Hıyarcıklı veba vakası yıllar sonra yeniden görüldü: Hıyarcıklı veba nedir, belirtileri neler?

“VEBAYI TAŞIYAN EN YAYGIN HAYVANLAR SİNCAPLARDIR”

Deschutes Sağlık kurumunun yaptığı açıklamada, Oregon’da vebanın nadir görüldüğüne dikkat çekilerek en son vakanın 2015’de bildirildiği belirtildi. Açıklamada, “Oregon’da veba nadir görülüyor ve son vaka 2015'te rapor edildi. İnsanlara veya hayvanlara, enfekte bir pire ısırığı yoluyla veya hastalığa yakalanmış bir hayvanla temas yoluyla yayılıyor. Orta Oregon'da vebayı taşıyan en yaygın hayvanlar sincaplardır, ancak fareler ve diğer kemirgenler de hastalığı taşıyabilir” denildi.