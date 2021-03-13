Haftanın fotoğrafları (5-11 Mart 2021)

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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Anadolu Ajansı 13.03.2021 - 07:04

Pet kuaföründe tıraşı ve bakımı yapılan "can dostlar" neşeli halleri ile gülümsetiyor

Antalya'da, pet kuaförü ve bakım merkezi olarak hizmet veren merkeze getirilen evcil hayvanların, günlük bakım, banyo, tıraş ve fön işlemleri sırasındaki sevimli halleri renkli görüntü oluşturuyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Gazze Şeridi açıklarına füze düştü: 3 Filistinli balıkçı hayatını kaybetti İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi açıklarına füze düşmesi nedeniyle 3 Filistinli balıkçı yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden balıkçılar için Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlar, üzüntü yaşadı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı Pakistan'ın Sindh eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. ( Shakeel Ahmed - Anadolu Ajansı )

Bozuk bisikletlerin tamircisi Emine usta Düzce'de 6 yıl önce bisiklet tamircisi oğluna yardım etmek için gittiği dükkanda işi öğrenen ve zamanla "Bisikletçi Teyze" olarak tanınmaya başlayan 3 çocuk ve 4 torun sahibi Emine Yüksel, çalışkanlığıyla herkesin takdirini topluyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu Aldıkları sıkı eğitim sonrası Hakkari'nin zorlu coğrafyasında görev yapan kadın Polis Özel Harekatçılar (PÖH), düzenledikleri operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki kadın polisler, 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor.( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu Terörle mücadele görevini başarıyla yürüten kadın özel harekatçılar, vatandaşın huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor. Bölgede görevlerini cansiparane yerine getiren "özel kahramanlar", farklı güzergah ve noktalara baskınlar düzenleyerek arazide arama, tarama faaliyeti yürütüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Hayat kurtaran kadın itfaiyeciler her zaman göreve hazır İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde erkek meslektaşlarıyla hayat kurtarmak için enkazlarda günlerce görev yapan İzmir İtfaiyesi Kadın Arama ve Kurtarma Timi, aldıkları zorlu eğitimler sayesinde ülke genelinde yaşanabilecek afetlere karşı her zaman göreve hazır. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 2015 yılında 12 kadından kurulan arama ve kurtarma timindeki itfaiyeciler, zorlu eğitimden geçiriliyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Moskova’da ‘’Bahar Provası’’ Rusya’nın başkenti Moskova’daki Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nin ‘’Eczacı Bahçesi’’ olarak bilinen botanik bahçesinde açılan ‘’Bahar Provası’’ adlı çiçek sergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesinde yoğun ilgi gördü. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın başkenti Montevideo'da binlerce kadın, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenledi. ( Carlos Lebrato - Anadolu Ajansı )

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hindistan'da binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin eylemine iştirak etti. Pencap, Haryana ve Uttar Pradeş'ten gelen binlerce kadın Yeni Delhi'deki protestolara katıldı. Kadın çiftçiler, yeni tarım yasaları karşıtı sloganlar attı. ( Imtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çin işgali altındaki Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları ihlalleri ve Çin’in Uygur kadınlara yönelik şiddet eylemleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul'da yaşayan Uygur Türkleri tarafından protesto edildi. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 74 yaşındaki Meryem Akdemir'i ziyaret etti. Daha önce ziyaret ettikleri ve duasını aldıkları yaşlı vatandaşlardan Meryem Akdemir'in 8 Mart Dünya Kadın Günü'nü kutlamak için harekete geçen kadın astsubaylar, Akdemir'in Uzundere köyündeki evine gitti. Ellerindeki karanfillere evine gelen kadın jandarmaları gören Akdemir, çok sevindi. "Asker kızlarım" dediği jandarma personeliyle evinde sohbet eden Akdemir, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan kadın askerlere dua etti. ( Aydın Arık - Anadolu Ajansı )

Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray deplasmanında kazandı Galatasaray, ING Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Darüşşafaka Tekfen Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı Assem Ahmed Mohammed Marei (ortada), Darüşşafaka Tekfen oyuncuları Berk Demir (11) ve Sinan Güler (32) ile mücadele etti. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

