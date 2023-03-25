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Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en şiddetli çatışmaların yaşandığı yer olarak bilinen Bakhmut'un 35 kilometre yakınında yer alan Toretsk şehrinde halk zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor. Toretsk emniyet yetkilisi Yüzbaşı İvan Kolmykov, "Düşman neredeyse her gün şehre yönelik saldırı düzenliyor. Maalesef sivil ve kritik altyapıları hedef alıyorlar." diye konuştu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 1

Ukrayna'da, Rusya savaşı nedeniyle yoğun çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesinde yer alan ve savaşın yaralarını taşıyan Toretsk şehri görüntülendi.

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 2

Savaşta altyapısı hasar aldığı için aylardır içme suyu verilemeyen şehrin neredeyse her sokağında su bidonu ve damacanaları taşıyan insanlar görülüyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 3

Şehrin bazı noktalarında gönüllüler tarafından getirilen su tankerleri kentte susuz kalan insanların imdadına yetişiyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 4

YOĞUN PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Çatışmaların sürdüğü ön cephe hattına sadece 6 kilometre uzaklıkta yer aldığı için şehirde yoğun şekilde patlama sesleri duyuluyor .

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 5

Savaş başlamadan önce yaklaşık 30 bin sivilin yaşadığı Toretsk'in bazı noktalarında, Rus saldırıları sonucu yıkılan veya hasar alan konut, okul binası ve diğer binalar dikkati çekiyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 6

YAPILAN YARDIMLARLA HAYATLARINI SÜRDÜRÜYORLAR

Füze ve top mermilerinin isabet ettiği şehirde güvenlik nedeniyle mümkün oldukça dışarıya çıkmamaya çalışan halk, içme suyu ve insani yardımları almak için sokaktaki kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 7

Savaş başladıktan sonra bugüne kadar saldırı tehdidi altında bulunan şehirde birçok insan kendilerine dağıtılan insani yardımlarla hayatını idame ettirmeye çalışıyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 8

Toretsk'te bir sokakta birçok insanın kuyrukta beklediği yardım merkezinin önünde yardım kolisi bekleyen 56 yaşındaki İrina Olenina, Ason durumu anlattı.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 9

İhtiyaç sahibi insanlar için şehirde yardımların dağıtıldığını dile getiren Olenina, "İnsani yardım bizim için çok önemli. Bu tür yardımlar buradaki herkesin olmazsa olmaz." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 10

Şehirde yaşamanın oldukça zor olduğuna dikkati çeken Olenina, "Burada yaşamak çok tehlikeli. Dün saldırı oldu, bu korkutucuydu. Saldırı bize çok yakın oldu, durum ağır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 11

SİVİLLERİN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

Ön cepheye yakın ve Rus saldırılarının hedefinde olması dolayısıyla şehir ve çevresindeki yerleşim yerlerinde sivil tahliyeleri sürüyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 12

Bölgedeki tahliye operasyonundan sorumlu emniyet yetkilisi Yüzbaşı İvan Kolmykov (34), güvenlik nedeniyle sivillerin tahliye sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 13

Saldırılarda sivil altyapılarının hedef alındığını söyleyen Kolmykov, "Düşman neredeyse her gün şehre yönelik saldırı düzenliyor. Maalesef sivil ve kritik altyapıları hedef alıyorlar." dedi.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 14

Devam eden saldırılar nedeniyle birçok insanın bölgeden daha güvenli yerlere gitmeye karar verdiğini aktaran Kolmykov, bu konuda yardım talep eden herkese polis ekiplerince her gün destek verdiklerini belirtti.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 15

Şehirden düşmanın mevzilerine kadar yaklaşık 5 ila 6 kilometre mesafenin olduğunu dile getiren Kolmykov, topçu ve havan topu sistemleriyle Toretsk'e yönelik saldırılar yapıldığını söyledi.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 16

TAHLİYE EDİLEN SİVİLLER TREN İSTASYONLARINA GÖTÜRÜLÜYOR

Toretsk ve bu şehre bağlı köylerden tahliye edilenler, önce şehirde bir noktada bir araya getiriliyor ve ardından otobüslerle Donetsk bölgesinin Pokrovsk şehrine götürülüyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 17

Pokrovsk'taki tren istasyonuna getirilen halk, tahliye treniyle ülkenin çeşitli bölgelerine gönderiliyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 18

Donbas bölgesi genelinde sivillerin tahliye noktası olarak bilinen Pokrovsk tren istasyonunda çeşitli şehir ve köylerden gelen insanları görmek mümkün.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 19

Aralarında çocukların, yaşlıların, hastaların da olduğu birçok kişi buradaki tahliye treniyle ülkenin daha güvenli bölgelerine ulaşmak için vagonlara biniyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 20
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehrinde hayat mücadelesi - 21
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