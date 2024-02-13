Hıyarcıklı veba vakası yıllar sonra yeniden görüldü: Hıyarcıklı veba nedir, belirtileri neler?
Hıyarcıklı veba vakası yıllar sonra yeniden görüldü. ABD’nin Oregon eyaletinde sağlık yetkilileri, kişide görülen "hıyarcıklı veba" vakasını doğruladı. Eyalette en son 2015’de vaka bildirilmişti. Peki, hıyarcıklı veba nedir, belirtileri neler?
Hıyarcıklı veba bir kez daha gündemde. Oregon eyaleti Deschutes İlçe Sağlık Kurumu, 7 Şubat günü yaptığı açıklamada bir vatandaşta "hıyarcıklı vebanın" görüldüğünü belirterek, "Sahibin ve evcil hayvanının yakın temasta bulunduğu tüm kişilerle temasa geçildi ve hastalıkları önlemek için ilaç sağlandı” dedi.