Tunus'ta protesto Tunus'ta, başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan kalakabalık, yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik krizi protesto etti. Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu gibi sivil toplum kuruluşları ile Demokratik Yurtseverler, El-Masar, Halk Akımı, İşçi ve Tunus İleriye Hareketi gibi solcu parti ve hareketlerin "Vatanı özgür bırakın" sloganıyla düzenlediği gösteriye çok sayıda kişi katıldı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

İstanbul 'kısıtlamasız' ilk Cumartesi İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde, sabah saatlerinde diğer günlere göre sakin olduğu gözlenen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, öğleden sonra gelen vatandaşlarla kalabalıklaştı. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

İstanbul 'kısıtlamasız' ilk Cumartesi İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Galata Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul 'kısıtlamasız' ilk Cumartesi Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde İstanbul'daki vatandaşlar, Salacak Sahili ve çevresinde vakit geçirdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Myanmar'da darbeye karşı protestolar sürüyor Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar Yangon kentinde devam etti. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Myanmar'da darbeye karşı protestolar sürüyor Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesinde 10 kişi hayatını kaybetti. Darbe karşıtı protestoların sürdüğü Magway kentinde güvenlik güçlerinin kalabalığa silahlı müdahalesi sonucu 6 kişi, Yangon, Mandalay, Taungu ve Bago kentlerinde de 4 kişi yaşamını yitirdi.( Stringer - Anadolu Ajansı )

Myanmar'da darbeye karşı protestolar sürüyor Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar Yangon kentinde devam etti. Güvenlik güçleri protestoculara müdahalede bulundu. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inlemelerinin ardından başladı. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )

'Yeni Fikirtepe'nin inşası için geri sayım Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe'de 2013'te riskli alan ilan edilmesinin ardından başlayan ancak süreç içerisinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle yarım kalan kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni bir dönem başlıyor. "Yeni Fikirtepe"nin inşası için harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yeni bir imar planı hazırlandı. Askıya çıkarılan yeni plan kapsamında alanda terk edilmiş, inşaatı yapılmayan, temeli atılmış ama devam etmeyen projeler, Emlak Konut GYO eliyle yapılacak. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Koronavirüs savaşçısı kadınların en büyük dileği 'maskesiz hayat' Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye devam eden kadın sağlık çalışanları, yaşamın her alanını etkileyen salgın nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçiriyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü serviste ve yoğun bakımda görev yapan kadın doktor, hemşire ve hasta bakıcılar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sevdiklerinden uzakta geçirecek olmanın hüznünü yaşıyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajan

Spor Toto Uluslararası Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da başladı Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Spor Toto Uluslararası Türkiye Yürüyüş Şampiyonası başladı. Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, kadınlar ile erkeklerde 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde 147 sporcu katıldı. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )

Senegal karıştı Senegal'de 3 Mart'tan bu yana gözaltında tutulan muhalefetteki Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko, Dakar Mahkemesinde, hakkındaki "tecavüz" ve "ölümle tehdit" suçlamalarına ilişkin ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ( Cherkaoui Sylvain - Anadolu Ajansı )

Senegal karıştı Senegal'in başkenti Dakar'da toplanan göstericiler, muhalefet partisi PASTEF'in lideri Ousmane Sonko'nun "toplum düzenini bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi. ( Cherkaoui Sylvain - Anadolu Ajansı )

Senegal karıştı Lastik yakan göstericiler, bölgeye gelen güvenlik güçlerine taş attı. ( Cherkaoui Sylvain - Anadolu Ajansı )

Ruanda'da aşı kampanyası başlatıldı. Ruanda'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı kampanyası başlatıldı. Başkent Kigali'deki Muyumba Sağlık Merkezi'nde ilk etapta sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yapıldı. ( Habimana Thierry - Anadolu Ajansı )

Yunanistan'da Koufontina'ya destek gösterileri Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi yapan 17 Kasım terör örgütü mensubu Dimitris Koufontinas için düzenlenen destek gösterisinde arbede yaşandı. Koufontinas, şu an bulunduğu cezaevinden, Atina'daki başka bir cezaevine nakledilme talebiyle açlık grevi başlatmıştı. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ederken yanardağdan püsküren lavlar Yogyakarta kentinden görüntülendi. ( Dasril Roszandi - Anadolu Ajansı )

AFAD, JAK ve PAK'tan ortak arama kurtarma tatbikatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, başkentte arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

