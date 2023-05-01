Fransa'da son yıllların en büyük protestosu: Dünyadan 1 Mayıs İşçi Bayramı manzaraları

POLİSİ KIŞKIRTMAMA ÇAĞRISI

Fransız radyosu RTL'ye konuşan Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, gösterilere 2 bin kadar aşırı solcu militanın katılacağını haber aldıklarını açıkladı. Bir kısmı dışarıdan gelen bu kişilerin şiddet eylemleri gerçekleştireceklerini belirten Nunez, kim olurlarsa olsunlar bu kişilerin polisin sert müdahalesiyle karşılaşacaklarını söyledi.



Ülkenin en büyük sendikalarından CGT Genel Sekreteri Sophie Binet ise hükümete, gösterilerde polisi kışkırtmama çağrısı yaptı.



Önceki birçok gösteride de aşırı sağcıların ve sivil giyimli polislerin göstericilere karışarak provokatif eylemlerde bulunduğu iddia edilmişti.



Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, Fransız BFMTV'ye yaptığı açıklamada, CGT temsilcilerine hükümetle görüşmelere başlaması için gelecek günlerde davetiye göndereceklerini söyledi.