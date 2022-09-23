Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi

Rusya’nın kısmi seferberlik ilanından sonra gözler yeniden Ukrayna topraklarındaki savaşta tarafların pozisyonlarına çevrildi. Rus ve Ukrayna güçleri arasında 7 aydır süren savaş Harkiv, Donetsk ve Herson bölgelerinde kilitlenmiş durumda.

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi - 1

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'nın silahlanması, NATO'nun sınırlarına yaklaşacağı gerekçeleriyle başlattığı savaşta, son bir ayda dengelerin değiştiği görüldü.

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi - 2

Ukrayna, Avrupa ve ABD’nin silah desteğiyle 29 Ağustos’ta Herson’u kurtarmak için karşı saldırı başlattı. Kısa sürede Rusların elindeki bazı köylere Ukrayna bayrağı çekildi.

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi - 3

Ukrayna ordusu, eylülün ilk günü bu kez ülkenin ikinci büyük şehri Harkiv’de saldırı düzenine geçtiğini duyurdu.

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi - 4

Herson bölgesinin aksine Ukrayna güçleri, Harkiv bölgesinde hızlı ilerleme kaydetti. Burada başlatılan karşı saldırıda yaklaşık bir haftada 300’den fazla yerleşim biriminin kontrolü yeniden Ukrayna’ya geçti.

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi - 5

Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesinde 8 Eylül’de Balakliya, 9 Eylül’de Şevçenkove, 10 Eylül’de İzyum, 12 Eylül’de Kupyansk şehirlerinin kontrolünü sağladı.

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi - 6

Harkiv bölgesinin kuzeyi ve Rusya sınırına yakın bölgeler yeniden tamamen Ukrayna’nın kontrolüne geçti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ordusunun karşı saldırıyla yaklaşık 6 bin kilometrekare toprağın Ruslardan alındığını açıkladı.

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi - 7

Kupyansk şehrinin alınmasının ardından Ukrayna güçlerinin Harkiv bölgesindeki ilerleyişi büyük oranda durdu.

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi - 8

RUS GÜÇLERİ, OSKİL NEHRİ'NİN DOĞUSUNDA SAVUNMA HATTI OLUŞTURDU

Balakliya, İzyum, Kupyansk gibi önemli şehirleri kaybeden Rus güçlerinin, Harkiv bölgesinde iki ayrı savunma hattı oluşturduğu belirtiliyor. Bu hatlardan ilkinin Oskil Nehri'nin doğusunda, diğerinin ise Harkiv-Luhansk bölgelerinin sınırı civarında olduğu ifade ediliyor.

Özellikle Oskil Nehri'nin ikiye ayırdığı Kupyansk’ın doğusunda şehrin hemen dışında Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Rus güçleri, eylül başında Harkiv bölgesinin yüzde 30’unu elinde bulundururken, bugün itibarıyla bu oranın yaklaşık yüzde 15 olduğu ifade ediliyor.

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi - 9

DONETSK’TE SULAR ISINIYOR

Harkiv’in yanı sıra Donetsk ve Herson bölgesinde de Ukrayna ve Rus güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Donetsk’e bağlı Bahmut şehri ve çevresi, çatışmaların yoğun olduğu bölgelerden biri. Rus güçleri, bu kritik şehri ele geçirmek, Ukrayna güçleri ise kontrolü elinde tutmak için mücadele ediyor.

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi - 10

RUSYA'DA KISMİ SEFERBERLİK İLANI

Ukrayna topraklarında yürütülen savaşın son haftalarında Rus güçlerinin ilerleme kaydedememesi, üstelik bazı yerlerin Ukrayna kontrolüne geçmesi nedeniyle Rusya, kısmi seferberlik ilan etti.

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi - 11

Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de açıkladığı kısmi seferberlikle 300 bin yedek askerin silah altına alınacağını açıkladı.

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi - 12

Rus ordusunun asker sayısını artırmasıyla Ukrayna'daki savaşın, özellikle Donbas ve Herson bölgelerinde şiddetleneceği belirtiliyor.

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı gözleri savaş alanına çevirdi - 13

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