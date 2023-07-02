Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan olaylar 5 gündür devam ediyor. Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, ülkede polisin bir genci öldürmesi nedeniyle devam eden protestolarda 17 yaşın altında olaylara karışan çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve 2 yıl hapis ila 30 bin euroya kadar varan para cezası ile karşı karşıya kalınabileceğini belirtti. 1 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda gözaltı sayısı 2 bine yaklaşırken, Fransız polisi Paris'in dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 1

Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu öldürülmesinin ardından birçok kentte düzenlenen protestolar 5. gününe girdi.

Ülkenin birçok yerinde devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru da yaralandı.

Olaylarda bir kişi de hayatını kaybetti.

FRANSA YANARKEN MACRON DANS ETTİ

DÜNYA HABERLERİ

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 2

ŞANZELİZE CADDESİ TAHLİYE EDİLDİ

Fransız polisi, 5 gündür devam eden protestolarda Paris başta olmak üzere birçok kentte yaşanan talan ve yağma olayları üzerine güvenlik önlemlerini artırdı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 3

Kolluk kuvvetleri Paris’in en işlek caddesi Şanzelize’den turistler dahil herkesi tahliye etti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 4

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, kolluk kuvvetleri, Şenzelize Caddesi'nden turistler dahil herkesi çıkardı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 5

Caddede gezenleri itekleyerek alandan çıkartmaya çalışan polisler, yavaş davrananları da copladı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 6

Ünlü caddede bulunan restoran ve mağazalar tahliye kararı sonrası kepenklerini indirmek zorunda kaldı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 7

Diğer yandan Lyon kentinde güvenlik güçleri, yaralayıcı cisim taşımak, toplum düzenini bozmak ve hırsızlık yapmak gibi farklı gerekçelerle 21 kişiyi daha gözaltına aldı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 8

Marsilya kentinde de göstericiler birçok yeri ateşe verirken, polisin göstericilere yönelik sert müdahalesi sürüyor.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 9

5. GECENİN BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Gece farklı kentlerde toplam 1350 araç ateşe verilirken, 234 bina kundaklanmış veya zarar görmüştü.

Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılmış, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğramıştı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 10

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, protestolar nedeniyle bu gece de 45 bin polis ve jandarmanın görev alacağını söyledi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 11

Lyon ve Marsilya kentlerinde daha fazla kolluk kuvvetinin görev alacağına işaret eden Darmanin, gözaltına aldıkları 2 bin kişinin ortalama yaşının 17 olduğunu ifade etti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 12

Ülke genelinde dün de 45 bin polis ve jandarma görevlendirilmiş, kolluk kuvvetleri farklı kentlerde meydanlarda zırhlı araçlar kullanmıştı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 13

EBEVEYNLERE CEZA TEHDİDİ

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, ülkede polisin bir genci öldürmesi nedeniyle devam eden protestolarda 17 yaşın altında olaylara karışan çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve 2 yıl hapis ila 30 bin euroya kadar varan para cezası ile karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 14

Dupond-Moretti, Fransa'da şiddet sarmalına dönüşen ve her an ülkenin bir noktasında patlak veren şiddet olaylarına ilişkin ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 15

Ebeveynlerin yaşanan olaylarda sorumluluklarının bulunduğuna işaret eden Dupond-Moretti, "(17 yaş altı) Çocuklarıyla ilgilenmeyen, onları, nereye gideceklerini bilerek geceleri dışarıya bırakan ebeveynler, 2 yıl hapis ila 30 bin avro para cezası ile karşı karşıya kalacaklar." dedi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 16

SOSYAL MEDYADA ORGANİZE OLANLAR TESPİT EDİLECEK

Dupond-Moretti, olaylara karışanların sosyal medya platformları üzerinden organize olduklarını, bu nedenle adli makamların, kullanıcıların IP adreslerini talep edebileceğini ifade etti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 17

Bu şekilde olaylara karışanları tespit edebileceklerini söyleyen Dupond-Maretti, olaylara karışanların Shapchat gibi uygulamalar üzerinden organize olduklarına ilişkin bilgilerin ellerinde bulunduğunu aktardı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 18

Fransız Adalet Bakanı, "Yani 13, 14, 15, 16 veya 17 yaşındasın, evdesin ve Snapchat'e bir şeyler gönderdin, hesabın silinecek ve tespit edilip cezalandırılacaksın. Kesinlikle tekrar sakinleşmemiz gerekiyor, bu kadar yeter. Artık dayanması zor." diye konuştu.

Ebeveynleri, çocuklarına sahip çıkmaya çağıran Dupond-Moretti, "ebeveynlik vazifesi bulunanların ahlaki olarak düzeni sağlamaktan sorumlu olduğu" yorumunu yaptı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 19

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DESTEK TALEBİ

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, şehir merkezindeki bir mağazanın "gençlerden oluşan bir çete" tarafından yağmalandığını aktardı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 20

Kentte gerginliğin arttığını belirten Estrosi, yağmaya katılanların kameralar sayesinde polislerce gözaltına alındığını aktardı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 21

Diğer yandan Fransız televizyon kanalı BFMTV, birçok kentte olayların kontrol dışına çıkması üzerine belediye başkanlarının hükümetten düzenin sağlanması için daha etkili yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 22

Ülkenin birçok yerinde süren olaylarda şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis yaralandı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 23

MACRON'DAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaşanan olaylara ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

İçişleri Bakanlığında düzenlenen kriz birimi toplantısında konuşan Macron, gözaltına alınanlar arasında reşit olmayanların da olduğunu belirterek gözaltına alınanların gelecek saatlerde hakim karşısına çıkacağına işaret etmişti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 24

Gözaltına alınanların 3'te 1'inin gençlerden oluştuğunu kaydeden Macron, tüm ebeveynleri sorumlu olmaya çağırmıştı.

Macron, sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını talep edeceklerini de sözlerine eklemişti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 25

Cumhurbaşkanı Macron, Nael M.'nin ölümünden siyasi çıkarım yapmak isteyenler olduğunu savunarak "Bu durumu ve anı kullanarak kargaşa yaratmaya ve kurumlarımızı saldırmaya çalışanları kınıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 26

FRANSA'DAKİ OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 27

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 28

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Fransız basını, polisin 17 yaşındaki Nael M'yi silahla öldürdüğü olaya ilişkin bir ses kaydı yayımladı. Kayıtta, araçta bulunan yolculardan birinin olay anına ilişkin ifadeleri yer alıyor.

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Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 29

MACRON ALMANYA ZİYARETİNİ ERTELEDİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

Elysee Sarayı'ndan Fransız kanalına yapılan açıklamada, Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Macron'un görüşmede, ülkenin iç durumu nedeniyle gelecek günlerde Fransa'da kalmak istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, iki Cumhurbaşkanının, Macron'un Almanya ziyaretini ertelemek konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 30

FRANSA'DAKİ GÖSTERİLERDE İLK ÖLÜM

Yaşanan şiddet olaylarında 3. gününde 19 yaşındaki bir genç çatıdan düşerek hayatını kaybetmişti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 31
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 32
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 33
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 34
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 35
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 36
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 37
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 38
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 39
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 40
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 41
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço - 42
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