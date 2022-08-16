Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ilk gününden itibaren kadınlar, cephede aylardır her şartta görev yapıyor. Donetsk bölgesinde, Rusya-Ukrayna orduları arasında en yoğun çatışmaların yaşandığı Donbas cephesinde görevli Ukraynalı kadın askerler yaşadıklarını anlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.08.2022 - 12:15 | Son Güncelleme : 16.08.2022 - 12:42

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 1

Donbas cephesinde, Kramatorsk ilçesine bağlı Slavyansk şehrine yakın bir noktada bulunan askeri toplanma merkezinde kalan Ukraynalı kadın askerler ile gönüllü savaşçılar, cephede görev yapıyor.

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 2

'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş başlattığı günden itibaren cephede kalan kadınlar, aylardır evlerine gitmeyerek komutanlardan aldıkları emirlere göre her yerde ve her şartta görevlerini yerine getirmek için silahı elinden bırakmıyor.

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 3

Donetsk cephesinde bulunan kadınlardan bazıları asker olarak yıllardır orduya hizmet ederken bazıları da savaşa gönüllü dahil olmaya karar verdi.

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 4

Askeri toplanma merkezinde kalan kadınlar her gün silahlarını temizleyerek bakımını yaparken aynı zamanda yemek ve çay yapma konusunda aşçılara da yardımcı olmaya çalışıyor.

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 5

YAKLAŞIK 6 AYDIR EVİNE GİTMEDİ

Donetsk'te bulunan cephede konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir taburda görevli 28 yaşındaki Svetlana,  2014'ten bu yana orduda subay olarak görev yaptığını söyledi.

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 6

Kara Kuvvetlerinde yüzbaşı olan Svetlana, yıllardır orduda çalıştığını ama savaş nedeniyle artık doğrudan cephede bulunduğunu kaydederek "Şimdi durum daha ağır ve bu yüzden artık cephede görev yapmaktayım." dedi.
Svetlana, daha önce Luhansk bölgesinde, şimdi de Donetsk'teki cephede görevde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 7

"Biz gerek kadınlar gerek erkekler, omuz omuza savaşıyoruz. Kadınların yapamadığını erkekler, erkeklerin yapamadığını ise kadınlar yapabiliyor. Birbirimize destek sağlıyoruz."

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 8

Evli olduğunu, eşinin de asker olarak cephede bulunduğunu aktaran Svetlana, "Ben evliyim, eşim de asker, neredeyse tüm aile askeriz. Biz eşimle 2017'den beri evliyiz. Cephede zafer gününe kadar kalmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 9

Kadın olarak cephede bulunmaktan dolayı bir zorluk yaşamadığını dile getiren Svetlana, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 10

"İnsan her şeye alışabiliyor. Savaş başladığından beri 6 aydır izne ayrılmadım. Eve gitmedim. Biz tabii ki bir yerde durmuyoruz. Konumumuz sık sık değişiyor. Nereye gitmek gerekiyorsa elimizdeki silahla oraya gidiyoruz. Taburumuzda kadınların oranı yüzde 10. Biz her şey için hazırız, her şartta savaşmaya hazırız. Savaş motivasyonumuz hiçbir zaman düşmez."

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 11

GÖNÜLLÜ SAVAŞAN ÇİFT AYNI TABURDA GÖREV YAPIYOR

Yüzbaşı Svetlana'nın bulunduğu taburda, eşi ile gönüllü olarak görev yapan 36 yaşındaki Saşa ise savaş başlayınca derhal cepheye gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 12

Saşa, "Savaş başladı. Uyandık ve cepheye gitmeye karar verdik. Çünkü bizler cepheye gitmesek ülkeyi kim savunacaktı?" dedi.

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 13

Bir insanın vatanını savunmak için profesyonel asker olmasına gerek bulunmadığını, burada cesaretin önemli olduğunu söyleyen Saşa, 20 yaşında bir oğlu olduğunu, onu güvenli bir yere tahliye ettiklerini, eşiyle önce savaş eğitimi aldıklarını ve aylardır cephede yer aldıklarını kaydetti.

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 14

Saşa, yoğun atışlar olduğunda eşiyle birbirlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını belirterek "Bazen çatışmalar esnasında ne duvar ne de diğer yapılar insanı koruyamaz. Burada şans da lazım ama eşimle beraber olunca birbirimize sahip çıkma gücümüz bizi kurtarıyor. Beraber yoğun çatışmalar altında da kaldık." diye konuştu.

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 15

Saşa'nın eşi, 40 yaşındaki İrina da eşi gibi savaşın başından bu yana gönüllü olarak cephede bulunduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 16

Saşa ile 28 Şubat'tan itibaren cephede bulunduklarını kaydeden İrina, "Tabii ki belli zorluklar var ama görevi yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 17

İrina, bir muhasebeci olduğunu ve bulunduğu taburda da bu yönde gereken çalışmaları yaparak orduya yardım ettiğini sözlerine ekledi.

Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 18
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 19
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 20
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 21
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 22
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 23
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 24
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 25
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 26
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 27
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 28
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 29
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 30
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 31
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 32
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 33
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 34
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 35
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 36
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 37
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 38
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 39
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız - 40

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER