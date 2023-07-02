Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı sürüyor | 5. günde ağır bilanço
Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan olaylar 5 gündür devam ediyor. Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, ülkede polisin bir genci öldürmesi nedeniyle devam eden protestolarda 17 yaşın altında olaylara karışan çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve 2 yıl hapis ila 30 bin euroya kadar varan para cezası ile karşı karşıya kalınabileceğini belirtti. 1 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda gözaltı sayısı 2 bine yaklaşırken, Fransız polisi Paris'in dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.
Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu öldürülmesinin ardından birçok kentte düzenlenen protestolar 5. gününe girdi.
Ülkenin birçok yerinde devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru da yaralandı.
Olaylarda bir kişi de hayatını kaybetti.