar marketlerden temel ihtiyaçlarını almaya çıktı.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 6

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ile ilgili olarak hükümet üyeleri, savunma sektörü ve ekonomi temsilcileriyle acil durum toplantısı yaptı.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 7

Rus saldırıları sırasında Harkiv kentindeki bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 8

Harkiv'de saldırıların hedefi olan bir aparment dairesinin içi. 

Yıkılan pencereden karşıdaki binanın da hasar aldığı görülüyor. 

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 9

Saldırılarda yaralanan yaşlı bir adamı güvenlik güçleri tahliye ediyor.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 10

Patlama seslerinin ve jet uçuşlarını duyulduğu Kramatorsk kentinde vatandaşlar para çekmek için ATM'lerin önünde sıra oluşturdu.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 11

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, düşürülen bir Rus helikopterinin fotoğrafını paylaştı.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 12

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tanklar yollarda

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 13

Çatışmaların ardından Ukrayna hava sahası ve yakını uçuşa yasak bölge haline geldi. Türkiye hava sahasında bu nedenle yoğunluk görüldü.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 14

Kiev'deki istihbarat binasının bahçesinde yangın. Görüntülerde askeri üniformalı kişilerin torbalarla belge yakıyor.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 15

Saldırıların ardından başkent Kiev'den ülkenin batısına doğru kaçış başladı.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 16

Ukranya ordusuna ait bir hava savunma sisteminin ağır hasar aldığı görülüyor.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 17

Kiev bölgesi dışında uçan Rus helikopterleri. Kiev hem Ukrayna'nın başkenti hem daha geniş bir alana yayılan bölgenin adı.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 18

Kiev'den ayrılmak için tren bekleyenler arasında bir kadın

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 19

En yoğun bombardımanın yaşandığı bölgelerden Mauripol'de bir köpek.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 20

Mauripol'da hasar görmüş Ukranya ordusuna ait askeri araçlar

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 21

Kiev dışında Rus bombadımanın ardından yıkılan ve alev alan bölgeler bulunuyor.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 22

Bankalar ve marketler gibi benzin istasyonlarında da kuyruklar oluştu.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 23

Bombardımandan kaçan insanlar metro istasyonlarına sığındı

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 24

Çatışma hattındaki görev yerinde bekleyen bir Ukrayna askeri

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 25

Bombardımanda ölen bir kişi ve etrafında bekleyenler

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 26

Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda dua eden bir kadın.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 27

Savaşa katılmak için imza veren Ukraynalı siviller

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 28

Bombardımanda yaralanan bir Ukraynalı

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 29

Ukrayna'da farklı kulüplerde top koşturan Brezilyalı futbolcular ve aileleri hükümetlerinden tahliye için yardım istiyor.

Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşı - 30

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda "Savaşa Hayır" yazılı karton taşıyan bir kişi polis tarafından gözaltına alınıyor.

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