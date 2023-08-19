Rusya'dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı düzenledi. Olayda 7 kişi hayatını kaybederken, 117 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya karşı "dünyayı birleştirmek" için daha fazlasını yapacaklarını söyledi.

Rusya'dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus füzesinin Çernigiv kent merkezinde meydan, üniversite ve tiyatronun bulunduğu yere isabet ettiğini belirterek, "Ölü ve yaralılar var. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Rusya'dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı - 2

Zelenski, olay yerinde tüm servislerin çalıştığını bildirdi.

Rusya'dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı - 3

Zelenski, Rusya'ya karşı "dünyayı birleştirmek" için daha fazlasını yapacaklarını kaydetti.

Rusya'dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı - 4

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 11'i çocuk 42 kişinin yaralandığını, 5 kişinin öldüğünü ifade etti.

Rusya'dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı - 5
Rusya'dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı - 6
Rusya'dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı - 7
Rusya'dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı - 8
Rusya'dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı - 9
Rusya'dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı - 10
Rusya'dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı - 11
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