AFAD, JAK ve PAK'tan ortak arama kurtarma tatbikatı Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, Bolu'nun Gerede ve Çankırı'nın Çerkeş ilçeleri arasında dün saat 22.00'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çöken binaların enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları canlandırıldı. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında 3 sivil öldü, 28 sivil yaralandı. Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine düzenlenen saldırı sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. ( Mustafa Bathiş - Anadolu Ajansı )

İdlib'de eve dönüş başladı Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020'de imzalanarak bir gün sonra yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden geçen bir yılda 282 bin 544 sivil evine döndü. İdlib'in güneyindeki Cebeli Zaviye bölgesindeki evlerine dönen Suriyeliler, ateşkes anlaşmasının sağladığı güven ortamında yaşamlarını sürdürüyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Barajlar doluyor İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 58,23'e yükseldi. Su miktarının Alibeyköy Barajı'nda yüzde 58,2 olarak kaydedildiği bildirildi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Karla mücadele ekipleri kardan kapalı yolları açık tutmak için gece gündüz görev yapıyor Doğu Anadolu Bölgesi'nin zorlu ve önemli geçitlerinin bulunduğu Ağrı'da, "Kar Kaplanları" olarak adlandırılan ekipler, kar ve tipiye rağmen yollarda kesintisiz ulaşım sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, sürücüler ile vatandaşların mağdur olmaması için karla kaplı yüksek rakımlı geçitleri açık tutmaya çalışıyor. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )

Hakkari'de elektrik arıza ekipleri profesyonel dağcı ve kayakçıları aratmıyor Hakkari'de Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde yaşanan elektrik arızalarını gidermek için kimi zaman bir dağcı gibi tırmanarak kimi zaman da kayak takımlarıyla kayarak enerji nakil hatlarının bulunduğu bölgeye ulaşıyor. Kentte kar ve tipi nedeniyle meydana gelen elektrik arızalarını gidermeye çalışan ekipler, vatandaşlara kesintisiz enerji verilmesi için gösterdikleri gayretle takdir topluyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

New York'taki ARTECHOUSE sanat merkezi görsel-işitsel sergi için kapılarını ziyaretçilere açtı ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde, Amsterdamlı ödüllü görsel ve fraktal sanatçı olan Julius Horsthuis'in görsel-işitsel sergisi "Geometrik Özellikler" ARTECHOUSE sanat merkezinde ziyaretçilerine açıldı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da gün doğumu Tekirdağ'da gün doğumu martılar ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’ncü kuruluş yıl dönümü için özel bir gösteri hazırladı. Türklerin Orta Asya’dan çıkışından günümüze kadar geçen dönemde tarihe adlarını yazdırmış önemli isimlere yer verilen gösteri “Mapping Show” yöntemiyle Galata Kulesi’ne yansıtıldı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Miraç Kandili Pakistan'da Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Karaçi kentindeki Memon Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp, dua etti. ( Muhammad Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Etiyopya'da çatışmalardan kaçan Tigray halkı, yaşam mücadelesi veriyor Etiyopya'nın Tigray eyaletinin başkenti Mekele'de halk, Selasse Kilisesi'ne (Trinity Kilisesi) gelerek, bölgede yaşanan çatışmaların durması dua etti. ( Minasse Wondimu Hailu - Anadolu Ajansı )

Kovid-19 kıskacındaki Batı Şeria'da hastaneler alarm veriyor İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği ve İngiltere mutasyonlu virüsün giderek yayıldığı işgal altındaki Batı Şeria'da hastanelerin neredeyse tamamı yüzde yüz doluluk oranına ulaşmış durumda. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında birinci ve ikinci dalgayı hafif atlatan işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında, üçüncü dalga oldukça ciddi derecede hissediliyor. Batı Şeria'nın en büyük hastanesi 380 yatak kapasiteli Ramallah Hastanesindeki yoğunluk salgının ne derece ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )

OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi Mücadelesi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Çankaya Üniversitesi, Ankara Spor Salonu'nda OGM Ormanspor ile karşılaştı. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )

Japonya 10. yıl dönümünde Büyük Doğu Japonya depremini anıyor Japonya’da 11 Mart 2011’de meydana gelen Büyük Doğu Japonya depremi olarak da adlandırılan Tohoku depremi ve tsunamisinin kurbanları 10. yıl dönümünde Iwaki'de anıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlık ziyaretinde bulundu. ( David Mareuil - Anadolu Ajansı )

