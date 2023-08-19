Rusya'dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı
Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı düzenledi. Olayda 7 kişi hayatını kaybederken, 117 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya karşı "dünyayı birleştirmek" için daha fazlasını yapacaklarını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus füzesinin Çernigiv kent merkezinde meydan, üniversite ve tiyatronun bulunduğu yere isabet ettiğini belirterek, "Ölü ve yaralılar var. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.