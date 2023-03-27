Hortumun 26 can aldığı Mississippi'de OHAL ilan edildi

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) yetkilileri, bölge halkına yaptığı yardımları Twitter üzerinden paylaşırken, Mississippi'nin Cumhuriyetçi valisi Tate Reeves, "Ne yazık ki Mississippi'de potansiyel olarak daha fazla kötü hava koşulları bize doğru yaklaşıyor" diyerek vatandaşları güvenlik konusunda uyardı.