Hamide Doğangün, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya hedefliyor Paralimpik Oyunları'na tekerlekli sandalye atletizminde ikinci kez katılma hakkı elde eden ilk Türk kadın sporcu olmayı başaran Hamide Doğangün, 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kürsüye çıkmayı amaçlıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Paris Saint Germain - Barcelona Mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint Germain, Barcelona ile Parc des Princes Stadyumunda karşılaştı. Bir pozisyonda Paris Saint Germain takımı oyuncusu Mbappe (sağda), rakibi ile mücadele etti. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Hakan Reçber - Joan Jorquera Mücadelesi 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open 2021), İstanbul'da başladı. Milli tekvandocu Hakan Reçber (solda), İspanyol rakibi Joan Jorquera (sağda) ile mücadele etti. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta maçı Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta maçı Başkent Voleybol Sahası'nda oynandı. Karşılaşmada, Galatasaray HDI Sigorta oyuncusu Batuhan Avcı (2) rakipleri ile mücadele etti. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )

Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atıldı Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli atıldı. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )

Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atıldı ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

VakıfBank, kupanın sahibi oldu Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarihi Meydanda DEAŞ tahribatı Irak'ın Musul kentindeki Eski Musul bölgesinde yer alan dört tarihi kilisenin bulunduğu Hoş El-Bayaa Meydanı, 2014-2017 yılları arası terör örgütü DEAŞ işgali sırasında yıkıntıya maruz kaldı. DEAŞ'ın harabeye dönüştürdüğü meydanda Süryani Katolik, Süryani Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Keldani Katolik kiliseleri bulunuyor. ( Ismael Adnan Yaqoob - Anadolu Ajansı

Irak'ta Şii İmam Musa kazım'ı anma hazırlığı Irak'taki Şiiler, 7'nci imamları olarak kabul ettikleri Musa el-Kazım'ı ölüm yıl dönümünde anmaya hazırlanıyor. Başkent Bağdat'ın El-Sadr bölgesindeki vatandaşlar, anma etkinliklerine katılmak için İmam Musa el-Kazım'ın türbesinin bulunduğu Bağdat'ın Kazimiye bölgesine doğru yürüdü. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )

Keman çalarak moral veriyor Tunuslu doktor Muhammed Siyala, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden hastalarına, keman çalarak moral veriyor. Tunus'un güneyindeki Sfaks'ta bulunan Hadi Şakir Hastanesinde görev yapan 25 yaşındaki Siyala, koronavirüs hastalarını ziyaret ederek, onlara keman çalıyor. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

Yeşim Şengül, kuzularını anne şefkatiyle büyütüyor. Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı 100 bin lira hibe destekle İzmir'in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliği kuran Yeşim Şengül, kuzularını anne şefkatiyle büyütüyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

ABD'de George Floyd davası öncesi gösteri düzenlendi ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki cinayet davasının oturumu öncesi Minneapolis'te başlayan gösteriler, davanın ilk günü New York'ta da devam etti. Jüri seçimi için 8 Mart tarihine ertelenen duruşmada, Derek Chauvin, ikinci derece kasten adam öldürme suçundun 40 yıla kadar ve İkinci derece cinayetten 10 yıla kadar hapisle yargılanıyor. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Lübnan'da protesto Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat koşulları ve yerel para birimindeki değer kaybı, ülke genelinde yolları kapatma eylemleriyle protesto edildi. Ekonomik krize karşı sosyal medya üzerinden 8 Mart Pazartesi gününü "öfke günü" olarak ilan eden Lübnanlı aktivistler, şehir merkezlerindeki ana yolları trafiğe kapatma eylemleri gerçekleştirdi. Protestocular ile vatandaş arasında olabilecek gerginliklere karşı önlemler alan güvenlik güçleri, başkent Beyrut'ta eylemlere müdahale etti. ( Houssam Shbaro - Anadolu Ajansı )

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus Irak'ta Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ın Erbil kentindeki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayine iştirak etti. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Anadolu Ajansı )

Prag'da protesto Çekya'nın başkenti Prag'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede getirdiği kısıtlamalar protesto edildi. Polis, tarihi kent merkezinde aldığı güvenlik önemleri ile protestocuların ilerlemesine izin vermedi. Bazı göstericiler ise göz altına alındı. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )