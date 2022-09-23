Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi

RUS GÜÇLERİ, OSKİL NEHRİ'NİN DOĞUSUNDA SAVUNMA HATTI OLUŞTURDU

Balakliya, İzyum, Kupyansk gibi önemli şehirleri kaybeden Rus güçlerinin, Harkiv bölgesinde iki ayrı savunma hattı oluşturduğu belirtiliyor. Bu hatlardan ilkinin Oskil Nehri'nin doğusunda, diğerinin ise Harkiv-Luhansk bölgelerinin sınırı civarında olduğu ifade ediliyor.



Özellikle Oskil Nehri'nin ikiye ayırdığı Kupyansk’ın doğusunda şehrin hemen dışında Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.



Rus güçleri, eylül başında Harkiv bölgesinin yüzde 30’unu elinde bulundururken, bugün itibarıyla bu oranın yaklaşık yüzde 15 olduğu ifade ediliyor.