Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı

İTFAİYECİLER BİTKİN DÜŞÜREN YANGININ KOKUSU PARİS'E ULAŞTI

İtfaiye ekiplerinin 9 gündür devam eden yangında bitkin düşmesi de yangınla mücadeleyi zorlaştıran diğer bir etken olurken alevlerin sabah atağa geçmesi ile dinlenen itfaiyecilerin tekrar alana geçtiği ifade ediliyor.