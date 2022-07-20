Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'de La Teste-de-Buch ve Landiras bölgelerinde 9 gündür devam eden yangınların koku ve dumanının, yaklaşık 600 kilometre kuzeydeki başkent Paris ve çevresine ulaştığı belirtildi.

Haberler - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 20.07.2022 - 12:56

Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı - 1

Franceinfo'daki habere göre, 12 Temmuz Salı günü Gironde'de başlayan ve hala söndürülemeyen yangınlar gece hız keserken gündüz yeniden etkisini sürdürmeye başladı.

Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı - 2

Şu ana kadar Landiras ve La Teste-de-Buch bölgelerinde 21 bin hektara yakın ormanlık alan yanarken aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle alevlerin kontrol altına alınmasında güçlük yaşanıyor.

Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı - 3

Landiras'ta sadece son 24 saatte 1300 hektarlık alan kül oldu.

Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı - 4

Le Parisien gazetesi, Gironde'deki yanan yeşil ve ormanlık alanın 'in 2 kat büyüklüğünde olduğunu aktardı.

Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı - 5

İTFAİYECİLER BİTKİN DÜŞÜREN YANGININ KOKUSU PARİS'E ULAŞTI

İtfaiye ekiplerinin 9 gündür devam eden yangında bitkin düşmesi de yangınla mücadeleyi zorlaştıran diğer bir etken olurken alevlerin sabah atağa geçmesi ile dinlenen itfaiyecilerin tekrar alana geçtiği ifade ediliyor.

Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı - 6

BFMTV, Gironde yangınından kaynaklı koku ve dumanın Paris ve çevresine kadar ulaştığını ve buralarda hissedilmeye başlandığını yazdı.

Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı - 7

Paris Emniyeti Twitter hesabından, dışarda hissedilen kokunun rüzgarın da etkisiyle ülkede devam eden yangınlar kaynaklı olduğunu açıkladı.

Açıklamada, bu nedenle itfaiyenin aranmaması, hatların meşgul edilmemesi tavsiye edildi.

Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı - 8

MACRON 9 GÜN SONRA YANGIN BÖLGESİNE GİDİYOR

Öte yandan Landiras'taki yangını çıkardığından şüphelenildiği için gözaltına alınan kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ise gün içinde yangın bölgesine gitmesi bekleniyor.

Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı - 9

Gironde'de pazartesi 16 bin kişinin tahliyesiyle bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 36 bin 600'e çıkmıştı.

Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı - 10

Bölgede, 22 hektarlık alana kurulu Arachon Hayvanat Bahçesi'nde barınan 1000'den fazla hayvan başka yerlere nakledilirken 5 kamp alanı, bir restoran ve iki evin yandığı açıklanmıştı.

Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı - 11

Ülkede, yangın söndürme uçaklarının 3'te 1'inin kullanıma uygun olmadığı gerekçesiyle bakıma alındığının ortaya çıkması tepkilere neden olmuştu.

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